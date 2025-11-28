Vahva sitoutuminen lähipalveluihin
Pohjanmaan aluevaltuusto hyväksyi tänään vuoden 2026 talousarvion sekä vuosien 2027–2028 toiminta- ja taloussuunnitelman. SFP-ryhmän puheenjohtaja Kim Yli-Pelkola totesi ryhmän puheenvuorossaan, että ryhmässä on vahva sitoutuminen lähipalveluihin.
– Se on ollut punaisena lankana alusta asti, ja siitä pidämme kiinni: haluamme, että asukkaat saavat palveluja tutusta sosiaali- ja terveysasemalta. ÖVPH-sovelluksen avulla palvelut ovat saatavilla missä tahansa, mikä on suuri edistysaskel, josta olemme iloisia, Yli-Pelkola sanoo.
Kotihoidon, mobiilien päivystyspalvelujen ja vaativan kotihoidon kehittäminen ovat myös uusia lähipalvelujen muotoja Pohjanmaan hyvinvointialueella, jotka kaikki tukevat siirtymistä raskaammista palveluista kevyempiin.
Yli-Pelkola nostaa esiin henkilöstön alueen tärkeimpänä resurssina ja lähettää toivon viestiä vastavalmistuneille terveydenhuollon ammattilaisille: töitä riittää myös tulevaisuudessa.
Hyvinvointialueen on suunniteltava rahankäyttönsä tarkasti, vaikka lisäaikaa talouden tasapainottamiseen myönnetäänkin. Yli-Pelkola toivoo oikeudenmukaisempaa rahoitusmallia ja katsoo, että Pohjanmaalla on vahva ”pohjanmaalainen tahto” hoitaa asiat itse.
– Meillä on monta asiaa, joista voimme olla ylpeitä: voimme hyvin ja elämme pitkään, terveydenhuollon saatavuus ja laatu ovat huippuluokkaa. Tottakai meidän on huolehdittava siitä, että voimme päättää hyvinvointialueen palveluista itsenäisesti myös jatkossa, ilman valtiovarainministeriön puuttumista asiaan, Kim Yli-Pelkola.
Lisätietoa:
Kim Yli-Pelkola puh. 050 559 7794
