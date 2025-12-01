Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginhallitus: Vuoden 2025 kolmas osavuosikatsaus

1.12.2025 17:07:22 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2025 kolmannen osavuosikatsauksen sekä tulostavoitteiden toteumatiedot.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi esityksen mukaiset määrärahojen siirrot, määrärahojen, tuloarvioiden ja tulostavoitteiden muutokset sekä poikkeamat tulostavoitteiden toteutumisessa. 

Aiheesta tarkemmin esityslistalla: Vuoden 2025 kolmas osavuosikatsaus 

Yleiskaava 2060: Yleiskaavaehdotus nähtäville syksyllä 2026 

Espoon yleiskaava 2060 on koko kaupungin kattava strateginen aluevarauskaava, jolla pyritään vastaamaan kaupunkikehityksen tulevaisuuden haasteisiin Espoo-tarinan mukaisesti. Yleiskaavassa osoitetaan maankäytön kehittämisen periaatteet ja painopistealueet vuoteen 2060. Kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen, jonka päämääränä on yleiskaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo ja kaikkien espoolaisten mahdollisuus ilmaista suullinen tai kirjallinen kantansa suunnitelmiin.

Ehdotusvaihe käynnistyy päättäjäseminaareilla alkuvuodesta 2026, jonka jälkeen asia etenee kaupunkisuunnittelulautakunnan kautta kaupunginhallitukseen kevään 2026 aikana. Nähtävillä olo on tarkoitus järjestää syksyn 2026 aikana. 

Lue lisää: Yleiskaava 2060 

Uusi nuorisovaltuusto valittu 

Kaupunginhallitus valitsi nuorisovaltuustoon toimikaudeksi 2026–2027 jäseniksi nuorisovaltuustovaalien äänestystuloksen perusteella ne 40 espoolaista nuorta, jotka ovat saaneet vaaleissa eniten ääniä.

Espoon kaupungin nuorisopalvelut järjestää uuden nuorisovaltuuston julkistamistilaisuuden 5.12.2025. 

Omnian Lakelan toimipiste kaupungin omistukseen 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ostaa Espoon koulutuskuntayhtymä Omnialta Lakelan toimipisteen kaupungin omistamalla vuokratontilla olevat rakennukset 1,02 milj. euron kauppahinnalla. Samalla Omnia luopuu tontin vuokraoikeudesta. Kyseessä on ns. hotelli Kuninkaantien rakennus sekä sen yhteydessä oleva Omnian rakennus.Espoon kaupunki vuokraa rakennuksen Omnian käyttämän osan takaisin Omnialle.

Koulutuskuntayhtymä Omnia luovuttaa Espoon kaupungille Lakelan tontilla sijaitsevat rakennukset sen jälkeen, kun Omnian koulutustoiminnan jatkumisen edellyttämät korvaavat tilat ovat Kiviruukin alueella käytettävissä.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat 

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

