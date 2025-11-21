Kaupungin tiedotuslehti jaetaan ke 3.12.
Lohjan kaupungin tiedotuslehden vuoden 2025 toinen numero julkaistaan keskiviikkona 3.12.2025. Lehti jaetaan kaikkiin kotitalouksiin mainosjakelun mukana. Kaupunki muistuttaa asukkaita tarkistamaan keskiviikon mainospostinsa huolella. Tiedotuslehti on saatavilla myös kirjastoista, kaupungintalo Monkolasta, Prismasta ja Lohjantähdestä.
Tiedotuslehti kokoaa yhteen ajankohtaiset asiat kaupungin palveluista, tapahtumista ja kehityshankkeista. Lehdestä löytyy muun muassa kaupunginjohtaja Petra Ståhlin haastattelun, kattava tapahtumalistaus talven tapahtumista sekä kiinnostavaa tietoa käynnissä olevista hankkeista, kuten kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta ja 5–12-vuotiaiden lasten lukutaidon edistämishankkeesta. Lehdessä kerrotaan myös kouluterveyskyselyn tuloksista sekä kuntalaisten eri vaikuttamisen keinoista.
Lehden kolme pääartikkelia löytyvät ruotsiksi osoitteesta lohja.fi. Verkkosivuilta löytyy myös tekoälykääntäjä, jonka avulla artikkelit voi kääntää englannin, turkin, viron, venäjän, ukrainan, arabian, persian, kurdin tai kiinan kielelle.
Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Seuraava lehti julkaistaan toukokuun 2026 lopussa.
Lisätietoa lehdestä löytyy kaupungin verkkosivuilta: lohja.fi/lohja-lehti.
Palautetta lehdestä voit jättää kaupungin viestintään viestinta@lohja.fi.
Etkö saanut lehteä? Ilmoita siitä yllä olevaan osoitteeseen. Kerro samassa viestissä myös alueesi postinumero.
Roosa-Maria KylliViestintä- ja markkinointipäällikköPuh:0443691545roosa-maria.kylli@lohja.fi
