Kurikassa lauantaina muhkea 50 000 euron Keno-voitto
Kurikassa pelannut asiakas keräsi lauantaina muhkean 50 000 euron voiton. Riviin osui ysitason täysosuma Kenon päiväarvonnasta.
Kurikan Kimaran K-Marketissa pelannut asiakas nappasi muhkean voittosumman lauantaina Kenon päiväarvonnasta. Ysitason rivi pelattiin yhden euron panoksella ilman kunkkunumeroa. Kenossa voitto määräytyy kertomalla kenotason voittokerroin rivipanoksella. Ysitason Kenossa täysosuman voittokerroin on 50 000.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.
