LUMI-tekoälytehtaan hubi avautuu Otaniemeen – innovointia ja tekoälyosaamista kaikille
Tekoälyinnovointiin tarkoitettu LUMI-tekoälytehtaan hubi on avattu Espoossa Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella. Hubi vastaa opiskelijoiden, startupien ja pk-yritysten käytännön tekoälytarpeisiin sekä tarjoaa inspiroivan ympäristön, jossa ihmiset ja organisaatiot voivat verkostoitua ja kehittää ideoista konkreettisia innovaatioita. Hubi on osa LUMI-tekoälytehdasta (LUMI AI Factory), joka on suurin Euroopan unionin 19:stä tekoälytehtaasta.
Otaniemen hubi tarjoaa työskentely- ja koulutustilan sekä asiantuntijatukea LUMI-tekoälytehtaan laskenta- ja dataresurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tilassa järjestetään tekoälyyn liittyviä tapahtumia, kuten hackathoneja, työpajoja, koulutuksia ja yritystapaamisia, ja se on myös muiden toimijoiden varattavissa tekoälyteemaisia tilaisuuksia varten.
”Nyt avattu LUMI-tekoälytehtaan Otaniemen hubi tuo tekoälyn mahdollisuudet lähemmäs uusia kohderyhmiämme ja tukee käytännönläheistä verkostoitumista ja kehitystyötä. Tavoitteena on luoda kohtaamispaikka, jossa syntyy uusia ideoita ja yhteistyötä suomalaisen tutkimuksen, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan hyväksi. Otaniemen hubi toimii LUMI-tekoälytehtaan päähubina. Useita vastaavia tiloja on suunnitteilla, ja seuraavaksi avataan hubit Tšekin Ostravaan ja Helsingin Kumpulan kampukselle. Tiloja kehitetään käyttäjien toiveiden mukaan, ja toimintaa tuetaan myös virtuaalisesti – koulutuksia ja tapahtumia tullaan järjestämään hubien kesken myös hybridimuodossa”, sanoo Eeva Harjula, LUMI-tekoälytehtaan hubien projektipäällikkö CSC:ltä.
Uusi tila sijaitsee samassa kerroksessa tekoälyn huippututkimuskeskus ELLIS-instituutin kanssa, joten tila tarjoaa myös suoran yhteyden huipputason tekoälytutkimukseen, joskaan tilan käyttö ei edellytä tutkijataustaa.
LUMI – Euroopan suurin tekoälytehdas
LUMI-tekoälytehdas on yksi EU:n ensimmäisistä tekoälytehtaista, ja se yhdistää kaiken tekoälykehitykseen tarvittavan: maailmanluokan laskentatehon, korkealaatuisen datan ja huippuluokan osaamiskeskuksen. Palvelut ovat maksuttomia startupeille, pk-yrityksille ja akateemisille tutkijoille. LUMI-tekoälytehdas kiihdyttää tekoälyinnovointia ympäri Eurooppaa.
”Innovaatiot syntyvät usein eri tieteenalojen sekä korkeakoulujen ja yritysten rajapinnoilta. Hubien avaamisen myötä haluamme olla tukemassa tekoälyinnovaatioita siten, että tieteelliset yhteisöt ja yritykset kohtaavat – siksi avaamme fyysisiä hubeja ja yhdistämme nämä hubit myös virtuaalisesti toisiinsa. Näemme hubit dynaamisina laboratorioina, joissa palveluita luodaan yhdessä. Hubeissa kunnianhimoiset tekoälykehittäjät kokoontuvat ideoimaan, miten voimme parhaiten tukea heitä uusien, markkinoita mullistavien innovaatioiden synnyttämisessä. Hubien kautta syntyneet palvelut tuodaan nopeasti käyttöön käyttäjillemme ympäri Euroopan”, toteaa Aleksi Kallio, LUMI AI Factoryn palveluista vastaava johtaja CSC:ltä.
Tekoälytehdas: TKI-toiminnan alusta ja kiihdyttäjä
LUMI-tekoälytehdas toimii yritysten, tutkimusryhmien ja julkisten toimijoiden yhteisenä TKI-toiminnan alustana ja kiihdyttäjänä, jonka avulla voidaan kehittää innovatiivisia, eurooppalaisia tekoälymalleja ja -sovelluksia.
LUMI-tekoälytehdas hyödyntää alkuvaiheessa EuroHPC-yhteisyrityksen omistamaa LUMI-supertietokonetta, joka sijaitsee CSC:n datakeskuksessa Kajaanissa. Nykyinen LUMI-supertietokone tullaan vaiheittain korvaamaan uuden sukupolven EuroHPC-supertietokoneella, nimeltään LUMI-AI. Lisäksi LUMI-AI-laskentaympäristöä täydennetään myöhemmin myös LUMI-IQ-kvanttitietokoneella, joka on suunniteltu tehtäviin, joissa yhdistetään kvanttilaskentaa ja tekoälyä.
LUMI-tekoälytehdasta isännöi konsortio, johon kuuluvat Suomen lisäksi Norja, Puola, Tanska, Tšekki ja Viro. Tekoälytehdasta koordinoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ja Suomesta ovat mukana myös Aalto-yliopisto, AI Finland ja Helsingin yliopisto. Lisäksi Belgia, Islanti, Latvia ja Sveitsi ovat osa LUMI-tekoälytehdasta ns. tekoälytehdasantennien muodossa.
Lisätietoja: https://lumi-ai-factory.eu/hubs/
