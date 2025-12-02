Varha ehkäisee pelaamiseen liittyviä ongelmia yhteistyössä järjestöjen kanssa

Varsinais-Suomessa, kuten muuallakin Suomessa, pelihaitat ovat merkittävä kansanterveydellinen ja sosiaalinen haaste. Suomessa noin 4,2 % väestöstä pelaa rahapelejä kohtalaisen riskin tai ongelmapelaamisen tasolla. Haitallista rahapelaamista on kaiken ikäisillä, mutta yliedustettuina ovat erityisesti 18–44-vuotiaat miehet. Arviolta 13 700 varsinaissuomalaista on kokenut rahapelaamisesta aiheutuvan ongelmia. Kansainvälisesti on arvioitu, että avun piiriin hakeutuu vain 10–30 % rahapeliongelmia kokevista (Sosten rahapelipoliittinen ohjelma).

Digipelaamisen hallinnan ongelmat koskettavat ensisijaisesti nuoria ja nuoria aikuisia. Suomalaisessa aineistossa ongelmallista digipelaamista esiintyy noin joka kymmenennellä. Varsinaisen digipeliriippuvuuden maailmanlaajuinen esiintyvyys on noin 3 %.

– Erityisesti nuoret ovat alttiita haitallisille pelitavoille, koska aivot ovat vielä kehittymässä ja palkitsemisjärjestelmä reagoi voimakkaasti nopeisiin ärsykkeisiin. Siksi on olennaista vahvistaa osaamista, tehdä riskit näkyviksi ja tukea terveitä pelitapoja ennen kuin haitat ehtivät kasvaa, sanoo erityisasiantuntija Niina Jalo Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä.

Ongelmapelaamiselle altistavat monet tekijät

Tavallisimmat haitat, joita liiallinen rahapelaaminen ja digipelaaminen aiheuttaa, ovat taloudelliset vaikeudet, ahdistus, syyllisyys, univaikeudet sekä haasteet ihmissuhteissa ja opiskelu- ja työelämässä. Riski- ja ongelmapelaamiselle altistavat mm. mielenterveyden häiriöt, heikko impulssikontrolli, runsas alkoholinkäyttö sekä elämäntilanteen kriisit kuten työttömyys, yksinäisyys tai avioero.

Peliongelmiin puuttuminen voi olla vaikeaa, sillä haitalliseen pelaamiseen johtavat syyt ovat moninaisia ja kaikki eivät hakeudu sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin. Siksi Varha haluaa lähteä ratkaisemaan pelaamiseen liittyviä ongelmia yhteistyössä järjestöjen kanssa.

– Järjestöillä on olemassa valmiita rakenteita kohderyhmän tavoittamiseen ja tukemiseen, erityisasiantuntija Anri Niskala Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä selittää.

Varha on kehittänyt riippuvuushoitoa ja peliongelmiin on mahdollista saada apua oman alueen mielenterveys- ja päihdepalveluista. Järjestöjen tuki ja palvelut kuitenkin täydentävät palvelukokonaisuutta erityisesti ehkäisevän työn ja läheisten tuen osalta. Siksi järjestöjen toiminnan halutaan nivoutuvan osaksi Varhan palveluja.

– Vuoden 2025 Varhan myöntämien järjestöavustusten ideahaussa rahoitusta haluttiin kohdentaa toimintaan, joka täydentää Varhan omaa palvelutuotantoa ja vahvistaa alueellista osaamista pelihaittoihin liittyen, Niskala sanoo.

Järjestölähtöistä tukea pelihaittoja kohtaaville ja heidän läheisilleen

Sosiaalipedagogiikan säätiö eli Sosped-säätiö toteuttaa Varhan avustuksella kahta erillistä, mutta toisiaan täydentävää toimintaa. Digipelirajaton-toiminta kohdistuu digipelaamiseen ja se on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille (18–29-vuotiaat). Varhan ammattilaisten ja pelaajataustaisten vertaisohjaajien luotsaama ryhmätoiminta käynnistyy keväällä 2026.

Pelirajaton-toiminta puolestaan keskittyy rahapelihaittojen ehkäisyyn ja tuen tarjoamiseen. Tuen piiriin tavoitellaan erityisesti perheellisiä 25–45-vuotiaita, jolloin tuki hyödyttää myös heidän lähipiiriään – perhettä, puolisoa ja lapsia. Syksyn aikana Pelirajaton on tarjonnut Varhan alueella rahapelaajille vertaisryhmiä, kokemusasiantuntijan vastaanottoa, yksilötukisuhteita sekä vertaispuhelinta.

– Moni on ollut kiitollinen mahdollisuudesta keskustella kokemusasiantuntijan kanssa matalalla kynnyksellä. Keskustelut ovat auttaneet hahmottamaan omaa tilannetta rahapeliongelman suhteen ja selkeyttäneet ajatuksia siitä, mitä seuraavaksi olisi hyvä tehdä. On ollut hienoa nähdä, miten ihmisten usko omaan pystyvyyteen vahvistuu, kun arkeen löytyy hallinnan tunnetta ja rahaan alkaa muodostua uudenlainen, terveempi suhde, kuvailee Pelirajaton-kokemusasiantuntija Petri Parsola.

Ongelmallinen pelaaminen ei kosketa vain pelaajaa itseään, vaan kuormittaa usein myös hänen läheisiään. Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry tarjoaa keskustelutukea mielenterveys- ja päihdeläheisille, joita huolettavat myös raha- tai digipelaamiseen liittyvät haasteet. Tukea on saatavilla sekä kasvokkain Varsinais-Suomen alueella että etäyhteyksin.

Varhainen puuttuminen ja avun hakeminen parantavat tilanteen hallintaa. Tietoa omahoidosta sekä järjestöjen ja Varhan palveluista löydät helposti Varhan kotisivujen palvelupolulta: Huoli rahapelaamisesta | Varha sekä pelihaittojen ehkäisyn sivulta: Pelihaittojen ehkäisy | Varha

Lisätietoja:

Niina Jalo, erityisasiantuntija, Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö, 050 478 2054, niina.jalo@varha.fi

Anri Niskala, erityisasiantuntija, Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö, 050 521 3044, anri.niskala@varha.fi

Milla Roos, toiminnanjohtaja, V-S FinFami ry, 044 793 0581, milla.roos@vsfinfami.fi

Jouni Saarelainen, suunnittelija, Sosped Pelirajaton, 040 821 1011, jouni.saarelainen@sosped.fi

Terhi Mustonen, päällikkö, Sosped Digipelirajaton & Somerajaton, 044 293 9497, terhi.mustonen@sosped.fi

Sosped

pelirajaton.fi/vertaistukea

digipelirajaton.fi

Finfami

vsfinfami.fi/keskustelutuki

vsfinfami.fi/tietoiskut