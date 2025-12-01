Kaupunginhallitus: Vuoden 2025 kolmas osavuosikatsaus
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2025 kolmannen osavuosikatsauksen sekä tulostavoitteiden toteumatiedot.
Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi esityksen mukaiset määrärahojen siirrot, määrärahojen, tuloarvioiden ja tulostavoitteiden muutokset sekä poikkeamat tulostavoitteiden toteutumisessa.
Aiheesta tarkemmin esityslistalla: Vuoden 2025 kolmas osavuosikatsaus
Yleiskaava 2060: Yleiskaavaehdotus nähtäville syksyllä 2026
Espoon yleiskaava 2060 on koko kaupungin kattava strateginen aluevarauskaava, jolla pyritään vastaamaan kaupunkikehityksen tulevaisuuden haasteisiin Espoo-tarinan mukaisesti. Yleiskaavassa osoitetaan maankäytön kehittämisen periaatteet ja painopistealueet vuoteen 2060. Kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen, jonka päämääränä on yleiskaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo ja kaikkien espoolaisten mahdollisuus ilmaista suullinen tai kirjallinen kantansa suunnitelmiin.
Ehdotusvaihe käynnistyy päättäjäseminaareilla alkuvuodesta 2026, jonka jälkeen asia etenee kaupunkisuunnittelulautakunnan kautta kaupunginhallitukseen kevään 2026 aikana. Nähtävillä olo on tarkoitus järjestää syksyn 2026 aikana.
Lue lisää: Yleiskaava 2060
Uusi nuorisovaltuusto valittu
Kaupunginhallitus valitsi nuorisovaltuustoon toimikaudeksi 2026–2027 jäseniksi nuorisovaltuustovaalien äänestystuloksen perusteella ne 40 espoolaista nuorta, jotka ovat saaneet vaaleissa eniten ääniä.
Espoon kaupungin nuorisopalvelut järjestää uuden nuorisovaltuuston julkistamistilaisuuden 5.12.2025.
Omnian Lakelan toimipiste kaupungin omistukseen
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ostaa Espoon koulutuskuntayhtymä Omnialta Lakelan toimipisteen kaupungin omistamalla vuokratontilla olevat rakennukset 1,02 milj. euron kauppahinnalla. Samalla Omnia luopuu tontin vuokraoikeudesta. Kyseessä on ns. hotelli Kuninkaantien rakennus sekä sen yhteydessä oleva Omnian rakennus.Espoon kaupunki vuokraa rakennuksen Omnian käyttämän osan takaisin Omnialle.
Koulutuskuntayhtymä Omnia luovuttaa Espoon kaupungille Lakelan tontilla sijaitsevat rakennukset sen jälkeen, kun Omnian koulutustoiminnan jatkumisen edellyttämät korvaavat tilat ovat Kiviruukin alueella käytettävissä.
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Mervi Katainenkaupunginhallituksen puheenjohtaja, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajaPuh:+358 41 319 6988mervi.katainen@espoo.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunginkirjaston Toimintatonni kutsuu lapsia ja nuoria kertomaan, millainen kirjasto innostaa lukemaan1.12.2025 14:15:00 EET | Tiedote
Millaista kirjastossa on ja mitä siellä tapahtuu, jos lapset saavat päättää? Tänä talvena alakoululaiset saavat ideoida, miten Espoon kirjastoissa voidaan innostaa lukemaan.
Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: HOK-Elannolle tontit Espoon keskuksesta1.12.2025 11:49:18 EET | Tiedote
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myydä HOK-Elannolle tontit Espoon keskuksesta, vuokrasi tontteja koulu- ja päiväkotien vuokrahanketta varten ja myönsi varaukset palvelutalon ja varastomyymälän suunnittelulle.
Liikunta- ja hyvinvointilautakunta muutti erityisryhmien liikuntarannekkeiden myöntämisperusteita27.11.2025 21:13:40 EET | Tiedote
Liikunta- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi 27.11.2025 pidetyssä kokouksessaan liikuntapaikkojen pukutilojen tarveselvitykset, päivitetyt Espoon kaupungin venesatamien sopimusehdot ja säännöt, hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen järjestöavustuksien periaatteet sekä hyvinvointisuunnitelman 2026–2029. Lisäksi se päätti talviuintipaikkojen kulunvalvonnan pilottihankkeesta.
Info från nämnden Svenska rum 27.11.202527.11.2025 18:19:27 EET | Pressmeddelande
På torsdagens möte godkände nämnden Svenska rum antalet nybörjarplatser vid Mattlidens gymnasium för läsåret 2026–2027 och antecknade för kännedom nämndens och för sin del sektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 31.10.2025.
Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 26.11.202526.11.2025 21:36:50 EET | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevia linjauksia ja hyväksyi esitetyt muutokset esityslistan mukaisesti. Lisäksi lautakunta käsitteli englanninkielisen opetuksen ja ruotsin kielikylpyopetuksen oppilasvalintaperusteita. Lautakunta päätti hyväksyä muutokset näihin oppilasvalintaperusteisiin esityslistan mukaisesti. Sen sijaan lautakunta päätti jättää kaksikielisen (suomi-englanti) opetuksen oppilasvalintaperusteista päättämisen pöydälle. Lautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja suomenkielisen perusopetuksen talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen sekä suomenkielisen varhaiskasvatuksen osavuosikatsauksen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme