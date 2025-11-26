Uusi KVR-urakkasopimus - Tekova rakentaa Alastaro Circuitille Loimaalle

Alastaro Circuitin moottorirata on toiminut Loimaalla jo vuodesta 1989 asti. Viime vuosina toimintaa on kehitetty edelleen, ja myös tilainvestointiin oli nyt oikea hetki. Samalle alueelle on keskittynyt lisäksi muuta vapaa-ajan toimintaa ja Alastaro Circuitin monikäyttöisempien tilojen toivotaan palvelevan jatkossa entistä paremmin koko seutua.

”Toimintakautemme on rajoittunut aiemmin kevät- ja kesäaikaan. Nyt rakennettavien uusien lämpimien tilojen ansiosta voimme palvella asiakkaita ympäri vuoden. Samalla koko alueen palvelutarjonta vahvistuu”, kertoo Alastaro Circuitin toiminnasta vastaavan, Resykli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Tuomaala.

”Olemme iloisia, että pääsemme rakentamaan Alastaro Circuitille uudet, yrityksen toimintaa – ja koko alueen palveluita – tukevat tilat. Rakentaminen on käynnistynyt, ja tavoitteena on valmistuminen ennen vilkasta kesäsesonkia”, kertoo Tekova Etelä-Suomi Oy:n aluejohtaja Hugo Koivukoski.