Suomen Salibandyliitto ry

Salibandyn maine yhä Suomen paras – neljättä kertaa putkeen

1.12.2025 16:28:16 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

Jaa

Salibandyliitto on neljännen kerran putkeen kärkipaikalla, kun Reputation and Trust Analytics Oy (entinen T-Media) julkaisi jo perinteisen Luottamus & Maine -tutkimuksen.

Salibandyliiton ja F-liigan kumppanit kokoontuivat perjantaina 28.11. aamiaistilaisuuteen Sokos Hotels Presidenttiin Helsinkiin. Luottamus ja Maine -tutkimuksen lisäksi tilaisuudessa kuultiin mm. F-liigan ja tulevien koti-MM-kisojen kuulumiset sekä naisten maajoukkueen tilanne juuri ennen joulukuun MM-kisoja.
Salibandyliiton ja F-liigan kumppanit kokoontuivat perjantaina 28.11. aamiaistilaisuuteen Sokos Hotels Presidenttiin Helsinkiin. Luottamus ja Maine -tutkimuksen lisäksi tilaisuudessa kuultiin mm. F-liigan ja tulevien koti-MM-kisojen kuulumiset sekä naisten maajoukkueen tilanne juuri ennen joulukuun MM-kisoja. Kuva: Roosa Vilkanen

Tutkimuksessa on mitattu suurimpien valtioapua saavien lajiliittojen mainetta. Salibandyliiton saama arvosana (asteikolla 1-5) oli tuoreessa tutkimuksessa 3,47. Toisena olleen Palloliiton vastaava arvosana oli 3,45.

Ykköstila kertoo, että salibandyn maine on yhä kovalla tasolla, vaikka laskua olikin vuoden takaiseen lukemaan 3,52 hieman.

– Muutos viime vuoteen mahtuu meidän virhemarginaalimme sisään. Tämä tulos kertoo, että salibandy on tehnyt hyvää työtä jo vuosikymmeniä. Se auttaa ja näkyy näissä lukemissa, Reputation and Trust Analyticsin toimitusjohtaja Harri Leinikka kehuu.

Leinikka esitteli Luottamus & Maine -tutkimuksen tuloksia perjantaina Salibandyliiton ja F-liigan kumppaniaamiaisella Helsingissä.

Leinikka kehuukin salibandyn jo pitkään tekemää esimerkiksi avoimuuden suhteen. Hänen mukaansa laji on onnistunut yhdistämään laajan harrastajapohjan, vastuullisen toiminnan ja modernin tavan rakentaa yhteistyötä.

Tutkimus toteutettiin elo-syyskuussa 2025 valtakunnallisella kyselyllä. Mainetta arvioidaan tutkimuksessa kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

– Ykköstila lämmittää ja se on tulosta Salibandyliiton pitkäaikaisesta työstä. Liikaa ei yksittäistä tulosta jäädä tuulettelemaan. Haluamme olla kaikessa parempia, jotta koko laji voi paremmin. Tämän eteen tehdään päivittäin töitä, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Ville-Mikko Korkka summaa.

Näin tutkittiin:

T-Median urheilujärjestöjen ja -liittojen Luottamus&Maine 2025 -tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten järjestöjen mainetta suuren yleisön keskuudessa. Lajiliitoista tutkimuskierrokselle valittiin viisi eniten vuonna 2025 yleisavustusta saanutta lajiliittoa: Suomen Jääkiekkoliitto, Suomen Palloliitto, Suomen Salibandyliitto, Suomen Urheiluliitto sekä Suomen Voimisteluliitto. Tämän ohella tutkimuksessa tutkittiin Suomen Olympiakomitea ry:n maineen kehitystä.

Urheilujärjestöjen maine mitattiin Luottamus&Maine -tutkimusmallilla, jossa mainetta arvioidaan kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Organisaation saama maineluku on näiden osa-alueiden keskiarvo.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Salibandyliitto ry

Salibandyn MM-kisat pelataan ensi vuonna Tampereella – finaaliviikonlopun lippupaketit tulevat myyntiin tiistaina 18.11. klo 16.0718.11.2025 09:32:40 EET | Tiedote

Reilun vuoden päästä Tampereella kisataan salibandyn maailmanmestaruudesta, kun hallitseva maailmanmestari Suomi kohtaa salibandyn kärkimaat kotikentällä 5.–13.12.2026. Kisapaikkoina toimii alkusarjan otteluiden osalta Hakametsän jäähalli, sekä Kauppi Sports Center. Kisojen huipentuma nähdään Nokia Arenalla, jossa kisataan puolivälieristä finaaliotteluun asti! Finaaliviikonlopun lippupaketit tulevat myyntiin tiistaina 18.11.2025 klo 16.07 ja Nokia Arenalle odotetaan täysiä katsomoita. Salibandyn MM-kotikisat tavoittelevat ennätysyleisöä, kun Tampereelle odotetaan 130 000 kisakävijää. Taloudellisen vaikutuksen alueelle arvioidaan olevan noin 8 milj. euroa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye