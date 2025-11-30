Pirkanmaan hyvinvointialue

Taysin psykiatrian uusi T-rakennus voitti kansainvälisen arkkitehtuuripalkinnon

1.12.2025 15:23:16 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Tays Keskussairaalan vuonna 2024 käyttöönotettu aikuispsykiatrian rakennus voitti parhaan kansainvälisen terveydenhuollon kohteen palkinnon Building Better Healthcare Awards 2025 -kilpailussa. Palkinto on tunnustus arkkitehtuurista, joka tukee potilaiden toipumista, hyvinvointia ja henkilökunnan työtä. Aiemmin vuonna 2023 Tampereen kaupunki myönsi hankkeelle hyvän rakentamisen palkinnon.

Tays Keskussairaalan alueen laidalla lähellä Kaupin ulkoilumaastoja sijaitseva 30 000 neliömetrin rakennus korvasi Nokian Pitkäniemessä sijainneet aikuispsykiatrian toiminnot. Rakennuksen on suunnitellut ARCO Architecture Company yhteistyössä C.F. Møller Architects kanssa. Hankkeen pääsuunnittelijoina toimivat Juha Ryösä ja Kalevi Näkki

Palkinnon myönsi ryhmä henkilöitä, jotka ovat ohjaamassa NHS:n seuraavan neljän vuoden ja 9 miljardin punnan arvoisien investointien hankintoja. National Health Service (NHS) on Iso-Britannian julkinen terveydenhuoltojärjestelmä.  

–Palkinnon myöntäneiden henkilöiden tehtävä on huolehtia, että NHS saa tuekseen osaavia, kokeneita ja päteviä kumppaneita kaikille investointihankkeiden toteutuksen osa-alueille. Näitä osa-alueita ovat muun muassa liiketoimintatapausten kehittäminen, kestävyys, suunnittelu, rakentaminen, häiriöiden lieventäminen, hyötyjen toteutuminen ja käyttöasteen optimointi, rakennuttajapäällikkö Matias Seini kertoo. 

Taysin psykiatrian T-rakennuksen suunnitteluprosessi eteni hyvässä yhteistyössä suunnittelijoiden ja käyttäjien kanssa. Vahva tilaajan, eli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuki ja koko hankkeen ajan säilynyt oli positiivinen tunnelma näkyvät lopputuloksessa.  

–Palkinto on osoitus siitä, että Taysin uudistamisella on mahdollista saada myös positiivista kansainvälistä näkyvyyttä pirkanmaalaiselle tekemiselle, Seini sanoo.  

Rakennuksen arkkitehtuurissa on hyödynnetty useita potilaiden hoitoa tukevia ratkaisuja, jotka vastaavat psykiatristen potilaiden tarpeisiin. Rakennuksen muoto luo jo itsessään monipuolisia sisä- ja ulkotiloja ja useita erilaisia ympäristöjä, joissa on yksityisiä, sosiaalisia ja julkisia tiloja.  

Rakennuksista näkee ympäröivään luontoon ja ne yhdessä muodostavat suojaisen sisäpihan. Osastot on sijoitettu pareittain ja ne jakavat yhteiset henkilöstötilat, mikä lisää joustavuutta, turvallisuutta ja tehostaa tilojen käyttöä. Rakennuksen rengasmainen muoto tekee etäisyyksistä lyhyitä. 

Kaikki Building Better Healthcare Awards -kilpailussa palkitut on esitelty sivulla: BBH Awards 2025: The Winners 

