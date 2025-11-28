METSO-ohjelman rahoitusta on korotettava – valtion vastuu säilytettävä

MTK pitää erittäin tärkeänä, että METSO-ohjelman rahoitusta korotetaan merkittävästi, jotta ohjelmassa asetettu vuosittainen suojelutavoite, 10 000 hehtaaria, on saavutettavissa. Tämä on välttämätöntä METSO-ohjelman toteutuksen kannalta. Lisäksi on välttämätöntä, että maanomistajat eivät joudu hankalaan tilanteeseen vanhojen metsien kriteerit ja luonnontilaisten metsien määritelmän täyttävien kohteiden osalta. Metsäyhtiöt ovat ilmoittaneet, etteivät ne osta puuta tällaisista metsistä, joten valtion rahoituksen riittävyys on ratkaisevaa luonnonsuojelun hyväksyttävyyden ja omaisuuden suojan kannalta.

Metsäluonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden edistämiseksi on tärkeää, että METSO-ohjelmassa on riittävästi varoja myös muihin kohteisiin, joita maanomistajat haluavat vapaaehtoisesti tarjota suojeluun.

“Suurin osa Etelä-Suomen suojelunarvoisista metsistä sijaitsee yksityismailla, ja maanomistajat ovat halukkaita näitä myös suojelemaan vapaaehtoisesti. Myös Pohjois-Suomessa on paljon suojelusta kiinnostuneita maanomistajia. Rahoituksen riittävyys ei saa olla tässä esteenä”, painottaa MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Vaikka luonnonarvokauppa on lähtemässä liikkeelle ja tuomassa markkinalähtöistä yksityistä rahoitusta myös metsiensuojeluun, MTK korostaa, että yksityinen raha vain täydentää julkisiin varoihin perustuvaa luonnonsuojelun rahoitusta. Luonnonsuojelun rahoitus, joka on välttämätöntä omaisuuden suojan turvaamiseksi, kuuluu valtion vastuulle.

Lisätietoja:

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK

Marko.maki-hakola@mtk.fi, p. +358 40 502 6810