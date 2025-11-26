SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: SI:n neuvoston kokous Maltalla lähetti vahvan viestin äärioikeiston nousua vastaan

Kokouksessa käytettiin vahvoja puheenvuoroja sosialidemokraattisten puolueiden yhteistyön vahvistamiseksi.

- Sosialidemokraattisia voimia ympäri maailmaa tarvitaan vastavoimaksi kasvavalle oikeistolaisuudelle ja konservatismille. Uhka demokratian, oikeusvaltion, tasa-arvon ja rauhantyön heikentymisestä on vakavampi kuin pitkään aikaan. Tarvitsemme sosialidemokratiaa erityisesti ratkaisemaan aikamme keskeisiä haasteita kuten ilmastonmuutosta, polarisaatiota ja vihapuhetta, sanoo neuvoston varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar.

Si:n puheenjohtaja, Espanjan pääministeri Pedro Sánchez korosti puheessaan, että ihmiset elävät parempaa elämää progressiivisten hallitusten ollessa vallassa.

- Ihmiset haluavat muutosta ja ovat valmiita lähtemään mukaan, kun heille tarjotaan mahdollisuus. Zohran Mamdanin valinta New Yorkin pormestariksi on siitä erinomainen esimerkki. Kun tarjoaa selkeän, sosialidemokraattisen vaihtoehdon asumiseen, koulutukseen sekä köyhyyden ja ilmastonmuutokseen torjuntaan, ihmiset kyllä vastaavat, korostaa Razmyar.

Kokouksessa käydyn keskustelun myötä SI:n yhteistyö Progressive Alliancen kanssa syvenee ja laajenee. SDP on kannattanut liikkeiden yhteistyötä jo pitkään.

- Olemme nähneet kuinka perinteiset oikeistopuolueet ympäri maailmaa ovat valmiita tekemään yhteistyötä äärioikeiston kanssa. Meille se ei sovi, mutta sen sijaan olemme valmiita yhteistyöhön keskeiset arvomme jakavien liikkeiden kanssa. Meille ihmisoikeudet eivät ole koskaan myynnissä, sanoo Razmyar.

Kokouksen keskeisenä puheenaiheena oli Gazan sodan päättyminen sekä rauhanprosessin edistäminen kahden valtion mallin saavuttamiseksi Israelin ja Palestiinan välille. Lisäksi neuvoston kokouksessa keskusteltiin poliittisen vaikuttamisen realiteeteista ympäri maailmaa, jota kasvava autoritarismi uhkaa. Omassa puheenvuorossaan varapuheenjohtaja Razmyar korosti rauhantyön ja diplomatian merkitystä Suomen kaltaiselle pienelle maalle.

- Monessa maassa ihmiset elävät konfliktien repimässä todellisuudessa. Kuten kokouksessa osuvasti kiteytettiin, tarvitsemme Israelin ja Palestiinan välille yhden rauhan ja kaksi valtiota. Valtapolitiikan vahvistumisesta huolimatta meidän on vahvistettava myös monenkeskeistä yhteistyötä, sillä ilman diplomatiaa ja rauhantyötä emme saavuta kestävää rauhaa konflikteihin. Erityisesti tyttöjen ja naisten poliittinen sekä yhteiskunnallinen osallistuminen on uhattuna vihaisen ilmapiirin myötä, päättää Razmyar.