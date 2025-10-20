Presidentti myönsi Heikkinen Yhtiöiden perustajalle Jarmo Heikkiselle rakennusneuvoksen arvonimen

Heikkinen Yhtiöt Oy ostaa kuopiolaisen Raimatto Oy:n liiketoiminnan 20.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Suomen suurin lattiapäällysteiden ja -rakenteiden urakoitsija Heikkinen Yhtiöt ostaa pääasiassa Kuopion talousalueella toimivan Raimatto Oy:n koko liiketoiminnan. Raimatto Oy on vakiinnuttanut asemansa erikoistuneena rakennusalan toimijana, joka tarjoaa laatoitus-, seinänpäällystys- ja lattianpäällysteurakointia. Vuonna 1997 perustetun Raimatto Oy:n liikevaihto on noin 2 miljoonaa euroa ja yritys työllistää noin 20 henkilöä. Heikkiselle siirtyy koko yrityksen työkanta ja henkilöstö. Raimatto Oy:n toimitusjohtaja, yrittäjä Harri Koponen jatkaa kaupan myötä Heikkisellä työpäällikkönä. Yrityskauppa vahvistaa resursseja ja osaamista puolin ja toisin Vahvasti viime vuosina liiketoimintaansa yritysostoilla kasvattaneen Heikkinen Yhtiöiden toimitusjohtaja Juha Kananen on yrityskauppaan tyytyväinen. − Raimaton henkilöstön ja Harri Koposen osaamisen myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin Kuopion alueella ja Savossa laajemminkin. Raimatto Oy on pitänyt asiakkaistaan hyvää huol