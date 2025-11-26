Uusi KVR-urakkasopimus - Tekova rakentaa Alastaro Circuitille Loimaalle
Tekova on solminut KVR-urakkasopimuksen Loimaalla toimivan moottoriurheilukeskus Alastaro Circuitin kanssa. Rakennamme moottoriradan yhteyteen noin 2 000 m²:n tilat, jotka palvelevat oheistoimintoja, kuten varikko- ja huoltotoimintaa.
Alastaro Circuitin moottorirata on toiminut Loimaalla jo vuodesta 1989 asti. Viime vuosina toimintaa on kehitetty edelleen, ja myös tilainvestointiin oli nyt oikea hetki. Samalle alueelle on keskittynyt lisäksi muuta vapaa-ajan toimintaa ja Alastaro Circuitin monikäyttöisempien tilojen toivotaan palvelevan jatkossa entistä paremmin koko seutua.
”Toimintakautemme on rajoittunut aiemmin kevät- ja kesäaikaan. Nyt rakennettavien uusien lämpimien tilojen ansiosta voimme palvella asiakkaita ympäri vuoden. Samalla koko alueen palvelutarjonta vahvistuu”, kertoo Alastaro Circuitin toiminnasta vastaavan, Resykli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Tuomaala.
”Olemme iloisia, että pääsemme rakentamaan Alastaro Circuitille uudet, yrityksen toimintaa – ja koko alueen palveluita – tukevat tilat. Rakentaminen on käynnistynyt, ja tavoitteena on valmistuminen ennen vilkasta kesäsesonkia”, kertoo Tekova Etelä-Suomi Oy:n aluejohtaja Hugo Koivukoski.
Hugo KoivukoskiAluejohtajaTekova Etelä-Suomi OyPuh:040 413 9015hugo.koivukoski@tekova.fi
