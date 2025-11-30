Vankilavirkailijain liitto: Vankeinhoito on kriisissä
Vankilavirkailijain liitto varoittaa vankeinhoidon kriisistä Suomessa. Vankiloiden yliasutus uhkaa turvallisuutta, ja henkilöstön työhyvinvointi on heikentynyt resurssipulan vuoksi. Vartijoiden koulutuspaikkoja on lisätty, mutta työvoiman riittävyys ja turvallisuus ovat yhä haasteita. Työterveyshuolto on myös heikentynyt säästöjen seurauksena.
Vankiloissa on tällä hetkellä ja tulevaisuudessa merkittävä yliasutus. Kaikissa suljetuissa vankiloissa ja useimmissa avovankiloissa on vankeja enemmän kuin vankipaikkoja. Tämä tarkoittaa sitä, että osastoilla ja selleissä on enemmän vankeja kuin sinne on suunniteltu asutettavaksi. Kuitenkaan henkilöstömäärä ei ole kasvanut tilanteen mukaan, vaikka vankeja on vankiloissa enemmän kuin aikaisemmin.
Yliasutus pakottaa sijoittamaan vankeja avovankiloihin ja valvottuun koevapauteen tilanteissa, joissa se ei ole turvallisuuden näkökulmasta ihanteellista. Tämä lisää riskejä sekä avovankiloissa että laajemmin yhteiskunnassa. Riittävän valvonnan järjestäminen avoseuraamuksiin nykyisellä henkilöstömäärällä on mahdotonta.
Vankimäärän kasvaessa yksintyöskentely on lisääntynyt, vaikka sitä tulisi turvallisuussyistä välttää. Samaan aikaan vankien/tuomittujen/epäiltyjen henkilökuntaan kohdistamat uhka- ja vaaratilanteet ovat lisääntyneet sekä vankiloissa että yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Henkilöstön työturvallisuus on päivittäin uhattuna.
Resurssipula on merkittävä ja lisää koulutettua henkilöstöä pitää saada.
Rikosseuraamuslaitos (Rise) vähensi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa koulutettavien vartijoiden aloituspaikkoja, koska Risen päättäjät olivat silloin sitä mieltä, ettei vartijoita tarvitse kouluttaa niin paljon.
Koulutukseen hyväksyttiin vuosina 2010–2019 yhteensä vain 402 opiskelijaa, eli keskimäärin 40 vuodessa. Nyt tuota koulutusvelkaa maksetaan rajusti. Onneksi opiskelijoiden määrää on nostettu. Viimeisen viiden vuoden aikana koulutukseen on valittu yhteensä 558 opiskelijaa.
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus on pystynyt vastaamaan hyvin koulutettavien määrien muutoksiin, vaikka heiltäkin on henkilöstö- ja tilaresursseja vähennetty. Koulutus on säilynyt laadukkaana. Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen olemassaolo on turvattava tulevaisuudessa.
Henkilöstön työhyvinvointi ei ole hyvä. Rikosseuraamuslaitoksessa sairauspoissaolot ovat taas kasvussa ja koko valtionhallintoon verrattuna melkein kaksinkertaiset. Jatkuva kiire, työmäärän lisääntyminen ja yliasutus aiheuttavat voimakasta psykososiaalista kuormitusta.
Säästösyistä Rise on vähentänyt henkilöstön työhyvinvointiin liittyvän toiminnan minimiin ja heikentänyt työterveyshuoltoa. Tämä ei paranna henkilöstön työhyvinvointia, koska esimerkiksi yhteiset liikunta- ja kulttuuritapahtumat ovat olleet hyvin pidettyjä henkilöstön keskuudessa.
Vankilavirkailijain liiton edustajisto
Lisätietoja:
Seija Mäenpää, Pääluottamusmies ja puheenjohtaja VVL ry., seija.maenpaa@om.fi, 050 348 1930
