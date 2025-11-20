Huonekaluala murroksessa – Lundia laajentaa myyntiverkostoaan vahvistaen yhteistyötä kotimaisten yrittäjien kanssa
Huonekaluala elää merkittävää murrosvaihetta, mutta kotimainen designklassikko Lundia katsoo tulevaisuuteen rohkeasti ja rakentaa kasvua yhteistyön voimalla. Yritys laajentaa myyntiverkostoaan ympäri Suomen ja panostaa tiiviiseen kumppanuuteen sisutus- ja kalustealan yrittäjien kanssa.
Lundian oman myymälän ja verkkokaupan lisäksi Lundia-tuotteita myydään nyt yli 20 myymälässä eri puolilla Suomea. Uusimpina jälleenmyyjinä toimivat Porin Kalustetalo ja Tampereen Koti-Kalustamo. Yksi Lundian pitkäaikaisimmista jälleenmyyjistä on Oulussa toimiva Haa-palat, joka on myynyt Lundia-tuotteita yli 30 vuoden ajan.
”Haluamme tehdä Lundian ajattoman ja muunneltavan kalustemaailman helpommin saavutettavaksi kaiken ikäisille asiakkaille eri puolilla maata. Yhteistyö kotimaisten yrittäjien kanssa ei kuitenkaan ole vain liiketoimintapäätös – se on osa Lundian identiteettiä. Lopulta kyse on yhteisestä arvomaailmasta – halusta tehdä asioita vastuullisesti, kestävästi ja suomalaista työtä kunnioittaen,” kertoo Lundian toimitusjohtaja Karri Koskelo.
Uusia palveluita ja vahvaa kotimaista osaamista
Ammattitaitoisten jälleenmyyjien rinnalla Lundian lähettiläiksi on liittynyt ympäri Suomen myös joukko sisustusedustajia, jotka toimivat itsenäisinä sisustusarkkitehteina ja -suunnittelijoina. He auttavat asiakkaitaan luomaan Lundia-kalustekokonaisuuksia sekä tiloja, jotka elävät ajattomasti arjen ja elämänmuutosten mukana.
Lundian kalusteiden muunneltavuus ja pitkäikäisyys tekevät sen suunnittelusta Lundian sisustusedustajille entistä mielenkiintoisempaa. Useat asiakkaat haluavat hyödyntää heiltä jo valmiiksi löytyviä Lundia-lisäosia suunnitteluprosessissa, samalla yhdistäen useamman toiminnon yhdeksi hylly-kokonaisuudeksi. Käytettyjen Lundia-tuotteiden kysyntä on ennätyksellisen suurta, mikä kertoo suomalaisten arvostuksesta laadukkaita, aikaa ja käyttöä kestäviä kalusteita kohtaan.
Suomalaisen työn tukeminen Lundian ytimessä
Lundian tuotteet valmistetaan Suomessa kotimaista osaamista ja työtä tukien. Lundia työllistää useita kotimaisia yrittäjiä myynnin lisäksi myös kalusteiden valmistuksessa. Pääraaka-aine, suomalainen massiivimänty yhdistettynä kotimaiseen valmistukseen takaa tuotteiden laadukkuuden, jäljitettävyyden ja vastuullisen tuotantoketjun. Lundialla halutaan kehittää ja ylläpitää kotimaisen muotoilun ja tuotannon arvokasta perinnettä. Tuotteet edustavat pohjoismaista, erityisesti suomalaista muotoiluperinnettä: käytännöllistä, selkeää ja aikaa kestävää. Muotoilu tukee arjen toimivuutta kauneuden kokemisen tarvetta unohtamatta.
Lundia jälleenmyyjät
Finnish Design Shop, Turku
HKL Strömberg, Hamina
Sisustustalo Kodinonni, Rauma
Spazio, Oulu
Kalustetalo Tuovinen, Kuusamo
Em Åland, Mariehamn
Kaluste Marsalkka, Mikkeli
Laatukaluste, Kokkola ja Nivala
Porin Kalustetalo, Pori
Haa-Palat, Oulu
HKL F.W. Irjala, Pietarsaari
Porvoon Vaihtokaluste, Porvoo
Stemma, Savonlinna
Huonekaluliike M-Kalusto, Iisalmi
Sisustajankauppa Oksanen, Sotkamo
Kaluste 10, Jyväskylä
Sisustustalo Pikko, Heinola
KK-Möbler, Närpiö
Koti-Kalustamo, Tampere
Valomanni, Vantaa
Sokos.fi / verkkokauppa
Made in Finland Shop / verkkokauppa
Lundia sisutusedustajat
Design Studio Elina Kunnas, Helsinki ja Espoo
Riikka Välimäki / Sisustan, Hämeenlinna
Tiina Oilinki ja Maria Karihtala / Decorio Design Studio, Oulu
Tiina Siironen Visions, Oulu
Tarja Karppinen / Valon värit, Helsinki
Susanna Hammar / Sisustussuunnittelu Rido, Espoo
Pia Närhi / Närhi Oy Sisustuspalvelu, Kerava
Muotoilija Nora Tuomi / Turku
Tiina Töyrä / Loistava Design Oy, Espoo
Jaana Orjala / Studio Jaana Orjala, Kokkola
Terhi Lanzett / Studio Lanzett Oy, Porvoo
Suvi Pokela / Alva Interiors, Helsinki
Maija Taivainen / Studio Taivainen, Espoo
Lundian oma uusi myymälä palvelee osoitteessa: Fredrikinkatu 38, 00100 Helsinki
Lundia on suomalaisten rakkain hylly. Se ikääntyy kauniisti ja kestää mukanasi läpi elämän –tilasta ja elämäntilanteesta seuraavaan. Lundia on kulkenut suomalaisten kodeissa sukupolvelta seuraavalle jo vuodesta 1948. Se on suomalaisen muotoilun uranuurtaja ja yhä edelleen kotimainen perheyritys.
Lisätietoja:
Janita Isotalo, B2B Sales Manager
Lundia Oy
Yhteyshenkilöt
Janita IsotaloB2B Sales ManagerPuh:+358 40 761 6789janita.isotalo@lundia.fiwww.lundia.fi
Karri KoskeloToimitusjohtajaLundia OyPuh:0504001092karri.koskelo@lundia.filundia.fi
