Atea jatkaa Velora Verkkokauppa plus -puitesopimuksen toimittajana – uutena valikoimassa pilvi- ja kapasiteettipalvelut

Velora Verkkokauppa plus on hyvinvointialueiden ja seurakuntien käyttöön yhteishankintana kilpailutettu joustava ja kustannustehokas hankintakanava ICT-laitteille, -ohjelmistoille ja -palveluille. Asiakkaiden toiveesta valikoimaan on uudelle sopimuskaudelle lisätty muun muassa pilvi- ja kapasiteettipalveluita sekä turvallisen viestinnän palvelut.

Kilpailutuksessa keskeistä oli kilpailukykyisen hinnan säilyttäminen laajalle tuote- ja palveluvalikoimalle koko hankintakauden ajan sekä tuotteiden ja palveluiden monipuolisuus. Atean toimittamassa ratkaisussa hinnoittelu perustuu laitetoimittajien ja tukkureiden välillä toteutettavaan reaaliaikaiseen kilpailuun sekä jatkuviin kilpailutuksiin.

Yhteishankintayksikkö Velora Oy teki päätöksen puitesopimuksen toimittajasta 20.11.2025. Uusi Verkkokauppa plus -puitesopimuskausi alkaa 1.1.2026.

”Veloran ja Atean yhteistyö on alkanut jo Tiera Verkkokaupasta vuonna 2015. Yhteistyö on tuonut meille syvällisen ymmärryksen julkishallinnon tietotekniikkatarpeista. Olemme kulkeneet yhtä matkaa hyvinvointialueiden kanssa vuoden 2021 alusta saakka, joten osaamme tarjota niiden tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja sekä tehokkaita logistiikka- ja elinkaaripalveluita. Uudella sopimuskaudella pääsemme näyttämään kyvykkyytemme myös pilvi- ja kapasiteettipalveluiden sekä turvallisen viestinnän palveluiden edullisena ja luotettavana toimittajana”, Atea Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Sihvonen kertoo.