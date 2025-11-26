Friends & Brgrs avaa ravintolan Lempäälän Ideaparkiin
Kotimainen Friends & Brgrs -hampurilaisketju avaa uuden ravintolan Lempäälän Ideaparkiin torstaina 26. helmikuuta 2026. Rakennustyöt käynnistyvät lähiaikoina, ja samalla Friends & Brgrs aloittaa rekrytoinnin 15–20 uudelle työntekijälle, jotka muodostavat Ideaparkin ravintolan tiimin.
“Pirkanmaalla on vahva hampurilaiskulttuuri, ja meille on tullut paljon toiveita uudesta sijainnista. Ideapark on alueen merkittävimpiä kauppakeskuksia, ja odotamme innolla, että pääsemme tarjoamaan tuoreet, käsintehdyt hampurilaisemme Ideaparkin asiakkaille”, sanoo Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Tuomas Piirtola.
Ideaparkin toimitusjohtaja Visa Vainiola iloitsee uudesta vahvistuksesta keskuksen ravintolavalikoimaan:
“On mahtavaa saada laadukkaista ja itse tehdyistä raaka-aineista tunnettu ravintolakonsepti vihdoin Ideaparkiin. Friends & Brgrsin tarjonta sopii mainiosti Ideaparkin kohderyhmien tarpeisiin, täydentäen nykyistä ravintolatarjontaamme.”
Käsintehtyjä hampurilaisia tuoreista kotimaisista aineksista
Friends & Brgrs tunnetaan smash-pihveistään, paikan päällä leivotuista sämpylöistään ja siitä, että jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketjun filosofia on selkeä: jokaisella hampurilaisella on väliä.
Tietoa Friends & Brgrsista
- 34 ravintolaa ympäri Suomen
- Työllistää reilu 750 henkilöä
- Perustettu 2014 Pietarsaaressa
Yhteyshenkilöt
Tuomas PiirtolaToimitusjohtajaFriends & BrgrsPuh:0407682438tuomas.piirtola@friendsandbrgrs.com
Visa VainiolaToimitusjohtajaIdeapark Lempäälävisa.vainiola@ideapark.fi
Friends & Brgrs – kotimainen hampurilaisketju, joka tekee asiat paremmin
Friends & Brgrs on vuonna 2014 Pietarsaaressa perustettu kotimainen hampurilaisketju, jonka kuusi ystävää perusti intohimosta burgereihin ja laadukkaaseen ruokaan. Yrityksen filosofia on yksinkertainen: jokaisella hampurilaisella on väliä.
Friends & Brgrs valmistaa hampurilaisensa käsityönä tuoreista, huolellisesti valituista suomalaisista raaka-aineista – jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketjun oma leipomo leipoo sämpylät päivittäin paikan päällä, pihvit jauhetaan tuoreesta kotimaisesta naudanlihasta ja perunat leikataan käsin ravintoloissa.
Tänä päivänä Friends & Brgrsilla on 34 ravintolaa ympäri Suomen, ja se työllistää noin 750 henkilöä. Yritys on kasvanut nopeasti ja jatkaa laajentumistaan tuoden laadukkaan, kotimaisen hampurilaisaterian yhä useamman suomalaisen ulottuville.
