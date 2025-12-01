Espoon kaupunginkirjaston Toimintatonni kutsuu lapsia ja nuoria kertomaan, millainen kirjasto innostaa lukemaan



Espoon kaupunginkirjaston Toimintatonni tarjoaa lapsille ja nuorille konkreettisen tavan vaikuttaa siihen, millainen heidän kirjastonsa on. Vuonna 2026 Toimintatonnin teemana on lukemaan innostaminen, ja nyt alakoululaisia kutsutaan ideoimaan, millaiset asiat tai tapahtumat kannustavat tarttumaan kirjaan.

Espoon kaupunginkirjaston vuosittain toteutettavassa Toimintatonnissa Entressen, Ison Omenan, Lippulaivan, Sellon ja Tapiolan kirjastoissa vierailevat lapset ja nuoret päättävät, mitä noin tuhannella eurolla kussakin kirjastossa tehdään. Raha voidaan käyttää lasten ja nuorten valinnan mukaan niin tapahtumiin kuin erilaisiin hankintoihinkin.

Toimintatonni 2026: Lukemaan innostaminen

Vuonna 2026 Toimintatonnin teemana on lukemaan innostaminen. Tällä kertaa rahan käytöstä päättävät alakoululaiset.

Ideoiden kerääminen tapahtuu joulukuussa 2025. Joulukuun aikana alakoululaiset voivat jättää paikan päällä kirjastossa tai verkkolomakkeella ideoita siitä, millaiset asiat tai tapahtumat kannustaisivat heitä tarttumaan kirjoihin useammin.

Tammikuussa 2026 kirjaston henkilökunta käy läpi ehdotukset ja valitsee niistä toteuttamiskelpoiset ideat, jotka etenevät äänestykseen. Helmikuussa 2026 lapset äänestävät suosikkinsa oman kirjastonsa ehdotuksista verkkolomakkeella. Äänestää voi myös kirjastossa henkilökunnan opastuksella. Eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan kevään 2026 aikana.

Demokratiakasvatusta ja osallisuutta oman yhteisön toimintaan

Toimintatonni on osa Espoon kaupunginkirjaston osallistuvaa budjetointia ja demokratiakasvatusta. Kun lapset ja nuoret pääsevät päättämään omaan ympäristöönsä vaikuttavista asioista, kannustaa se heitä myös jatkossa aktiiviseen osallistumiseen ja opettaa tärkeitä yhteisen toiminnan ja vaikuttamisen taitoja. Samalla kehittyvät myös neuvottelutaidot, kriittinen ajattelu ja päätöksentekokyky.

Lisätietoja:

Paula Pulkkinen

Johtava kirjastopedagogi

040 636 5484 | paula.pulkkinen@espoo.fi



Uutinen Toimintatonnista ruotsiksi ja englanniksi on julkaistu Espoon kaupungin verkkosivuilla.