Kangasala palkittiin Tärkeissä töissä -kampanjan innostavimpana kuntana

Kangasalan kaupunki sai innostavimman kunnan palkinnon KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien ja pääsopijajärjestöjen Tärkeissä töissä-kampanjassa. Palkinto luovutetaan kaupungin edustajille 2.12.2025 Helsingin kulttuurikasarmilla Tärkeissä töissä-gaalassa.

Kangasalan kaupungilta Tekojen torille on tänä vuonna ilmoitettu yhteensä 26 kehittämistekoa. Kaupunkikonsernista kehittämistekoja on ilmoitettu yhteensä 29, sillä myös konserniyhtiöt Business Kangasala Oy ja Kangasala-talo Oy osallistuivat kampanjaan.



- Kannustamme henkilöstöämme työn ja toimintatapojen aktiiviseen kehittämiseen kaupunkistrategiamme mukaisesti, toteaa kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

Tärkeissä töissä -kampanjassa palkitaan myös yksittäisiä kehittämistekoja. Kangasalta palkinnon sai neljä kehittämistekoa.

Kangasalan lukio palkittiin oppimisen tuen ja hyvinvoinnin vahvistamisesta. Syksyllä 2024 alkaneen hankeen tavoitteena on ollut vahvistaa opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Lukiolla haluttiin tunnistaa oppimisen haasteita ajoissa, tukea opiskelijoita yksilöllisesti ja kehittää yhteisiä toimintamalleja, jotka tukevat sekä opettajien että opiskelijoiden arkea.

Kaupungin kirjastopalvelut kehittivät kirjaston henkilöstön työn tehokkuutta, asiakaspalvelua ja työntekijäkokemusta tuomalla päivystysrannekkeilla joustoa kirjaston asiakaspalveluvuoroihin. Opetuksen digituotteiden verkkokauppa puolestaan yksinkertaistaa ja sujuvoittaa lukuvuoden aikana tarvittavien tarvikkeiden hankintaa.

Gaalassa palkittiin myös strategisen johdon ja teknisen keskuksen yhteistyönä kehittämä kaavoituksen eurovaikutusten arviointilaskuri. Osana kaupungin suunnittelua tarvitaan tietoa siitä, millaisia talousvaikutuksia uusilla kaavoitetuilla alueilla tulee olemaan kaupungin tuloihin kunnallis- ja kiinteistöverotuottoina. Laskuri arvioi erilaisten asemakaavoitettujen talotyyppien ja arvioidun asukasmäärän mukaan kunnallis- ja kiinteistöveromäärää aluekohtaisesti.

- Organisaatiossamme tehdään runsaasti kehittämistyötä. Kannustamme jatkuvaan parantamiseen ja kokeiluihin. On upeaa, että henkilöstömme tekemä erinomainen kehittämistyö huomattiin myös valtakunnallisesti, kommentoi henkilöstöjohtaja Eija Tetri-Lähde.

Kangasalan kaupungin palkitut kehittämisteot:

Oppimisen tuen ja hyvinvoinnin vahvistaminen Kangasalan lukiossa, rehtori Anna Korkama, puh. 044 481 3133, anna.korkama@kangasala.fi

Päivystysrannekkeilla joustoa kirjaston asiakaspalveluvuoroihin, informaatikko Suvi Levonen 4.12. saakka, puh. 050 469 9725, 5.12. lukien kirjastopalvelujohtaja Annamari Nikara-Nummi, puh. 050 373 8648, annamari.nikara-nummi@kangasala.fi

Opetuksen digituotteiden verkkokauppa, opetuksen suunnittelija Tuuli Vuokola, puh. 040 628 9878, tuuli.vuokola@kangasala.fi

Kaavoituksen eurovaikutusten arviointiin laskuri, kehitysjohtaja Juuso Heinisuo, 044 481 3220, juuso.heinisuo@kangasala.fi