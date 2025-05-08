Kaiku-audiomainonnan kilpailu avautuu uudistuneena
Suomen merkittävimmän audiomainonnan kilpailun, Kaiku-kilpailun, ilmoittautuminen on avattu tänään. Kaiku palkitsee luovat, vaikuttavat ja korkeatasoiset audio ja radiomainokset sekä kampanjat. Kilpailussa arvioidaan muun muassa ideaa, toteutusta, äänimaailmaa, brändin tunnistettavuutta, kampanjoiden tuloksellisuutta ja vastuullisuusviestintää. Kilpailukategorioita on yhteensä yhdeksän. Kaiku-kilpailun järjestää kaupallisten radioiden kattojärjestö RadioMedia.
Teho-kategoria uudistuu ja kynnys osallistua madaltuu
Teho-kategoriassa monimediakampanjan radiopanostuksen vähimmäisosuus on jatkossa 10 prosenttia aiemman 20 prosentin sijaan. Uudistus mahdollistaa laajemman osallistujajoukon ja nostaa esiin kampanjoita, joissa radio on aidosti merkittävä osa mediakokonaisuutta. Suomessa radio muodostaa keskimäärin noin 5 prosenttia mediapanostuksista (Kantar Media 2024), joten uusi raja korostaa edelleen radiota keskeisenä mediakanavana.
Teho-kategoriassa arvioidaan kampanjan tavoitteiden täyttymistä esimerkiksi myynnin, liidien, huomioarvon, tunnettuuden tai verkkosivuliikenteen kautta sekä kampanjan tuloksellisuutta ja radion roolia kokonaisuudessa.
Uusi ilmoittautumisjärjestelmä ja uudistetut verkkosivut
Ilmoittautumisen yhteydessä käyttöön otettu uusi järjestelmä tekee töiden ilmoittamisesta aiempaa selkeämpää ja sujuvampaa. Samalla Kaikun verkkosivut on uudistettu. Sivuilla esitetään täsmälliset kategoriakuvaukset, selkeät arviointikriteerit ja yksinkertaistetut ohjeet ilmoittautumiseen.
Monikriteerinen tuomarointi lisää läpinäkyvyyttä
Kaiku siirtyy monikriteeriseen tuomarointimalliin, jossa kilpailutyöt arvioidaan useiden ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella. Malli on käytössä myös RadioMedian toisessa kilpailussa, RadioAwardsissa, ja se parantaa tuomaroinnin johdonmukaisuutta ja vertailtavuutta. Tuomaroinnissa voidaan arvioida esimerkiksi luovaa ideaa, tuotantoa, äänimaailmaa, brändiviestiä ja tuloksellisuutta kategoriasta riippuen.
Aikataulut ja osallistumisoikeus
Kilpailuun voi ilmoittaa audiomainoksia ja kampanjoita, jotka on esitetty radiossa tai radioyhtiön omistamalla alustalla ajalla 17.11.2024–31.12.2025. Ilmoittautuminen on avoinna 16.1.2026 asti. Voittajat julkistetaan KaikuGaalassa 18.3.2026.
Kaiku-kilpailun tuomaristo 2025
Kaiku-kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimii Pasi Lindqvist, Creative Director, N2 Creative. Tuomaristo koostuu markkinoinnin, viestinnän, luovan suunnittelun, audiotuotannon ja vastuullisuusviestinnän asiantuntijoista.
Tuomariston jäsenet (aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan)
Riina Aho, toimitusjohtaja, Media Metrics Finland
Mari Laurean, kaupallinen johtaja, Marketing Finland
Jarkko Meretniemi, säveltäjä
Lasse Paasto, copywriter, Folk Finland
Tessa Robertsson, koulutus ja viestintäasiantuntija, Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry
Mika Räihä, Director, Media Services, Dentsu
Samuel Räikkönen, Creative Director, SEK
Sami Särkelä, markkinointijohtaja, Gigantti
Heidi Taina, Creative Director, TBWA\Helsinki
Markus Terho, Vice President, Sustainability, Metso Group
Ville Toriseva, CSO, Kohderyhmä
Jenna Vaartimo, EVP, IVALO Creative Agency
Pauliina Venäläinen, Marketing Manager, Elo
Kalle Wallin, Creative Director, NORD DDB
Anne Weide, Head of sponsorships, Kesko
Tietoa RadioMediasta
Kaiku-kilpailun järjestää kaupallisten radioiden kattojärjestö RadioMedia.
