SDP

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: SI:n neuvoston kokous Maltalla lähetti vahvan viestin äärioikeiston nousua vastaan

1.12.2025 13:55:30 EET | SDP | Tiedote

Jaa

Sosialistinen Internationaali (SI) kokoontui neuvostonsa kokoukseen Maltalle 28.-30.11.2025. Kokousta isännöi Maltan työväenpuolue Partit Laburista ja puolueen puheenjohtaja, Maltan pääministeri Robert Abela sekä SI:n puheenjohtaja, Espanjan pääministeri Pedro Sánchez. Kokouksen teemana oli “yhdessä johtaen kohti rauhaa, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia”. Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar toimii SI:n neuvoston varapuheenjohtajana ja europarlamentaarikko Eero Heinäluoma SI:n talous ja hallintokomitea SIFAC:n puheenjohtajana.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

Kokouksessa käytettiin vahvoja puheenvuoroja sosialidemokraattisten puolueiden yhteistyön vahvistamiseksi. 

- Sosialidemokraattisia voimia ympäri maailmaa tarvitaan vastavoimaksi kasvavalle oikeistolaisuudelle ja konservatismille. Uhka demokratian, oikeusvaltion, tasa-arvon ja rauhantyön heikentymisestä on vakavampi kuin pitkään aikaan. Tarvitsemme sosialidemokratiaa erityisesti ratkaisemaan aikamme keskeisiä haasteita kuten ilmastonmuutosta, polarisaatiota ja vihapuhetta, sanoo neuvoston varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar.

Si:n puheenjohtaja, Espanjan pääministeri Pedro Sánchez korosti puheessaan, että ihmiset elävät parempaa elämää progressiivisten hallitusten ollessa vallassa.

- Ihmiset haluavat muutosta ja ovat valmiita lähtemään mukaan, kun heille tarjotaan mahdollisuus. Zohran Mamdanin valinta New Yorkin pormestariksi on siitä erinomainen esimerkki. Kun tarjoaa selkeän, sosialidemokraattisen vaihtoehdon asumiseen, koulutukseen sekä köyhyyden ja ilmastonmuutokseen torjuntaan, ihmiset kyllä vastaavat, korostaa Razmyar.

Kokouksessa käydyn keskustelun myötä SI:n yhteistyö Progressive Alliancen kanssa syvenee ja laajenee. SDP on kannattanut liikkeiden yhteistyötä jo pitkään. 

- Olemme nähneet kuinka perinteiset oikeistopuolueet ympäri maailmaa ovat valmiita tekemään yhteistyötä äärioikeiston kanssa. Meille se ei sovi, mutta sen sijaan olemme valmiita yhteistyöhön keskeiset arvomme jakavien liikkeiden kanssa. Meille ihmisoikeudet eivät ole koskaan myynnissä, sanoo Razmyar.

Kokouksen keskeisenä puheenaiheena oli Gazan sodan päättyminen sekä rauhanprosessin edistäminen kahden valtion mallin saavuttamiseksi Israelin ja Palestiinan välille. Lisäksi neuvoston kokouksessa keskusteltiin poliittisen vaikuttamisen realiteeteista ympäri maailmaa, jota kasvava autoritarismi uhkaa. Omassa puheenvuorossaan varapuheenjohtaja Razmyar korosti rauhantyön ja diplomatian merkitystä Suomen kaltaiselle pienelle maalle. 

- Monessa maassa ihmiset elävät konfliktien repimässä todellisuudessa. Kuten kokouksessa osuvasti kiteytettiin, tarvitsemme Israelin ja Palestiinan välille yhden rauhan ja kaksi valtiota. Valtapolitiikan vahvistumisesta huolimatta meidän on vahvistettava myös monenkeskeistä yhteistyötä, sillä ilman diplomatiaa ja rauhantyötä emme saavuta kestävää rauhaa konflikteihin. Erityisesti tyttöjen ja naisten poliittinen sekä yhteiskunnallinen osallistuminen on uhattuna vihaisen ilmapiirin myötä, päättää Razmyar.

Yhteyshenkilöt

Nasima RazmyarSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja

Eduskunta-avustaja Merja Pulliainen p. +358 50 306 1120

nasima.razmyar@eduskunta.fi

Tero ShemeikkaSDP:n kansainvälisten asioiden sihteeri

Puh:+358 405151097

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Lataa

SDP

Siltasaarenkatu 18-20 C

00530 HELSINKI

09 478 988 (vaihde)

https://www.sdp.fi/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Suomi ei nouse saksimalla vaan rakentamalla – luottamus on talouden parasta valuuttaa15.11.2025 13:44:13 EET | Tiedote

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman linjasi puoluevaltuuston kokouksessa Espoon Dipolissa, että Suomi tarvitsee käänteen kohti kasvua, luottamusta ja rakentavaa yhteistyötä niin kotimaassa kuin Euroopassa. Lindtman korosti aitoa julkisen talouden vahvistamista, työllisyyden parantamista ja vihreän siirtymän vauhdittamista – sekä vetosi Euroopan maltillisen oikeiston johtoon yhteistyön jatkamiseksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye