Presidentti myönsi Heikkinen Yhtiöiden perustajalle Jarmo Heikkiselle rakennusneuvoksen arvonimen
Tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi perjantaina 28. marraskuuta rakennusneuvoksen arvonimen Heikkinen Yhtiöiden perustajalle Jarmo Heikkiselle. Arvonimiä myönnetään Suomen kansalaisille yhteiskunnan hyväksi tehdystä työstä.
Jarmo Heikkinen aloitti yhden miehen yrittäjänä Joensuussa vuonna 1985. Vuosien varrella hänen perustamansa Heikkinen Yhtiöt Oy on kasvanut noin sadan miljoonan euron liikevaihdolla toimivaksi yritykseksi ja työllistää vajaat 400 ihmistä.
-Tunnustus tuntuu tietenkin hyvältä, varsinkin kun ottaa huomioon, millaisista lähtökohdista ja millaisilla eväillä rakennusalalle on aikanaan lähdetty, Jarmo Heikkinen sanoo.
-Persoonana en ole neuvostyyppiä, vaan enemmänkin kädet savessa -tyyppiä, mutta tietenkin arvonimen otan tyytyväisenä ja kiitollisena vastaan.
Heikkinen Yhtiöt -konserni on nykyisin Suomen suurin lattiapäällysteiden ja -rakenteiden urakoitsija. Se on kasvanut viime vuosina vauhdikkaasti yritysostojen kautta, vaikka rakennusala on Suomessa kärsinyt heikosta suhdanteesta.
Keväällä 2024 Heikkinen Yhtiöt ja Jarmo Heikkisen pääosin omistama LTU Group Oy myytiin osaksi InArea Group -konsernia. InArea Group on Pohjoismaiden johtava sisustusalan urakoitsijoista koostuva yhtiö, ja siihen kuuluu nykyisin lähes 40 yritystä. Suomessa merkittävimmät yhtiöt ovat Heikkinen Yhtiöt Oy, LTU Group Oy ja Mestarinikkarit Oy.
Yrityskaupan myötä Jarmo Heikkisestä tuli merkittävä omistaja InArea Group AB:ssa, ja hän toimii konsernin hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän jatkaa yrittäjyyttä kiinteistökehittämiseen keskittyvän Heikkinen Invest Oy:n kautta.
-Olen tehnyt työurani aliurakoinnissa, mutta nyt suuntaudun enemmän rakennuttamisen puolelle, Heikkinen kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarmo Heikkinen
rakennusneuvos
jarmo.heikkinen@heikkinen.fi
0400 504 000
HEIKKINEN YHTIÖT OY
Koivuhaantie 21 · 01510 Vantaa
puh. 020 782 0780 · www.heikkinen.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
Heikkinen Yhtiöt -konserni on Suomen suurin lattiapäällysteiden ja -rakenteiden urakoitsija. Heikkinen Yhtiöt -konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella noin 100 miljoonaa euroa ja konserni työllisti vuonna 2024 vajaa 400 henkilöä. Keväällä 2024 Heikkinen Yhtiöt ja Suomen suurin sisämaalausurakoitsija LTU Group liittyivät osaksi ruotsalaista InArea-konsernia. InArea Group AB on Ruotsin johtava sisustusalan urakoitsijoista koostuva yhtiö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Heikkinen Yhtiöt Oy
