Kaupunginhallitus: Vuoden 2025 kolmas osavuosikatsaus

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 26.11.2025 26.11.2025 21:36:50 EET | Tiedote

Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevia linjauksia ja hyväksyi esitetyt muutokset esityslistan mukaisesti. Lisäksi lautakunta käsitteli englanninkielisen opetuksen ja ruotsin kielikylpyopetuksen oppilasvalintaperusteita. Lautakunta päätti hyväksyä muutokset näihin oppilasvalintaperusteisiin esityslistan mukaisesti. Sen sijaan lautakunta päätti jättää kaksikielisen (suomi-englanti) opetuksen oppilasvalintaperusteista päättämisen pöydälle. Lautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja suomenkielisen perusopetuksen talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen sekä suomenkielisen varhaiskasvatuksen osavuosikatsauksen.