Kantaverkon kehittämissuunnitelma päivitetty: kantaverkon vahvistaminen luo kasvun edellytyksiä koko maahan
Fingrid on julkaissut kantaverkon kehittämissuunnitelman vuosille 2026–2035. Suunnitelmassa on esitetty erityisesti kantaverkon keskeisten runkoyhteyksien kehitystarpeet, jotka perustuvat Fingridin ennusteisiin sähkön tuotannon ja kulutuksen kehittymisestä. Investoinnit kantaverkkoon luovat edellytyksiä puhdasta sähköä hyödyntävien teollisten investointien toteutumiselle sekä Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiselle.
Suomen kantaverkkoa vahvistetaan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aiemmin, ja tahti kiihtyy edelleen: pelkästään vuosina 2025-2028 investoinnit kohoavat 2,0 miljardiin euroon. Suunnitteilla olevien asiakashankkeiden valtava kasvu osoittaa puhtaan, varman ja edullisen sähkön houkuttelevan Suomeen sähköintensiivistä teollisuutta.
Vuoteen 2035 asti katsottaessa investointien kokonaissumma kohoaa yhtiön arvion mukaan 5,2 miljardiin euroon. Investoinneilla vahvistetaan Suomen sisäistä sähkön siirtokykyä ja rajasiirtoyhteyksiä sekä mahdollistetaan uusien asiakashankkeiden liittäminen kantaverkkoon. Suunnitelma on kuitenkin vahvasti riippuvainen asiakastarpeiden ja toimintaympäristön kehittymisestä ja sitä täsmennetään tarpeen mukaan. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää kantaverkkoinvestointeja tukevaa ja vakaata luvitus- ja sääntely-ympäristöä.
Kantaverkon kehittämissuunnitelmasta julkaistiin syyskuussa 2025 luonnos asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kommentoitavaksi. Nyt julkaistuun kantaverkon kehittämissuunnitelmaan lisättiin palautteen perusteella mm. alueelliset suunnitelmat karttakuvina. Samalla julkaistaan myös vastine kirjallisesti saatuihin palautteisiin.
Fingridin kantaverkon kehittämissuunnitelma 2026–2035 sekä palautteet ja Fingridin vastine on julkaistu Fingridin verkkosivuilla osoitteessa Kehittämissuunnitelma - Fingrid.
Lisätietoja:
Jussi Jyrinsalo, johtaja, asiakkaat ja kantaverkkosuunnittelu, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5118,
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Sanaselitys: Mikä on kantaverkon kehittämissuunnitelma?
Kantaverkon kehittämissuunnitelmassa esitetään kantaverkon kehitystarpeet seuraavalle kymmenelle vuodelle. Kantaverkon kehittämissuunnitelmasta säädetään sähkömarkkinalaissa ja se tulee päivittää kahden vuoden välein. Ensin Fingrid julkaisee kehittämissuunnitelman luonnoksen sidosryhmien lausunnoille. Lausuntokierroksella saadut palautteet arvioidaan ja tarvittavien päivitysten jälkeen Fingrid julkaisee päivitetyn kantaverkon kehittämissuunnitelman. Fingrid arvioi kuitenkin toimintaympäristön muutoksia ja verkon kehitystarpeita jatkuvana prosessina. Verkon investointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, eikä muutoksia tehdä ainoastaan tämän kahden vuoden välein julkaistavan kehittämissuunnitelman yhteydessä.
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
