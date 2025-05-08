Kaiku-audiomainonnan kilpailu avautuu uudistuneena

Suomen merkittävimmän audiomainonnan kilpailun, Kaiku-kilpailun, ilmoittautuminen on avattu tänään. Kaiku palkitsee luovat, vaikuttavat ja korkeatasoiset audio ja radiomainokset sekä kampanjat. Kilpailussa arvioidaan muun muassa ideaa, toteutusta, äänimaailmaa, brändin tunnistettavuutta, kampanjoiden tuloksellisuutta ja vastuullisuusviestintää. Kilpailukategorioita on yhteensä yhdeksän. Kaiku-kilpailun järjestää kaupallisten radioiden kattojärjestö RadioMedia.