Heikkinen Yhtiöt Oy ostaa kuopiolaisen Raimatto Oy:n liiketoiminnan20.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomen suurin lattiapäällysteiden ja -rakenteiden urakoitsija Heikkinen Yhtiöt ostaa pääasiassa Kuopion talousalueella toimivan Raimatto Oy:n koko liiketoiminnan. Raimatto Oy on vakiinnuttanut asemansa erikoistuneena rakennusalan toimijana, joka tarjoaa laatoitus-, seinänpäällystys- ja lattianpäällysteurakointia. Vuonna 1997 perustetun Raimatto Oy:n liikevaihto on noin 2 miljoonaa euroa ja yritys työllistää noin 20 henkilöä. Heikkiselle siirtyy koko yrityksen työkanta ja henkilöstö. Raimatto Oy:n toimitusjohtaja, yrittäjä Harri Koponen jatkaa kaupan myötä Heikkisellä työpäällikkönä. Yrityskauppa vahvistaa resursseja ja osaamista puolin ja toisin Vahvasti viime vuosina liiketoimintaansa yritysostoilla kasvattaneen Heikkinen Yhtiöiden toimitusjohtaja Juha Kananen on yrityskauppaan tyytyväinen. − Raimaton henkilöstön ja Harri Koposen osaamisen myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin Kuopion alueella ja Savossa laajemminkin. Raimatto Oy on pitänyt asiakkaistaan hyvää huol
Heikkinen Yhtiöt laajentaa muuraustöihin ostamalla SB Muuraus Oy:n koko liiketoiminnan25.10.2024 06:20:00 EEST | Tiedote
Suomen suurin lattiapäällysteiden ja -rakenteiden urakoitsija, Heikkinen Yhtiöt ostaa pääosin pääkaupunkiseudulla, mutta valtakunnallisesti toimivan SB Muuraus Oy:n koko muurausliiketoiminnan. Kaupassa Heikkiselle siirtyy yhtiön koko liiketoiminta sisältäen henkilöstön, kaluston sekä tilauskannan. Kauppa pannaan täytäntöön 1.11.2024. SB Muuraus Oy:llä on 27 työntekijää ja liikevaihto on noin 3 miljoonaa euroa vuodessa. SB Muurauksen yrittäjä, omistaja Aleks Salasin siirtyy Heikkiselle muurausyksikön päälliköksi. Heikkinen Yhtiöiden toimitusjohtaja Juha Kananen on todella tyytyväinen toteutetusta kaupasta. - Yhtiömme strategia on laajentaa ja syventää osaamistamme erikoisurakoinnissa. Kaupan myötä pystymme tarjoamaan jälleen kokonaisvaltaisempia ratkaisuja ilman urakkarajoja asiakkaillemme niin asunto- kuin toimitilarakentamisessa. Tulemme urakoimaan väliseinä- ja julkisivumuurauksia kahdeksan aluetoimistomme kautta halki Suomen. Muurausosaston päällikkönä aloittava Aleks Salasin on ala
Heikkinen Yhtiöt ja LTU Group osaksi pohjoismaista InArea-konsernia14.5.2024 07:00:00 EEST | Tiedote
Heikkinen Yhtiöt ja LTU Group liittyvät osaksi ruotsalaista InArea-konsernia. InArea Group AB on Ruotsin johtava sisustusalan urakoitsijoista koostuva yhtiö. Yhtiön tavoitteena on laajentua pohjoismaiden johtavaksi lattia-, maalaus- ja sisustusurakoinnin yritykseksi. Järjestelyn seurauksena syntyvä pohjoismaisen InArea Groupin pro forma -liikevaihto on vuositasolla noin 260 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 1400 alan ammattilaista.
Heikkinen Yhtiöt ostaa lahtelaisen HS Listoitus Oy:n13.2.2024 09:19:34 EET | Tiedote
Heikkinen Yhtiöt laajentaa toimintaansa listoituksiin ja ovien asennuksiin ostamalla lahtelaisen HS Listoitus Oy:n. Samanaikaisesti yhtiö avaa Jyväskylään uuden yksikön.
Heikkinen Yhtiöt laajentaa osaamistaan uimahallilaatoituksissa ostamalla enemmistön Tiilikaari Oy:stä1.2.2023 11:44:35 EET | Tiedote
Heikkinen Yhtiöt on ostanut 30.1.2023 enemmistön Tiilikaari Oy:stä. Tiilikaari on raumalainen yritys, joka on erikoistunut uimahallien laatoitustöihin. Tiilikaaren yrittäjä, toimitusjohtaja Antti Mannonen jatkaa yrityksessä työpäällikkönä ja osakkaana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme