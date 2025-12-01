Veikkaus Oy

Kenon sunnuntain ilta-arvonnasta 50 000 euron voitto Saloon

1.12.2025 13:57:21 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Salolainen onnekas pelaaja voitti sunnuntaina Kenon ilta-arvonnasta 50 000 euron voiton.

Käsi pitelee älypuhelinta, jonka näytöllä on keltaoranssisävyinen Veikkauksen Keno-pelivalikko; taustalla näkyy vaalea verho ja vihreä huonekasvi.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Veikkaus/Mari Lehtisalo

Kenon sunnuntain ilta-arvonta toi 50 000 euron voiton salolaiselle nettipelaajalle. Kymppitason voitto tuli viiden euron panoksella, kun pelaajan riville osui yhdeksän numeroa kymmenestä oikein. Voittosummaa nosti pelattu kunkkunumero, joka osui myös kohdilleen.

Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.

Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli ensimmäinen päivittäin pelattava veikkauspeli. Pelaaja voi osallistua Kenon päivä-, ilta- ja myöhäisillan arvontaan.

