Vahva sitoutuminen lähipalveluihin

– Se on ollut punaisena lankana alusta asti, ja siitä pidämme kiinni: haluamme, että asukkaat saavat palveluja tutusta sosiaali- ja terveysasemalta. ÖVPH-sovelluksen avulla palvelut ovat saatavilla missä tahansa, mikä on suuri edistysaskel, josta olemme iloisia, Yli-Pelkola sanoo.

Kotihoidon, mobiilien päivystyspalvelujen ja vaativan kotihoidon kehittäminen ovat myös uusia lähipalvelujen muotoja Pohjanmaan hyvinvointialueella, jotka kaikki tukevat siirtymistä raskaammista palveluista kevyempiin.

Yli-Pelkola nostaa esiin henkilöstön alueen tärkeimpänä resurssina ja lähettää toivon viestiä vastavalmistuneille terveydenhuollon ammattilaisille: töitä riittää myös tulevaisuudessa.

Hyvinvointialueen on suunniteltava rahankäyttönsä tarkasti, vaikka lisäaikaa talouden tasapainottamiseen myönnetäänkin. Yli-Pelkola toivoo oikeudenmukaisempaa rahoitusmallia ja katsoo, että Pohjanmaalla on vahva ”pohjanmaalainen tahto” hoitaa asiat itse.

– Meillä on monta asiaa, joista voimme olla ylpeitä: voimme hyvin ja elämme pitkään, terveydenhuollon saatavuus ja laatu ovat huippuluokkaa. Tottakai meidän on huolehdittava siitä, että voimme päättää hyvinvointialueen palveluista itsenäisesti myös jatkossa, ilman valtiovarainministeriön puuttumista asiaan, Kim Yli-Pelkola.

