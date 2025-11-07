Suomeen MM-pronssia Kapkaupungin Pole Art MM-kilpailusta!

Suomalaisurheilijat hurmasivat taiteellisilla esityksillään tankotanssin World Pole Art Championship 2025 -maailmanmestaruuskisoissa, jotka kisailtiin 28.-30. marraskuuta Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa. Suomi oli kuuden urheilijan voimin edustettuna kilpailussa sekä kilpa- että harrastetasolla, ja kisaviikonlopun kohokohtana Kääriäisen sisarukset kotiuttivat pronssimitalin Senior Doubles -parisarjassa.

Pronssia Senior Doubles -sarjassa

Jessika ja Jasmine Kääriäinen toivat Suomelle pronssia Senior Doubles -sarjassa pistein 144,500 taiteellisella esityksellään.

Esityksen teemaa kaksikko kuvailee Instagram-julkaisussaan seuraavanlaiseksi: ”Kaksi soittorasiatytärtä herää eloon – he elävät mekaanisessa maailmassa, jossa jokainen askel on ennalta määrätty. Mutta jotain muuttuu. Vähitellen he alkavat murtaa rajojaan, kuunnella omaa rytmiään – ja lopulta vapautua. Tässä tanssissa kone muuttuu ihmiseksi, rajoite vapaudeksi ja kontrolli iloksi. He eivät enää tanssi muiden tahdissa – nyt he tanssivat omansa mukaan.

”Sisarusten ensimmäinen kansainvälisen lajiliitto POSA:n alainen kilpailu oli kuluneen vuoden kesäkuussa, ja he lunastivat edustuspaikan Art MM-kilpailuihin lokakuisissa karsintakilpailuissa. Pari on esiintynyt ja niittänyt menestystä myös muissa kansainvälisissä kilpailuissa, muun muassa Pole Art Italy -kilpailussa tänä vuonna.

Vahvoja suorituksia muissa sarjoissa

Suomalaisurheilijoiden tulokset vuoden 2025 tankotanssin Art MM-kilpailuissa:

Kilpataso

Senior Doubles: Jessika ja Jasmine Kääriäinen – 3. sija, 144,500 pistettä

Senior Women: Christine Korjus – 12. sija, 182,250 pistettä

Junior B Women: Nella Granlund – 15. sija, 163,750 pistettä

Harrastetaso



Satu Lappalainen – 11. sija, 150,750 pistettä

Helmi Lehtinen – 12. sija, 149,750 pistettä



Virallisen kisajärjestäjän Pole Sports & Arts World Federationin, sivuilta löytyvät kaikkien maiden tulokset sekä suomalaisurheilijoiden sijoitukset.Suomalaisurheilijoiden kisakausi huipentuu ensi viikon viikonloppuna, kun Pole Sport maailman mestaruudesta kilpaillaan Budapestissä 12.-14.12. Tutustu Sport MM-kilpailujen edustusjoukkueeseen: Suomen POSA Pole Sport MM 2025 edustusjoukkue.