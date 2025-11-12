Atea jatkaa Velora Verkkokauppa plus -puitesopimuksen toimittajana – uutena valikoimassa pilvi- ja kapasiteettipalvelut
Yhteishankintayksikkö Velora Oy on valinnut Atea Finland Oy:n Velora Verkkokauppa plus -puitesopimuksen toimittajaksi myös seuraaville vuosille. Kaksivuotisen ja kaksi optiovuotta sisältävän sopimuskauden kokonaisarvo on enintään 250 miljoonaa euroa.
Velora Verkkokauppa plus on hyvinvointialueiden ja seurakuntien käyttöön yhteishankintana kilpailutettu joustava ja kustannustehokas hankintakanava ICT-laitteille, -ohjelmistoille ja -palveluille. Asiakkaiden toiveesta valikoimaan on uudelle sopimuskaudelle lisätty muun muassa pilvi- ja kapasiteettipalveluita sekä turvallisen viestinnän palvelut.
Kilpailutuksessa keskeistä oli kilpailukykyisen hinnan säilyttäminen laajalle tuote- ja palveluvalikoimalle koko hankintakauden ajan sekä tuotteiden ja palveluiden monipuolisuus. Atean toimittamassa ratkaisussa hinnoittelu perustuu laitetoimittajien ja tukkureiden välillä toteutettavaan reaaliaikaiseen kilpailuun sekä jatkuviin kilpailutuksiin.
Yhteishankintayksikkö Velora Oy teki päätöksen puitesopimuksen toimittajasta 20.11.2025. Uusi Verkkokauppa plus -puitesopimuskausi alkaa 1.1.2026.
”Veloran ja Atean yhteistyö on alkanut jo Tiera Verkkokaupasta vuonna 2015. Yhteistyö on tuonut meille syvällisen ymmärryksen julkishallinnon tietotekniikkatarpeista. Olemme kulkeneet yhtä matkaa hyvinvointialueiden kanssa vuoden 2021 alusta saakka, joten osaamme tarjota niiden tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja sekä tehokkaita logistiikka- ja elinkaaripalveluita. Uudella sopimuskaudella pääsemme näyttämään kyvykkyytemme myös pilvi- ja kapasiteettipalveluiden sekä turvallisen viestinnän palveluiden edullisena ja luotettavana toimittajana”, Atea Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Sihvonen kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha SihvonenToimitusjohtajaAtea Finland OyPuh:0400 735 134juha.sihvonen@atea.fi
Kuvat
Atea
Atea on Pohjois-Euroopan johtava IT-palveluyritys, joka palvelee seitsemässä maassa 8000 hengen voimin sekä paikallisesti ympäri Suomen. Olemme lähellä asiakasta 90 toimipisteessä.
Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman IT-palveluita ja -ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitaalisen muutoksen. Toimimme luotettavana neuvonantajana ja autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään IT-infrastruktuuria ja -palveluita vastuullisesti.
Rakennamme Suomea tietotekniikalla yhdessä maailman suurimpien teknologiayritysten kanssa.
Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 3,0 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. https://www.atea.fi
