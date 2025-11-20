Huonekaluala murroksessa – Lundia laajentaa myyntiverkostoaan vahvistaen yhteistyötä kotimaisten yrittäjien kanssa

Lundian oman myymälän ja verkkokaupan lisäksi Lundia-tuotteita myydään nyt yli 20 myymälässä eri puolilla Suomea. Uusimpina jälleenmyyjinä toimivat Porin Kalustetalo ja Tampereen Koti-Kalustamo. Yksi Lundian pitkäaikaisimmista jälleenmyyjistä on Oulussa toimiva Haa-palat, joka on myynyt Lundia-tuotteita yli 30 vuoden ajan.

”Haluamme tehdä Lundian ajattoman ja muunneltavan kalustemaailman helpommin saavutettavaksi kaiken ikäisille asiakkaille eri puolilla maata. Yhteistyö kotimaisten yrittäjien kanssa ei kuitenkaan ole vain liiketoimintapäätös – se on osa Lundian identiteettiä. Lopulta kyse on yhteisestä arvomaailmasta – halusta tehdä asioita vastuullisesti, kestävästi ja suomalaista työtä kunnioittaen,” kertoo Lundian toimitusjohtaja Karri Koskelo.

Uusia palveluita ja vahvaa kotimaista osaamista

Ammattitaitoisten jälleenmyyjien rinnalla Lundian lähettiläiksi on liittynyt ympäri Suomen myös joukko sisustusedustajia, jotka toimivat itsenäisinä sisustusarkkitehteina ja -suunnittelijoina. He auttavat asiakkaitaan luomaan Lundia-kalustekokonaisuuksia sekä tiloja, jotka elävät ajattomasti arjen ja elämänmuutosten mukana.

Lundian kalusteiden muunneltavuus ja pitkäikäisyys tekevät sen suunnittelusta Lundian sisustusedustajille entistä mielenkiintoisempaa. Useat asiakkaat haluavat hyödyntää heiltä jo valmiiksi löytyviä Lundia-lisäosia suunnitteluprosessissa, samalla yhdistäen useamman toiminnon yhdeksi hylly-kokonaisuudeksi. Käytettyjen Lundia-tuotteiden kysyntä on ennätyksellisen suurta, mikä kertoo suomalaisten arvostuksesta laadukkaita, aikaa ja käyttöä kestäviä kalusteita kohtaan.

Suomalaisen työn tukeminen Lundian ytimessä

Lundian tuotteet valmistetaan Suomessa kotimaista osaamista ja työtä tukien. Lundia työllistää useita kotimaisia yrittäjiä myynnin lisäksi myös kalusteiden valmistuksessa. Pääraaka-aine, suomalainen massiivimänty yhdistettynä kotimaiseen valmistukseen takaa tuotteiden laadukkuuden, jäljitettävyyden ja vastuullisen tuotantoketjun. Lundialla halutaan kehittää ja ylläpitää kotimaisen muotoilun ja tuotannon arvokasta perinnettä. Tuotteet edustavat pohjoismaista, erityisesti suomalaista muotoiluperinnettä: käytännöllistä, selkeää ja aikaa kestävää. Muotoilu tukee arjen toimivuutta kauneuden kokemisen tarvetta unohtamatta.

Lundia jälleenmyyjät

Finnish Design Shop, Turku

HKL Strömberg, Hamina

Sisustustalo Kodinonni, Rauma

Spazio, Oulu

Kalustetalo Tuovinen, Kuusamo

Em Åland, Mariehamn

Kaluste Marsalkka, Mikkeli

Laatukaluste, Kokkola ja Nivala

Porin Kalustetalo, Pori

Haa-Palat, Oulu

HKL F.W. Irjala, Pietarsaari

Porvoon Vaihtokaluste, Porvoo

Stemma, Savonlinna

Huonekaluliike M-Kalusto, Iisalmi

Sisustajankauppa Oksanen, Sotkamo

Kaluste 10, Jyväskylä

Sisustustalo Pikko, Heinola

KK-Möbler, Närpiö

Koti-Kalustamo, Tampere

Valomanni, Vantaa

Sokos.fi / verkkokauppa

Made in Finland Shop / verkkokauppa

Lundia sisutusedustajat

Design Studio Elina Kunnas, Helsinki ja Espoo

Riikka Välimäki / Sisustan, Hämeenlinna

Tiina Oilinki ja Maria Karihtala / Decorio Design Studio, Oulu

Tiina Siironen Visions, Oulu

Tarja Karppinen / Valon värit, Helsinki

Susanna Hammar / Sisustussuunnittelu Rido, Espoo

Pia Närhi / Närhi Oy Sisustuspalvelu, Kerava

Muotoilija Nora Tuomi / Turku

Tiina Töyrä / Loistava Design Oy, Espoo

Jaana Orjala / Studio Jaana Orjala, Kokkola

Terhi Lanzett / Studio Lanzett Oy, Porvoo

Suvi Pokela / Alva Interiors, Helsinki

Maija Taivainen / Studio Taivainen, Espoo

Lundian oma uusi myymälä palvelee osoitteessa: Fredrikinkatu 38, 00100 Helsinki

Lundia on suomalaisten rakkain hylly. Se ikääntyy kauniisti ja kestää mukanasi läpi elämän –tilasta ja elämäntilanteesta seuraavaan. Lundia on kulkenut suomalaisten kodeissa sukupolvelta seuraavalle jo vuodesta 1948. Se on suomalaisen muotoilun uranuurtaja ja yhä edelleen kotimainen perheyritys.

