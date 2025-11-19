Suomen Telemarkkinointiliitto ry

Suomi.fi- ja veroaiheiset huijaukset kasvussa

2.12.2025 07:30:00 EET | Suomen Telemarkkinointiliitto ry | Tiedote

Kilpi-sovelluksen viimeaikaiset havainnot osoittavat, että viranomaisten nimissä tehtävien huijausten määrä on noussut voimakkaasti. Suomi.fi- ja Verohallinto-huijaukset ovat nyt erityisesti keskeinen ilmiö, ja ne ovat nousseet Kilpi-sovelluksen datassa selvästi näkyväksi huijauspiikiksi.

Huijarit jäljittelevät nyt Verohallinnon virallista viestintää.
Huijarit jäljittelevät nyt Verohallinnon virallista viestintää.

Viranomaisten viestinnältä näyttävät viestit ovat nousseet Suomen Telemarkkinointiliiton kehittämään Kilpi-sovellukseen (https://telemarkkinointikielto.fi/palvelut/kilpi) tulleissa tuoreimmissa ilmoituksissa tämän hetken aktiivisimmaksi huijausmuodoksi. Sovelluksen tietokannassa korostuvat etenkin Suomi.fi- ja Verohallinto-huijaukset, jotka onnistuvat hämäämään käyttäjiä yksinkertaisuudellaan ja viralliselta näyttävällä kielellään sekä ulkomuodollaan.

Viime viikkoina Kilpeen on ilmoitettu runsaasti huijausviestejä, joissa vastaanottajaa pyydetään täydentämään henkilökohtaisia tietoja ilman kirjautumista. Yksi Verohallinnon nimissä lähetetty esimerkki aiheella “Tärkeä ilmoitus verohallinnolta” kuuluu:

“Arvoisa asiakas,

Hallinnassamme olevien tietojen mukaan tällä sähköpostiosoitteella (sähköpostiosoite) on puutteellisia tietoja, jotka tulee täydentää. 

Tässä prosessissa ei ole tarpeen kirjautua sisään, vaan pyydämme ainoastaan päivittämään henkilökohtaisten tietojen ajantasaisuuden.”

Viestissä oleva linkki ohjaa tietojenkalastelusivustolle. Viestin ulkoasu jäljittelee aitoa Verohallinnon viestiä.

Pankkihuijauksia useiden toimijoiden nimissä

Kilpi-sovelluksen reaaliaikaiset havainnot osoittavat, että myös pankkien nimissä tehdyt huijaukset jatkuvat aktiivisina. Viime viikkoina esiin ovat nousseet erityisesti Danske Bankin, OP:n, Nordean, Aktian ja S-Pankin nimissä lähetetyt viestit.

Aktian nimissä tullut huijausviesti on muodoltaan hyvin pelkistetty:

”Sinulle on saapunut viesti. Voit tutustua siihen turvallisesti alla olevan linkin kautta. Avaa viesti.”

Nordean tapauksessa huijausviestit jäljittelevät pankin sähköisiä allekirjoituspalveluja:

”Sinulla on uusi online-asiakirja – 11/26/2025 – [Doc.Ref:010215]. Nordea pyytää sinua allekirjoittamaan seuraavat sopimusasiakirjat digitaalisesti. Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimukset ja allekirjoittaaksesi asiakirjat helposti ja turvallisesti.”

Näissäkin viesteissä luodaan kiireen tuntua ja ohjataan linkkeihin, jotka eivät johda pankkien omiin palveluihin.

”Viranomaishuijauksissa hyödynnetään ihmisten luottamusta palveluihin, joiden pitäisi olla turvallisia. Kun viesteissä ei näy ilmeisiä virheitä, niiden tunnistaminen on entistä vaikeampaa. Kun viranomaishuijaukset yleistyvät, ennaltaehkäisy on käyttäjille keskeistä. Kilpi-sovelluksen data auttaa meitä näkemään, mistä huijauksista tulee nopeasti suuria ilmiöitä, ja sovellus estää nämä viestit jo ennen kuin ne ehtivät käyttäjälle asti”, kertoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.

Muut huijaukset ja häiritsevät yhteydenotot

Sähköpostien ja tekstiviestien lisäksi Kilpi-sovellukseen on raportoitu suuri määrä ilmoituksia ulkomaisista huijauspuheluista. Soittoja on tullut viime aikoina paljon muun muassa: Jemenistä (+967), Saksasta (+49), Puolasta (+48), Norjasta (+47), Ruotsista (+46), Iso-Britanniasta (+44), Itävallasta (+43), Sveitsistä (+41), Virosta (+372), Irlannista (+353), Luxemburgista (+352), Belgiasta (+32) ja Hollannista (+31).

Kilpi-sovellus tunnistaa jatkuvasti myös viestejä, jotka eivät ole varsinaisia huijauksia, mutta koetaan erittäin häiritseviksi. Tällä hetkellä yleisimpiä ovat aikuisviihteeseen liittyvät massaviestit, joiden kohdalla tavoitteena on harvoin huijaus, vaan näkyvyyden maksimoiminen häiritsevällä tavalla.

Epäilyttävän viestin tai puhelun voi tarkistaa helposti Telemarkkinointikiellon hakupalvelussa osoitteessa www.telemarkkinointikielto.fi. Palveluun voi syöttää puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen ja nähdä, onko se raportoitu huijariksi.

Kilpi-sovellus estää huijauspuhelut, -tekstiviestit ja -sähköpostit jo ennen kuin ne ehtivät käyttäjän puhelimeen. Sovellus hyödyntää jatkuvasti päivittyvää tietokantaa, jonka perustana ovat käyttäjien ilmoitukset. Kilpi on ladattavissa Google Playstä ja App Storesta.

Avainsanat

suomen telemarkkinointiliitto rytietojenkalastelukilpi-sovellusdigihuijaukset

Lisätietoja Suomen Telemarkkinointiliitto ry:stä

Suomen Telemarkkinointiliitto ry on kehittänyt Kilpi-sovelluksen, joka estää ei-toivotut yhteydenotot.

Kilpi on älypuhelimiin ladattava sovellus, joka tunnistaa huijauspuhelut, tekstiviestit ja sähköpostit. Tämä tarkoittaa, että huijaus- ja puhelinmyyntipuhelut eivät enää edes hälytä puhelimessa. Lisäksi sovellus tunnistaa automaattisesti haitallisia linkkejä sisältävät huijaustekstiviestit ja spämmisähköpostit jo ennen niiden lukemista. Kilpi suojaa tehokkaasti myös tietojen ja tunnusten kalastelulta.

Sovellus perustuu dataan, jota ylläpidetään jatkuvasti. Kilpi-sovelluksen avulla voi nauttia huijausvapaasta ja puhelinmyynnittömästä puhelinajasta. Kilven voi ladata Google Play- ja ja App Store -sovelluskaupoista. Kilpeä on ladattu jo yli 150 000 kertaa. Kilpi tarjoaa sekä ilmaisen version että edistyneempiä ominaisuuksia sisältävän Premium-version.

