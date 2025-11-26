Friends & Brgrs avaa ravintolan Lempäälän Ideaparkiin

“Pirkanmaalla on vahva hampurilaiskulttuuri, ja meille on tullut paljon toiveita uudesta sijainnista. Ideapark on alueen merkittävimpiä kauppakeskuksia, ja odotamme innolla, että pääsemme tarjoamaan tuoreet, käsintehdyt hampurilaisemme Ideaparkin asiakkaille”, sanoo Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Tuomas Piirtola.

Ideaparkin toimitusjohtaja Visa Vainiola iloitsee uudesta vahvistuksesta keskuksen ravintolavalikoimaan:

“On mahtavaa saada laadukkaista ja itse tehdyistä raaka-aineista tunnettu ravintolakonsepti vihdoin Ideaparkiin. Friends & Brgrsin tarjonta sopii mainiosti Ideaparkin kohderyhmien tarpeisiin, täydentäen nykyistä ravintolatarjontaamme.”

Käsintehtyjä hampurilaisia tuoreista kotimaisista aineksista

Friends & Brgrs tunnetaan smash-pihveistään, paikan päällä leivotuista sämpylöistään ja siitä, että jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketjun filosofia on selkeä: jokaisella hampurilaisella on väliä.

