Salibandyn maine yhä Suomen paras – neljättä kertaa putkeen
Salibandyliitto on neljännen kerran putkeen kärkipaikalla, kun Reputation and Trust Analytics Oy (entinen T-Media) julkaisi jo perinteisen Luottamus & Maine -tutkimuksen.
Tutkimuksessa on mitattu suurimpien valtioapua saavien lajiliittojen mainetta. Salibandyliiton saama arvosana (asteikolla 1-5) oli tuoreessa tutkimuksessa 3,47. Toisena olleen Palloliiton vastaava arvosana oli 3,45.
Ykköstila kertoo, että salibandyn maine on yhä kovalla tasolla, vaikka laskua olikin vuoden takaiseen lukemaan 3,52 hieman.
– Muutos viime vuoteen mahtuu meidän virhemarginaalimme sisään. Tämä tulos kertoo, että salibandy on tehnyt hyvää työtä jo vuosikymmeniä. Se auttaa ja näkyy näissä lukemissa, Reputation and Trust Analyticsin toimitusjohtaja Harri Leinikka kehuu.
Leinikka esitteli Luottamus & Maine -tutkimuksen tuloksia perjantaina Salibandyliiton ja F-liigan kumppaniaamiaisella Helsingissä.
Leinikka kehuukin salibandyn jo pitkään tekemää esimerkiksi avoimuuden suhteen. Hänen mukaansa laji on onnistunut yhdistämään laajan harrastajapohjan, vastuullisen toiminnan ja modernin tavan rakentaa yhteistyötä.
Tutkimus toteutettiin elo-syyskuussa 2025 valtakunnallisella kyselyllä. Mainetta arvioidaan tutkimuksessa kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.
– Ykköstila lämmittää ja se on tulosta Salibandyliiton pitkäaikaisesta työstä. Liikaa ei yksittäistä tulosta jäädä tuulettelemaan. Haluamme olla kaikessa parempia, jotta koko laji voi paremmin. Tämän eteen tehdään päivittäin töitä, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Ville-Mikko Korkka summaa.
—
Näin tutkittiin:
T-Median urheilujärjestöjen ja -liittojen Luottamus&Maine 2025 -tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten järjestöjen mainetta suuren yleisön keskuudessa. Lajiliitoista tutkimuskierrokselle valittiin viisi eniten vuonna 2025 yleisavustusta saanutta lajiliittoa: Suomen Jääkiekkoliitto, Suomen Palloliitto, Suomen Salibandyliitto, Suomen Urheiluliitto sekä Suomen Voimisteluliitto. Tämän ohella tutkimuksessa tutkittiin Suomen Olympiakomitea ry:n maineen kehitystä.
Urheilujärjestöjen maine mitattiin Luottamus&Maine -tutkimusmallilla, jossa mainetta arvioidaan kahdeksan osatekijän avulla: hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Organisaation saama maineluku on näiden osa-alueiden keskiarvo.
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
