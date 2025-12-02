Kempowerilla jo yli 4 000 sähköauton latauspistettä Isossa-Britanniassa – jokainen lataus edistää nollapäästötavoitteen saavuttamista
DC-pikalatauslaitteistoja valmistavan Kempowerin neljästuhannes sähköauton latauspiste on otettu käyttöön Isossa-Britanniassa vain alle neljä vuotta siitä, kun yhtiö tuli UK-markkinalle. Merkkipaalu kertoo paitsi Kempowerin noususta Ison-Britannian johtavaksi latauspalvelujen tarjoajaksi, myös latausinfrastruktuurin laajentumisesta sähköautojen yleistymisen myötä.
Vuodesta 2022 lähtien Kempowerin asiakkaille on asennettu yli 4 000 latauspistettä yli 800 eri kohteessa Isossa-Britanniassa
Neljännentuhannennen latauspisteen otti käyttöön uusi latausoperaattori EVCP Solutions Southportissa
Vuodesta 2022 lähtien Kempower on toimittanut Isoon-Britanniaan yli 4 000 latauspistettä yli 1 200 latausasemalle, joita sijaitsee yli 800 kohteessa eri puolilla maata. Latauspisteiden kautta on toimitettu virtaa yli 260 000 kW. Kaikkiaan 3 miljoonalla latauksella Kempowerin laturit ovat jakaneet 120 MWh energiaa niin yksityisille kuin kaupallisille sähköajoneuvoille.
Ison-Britannian 30 000 julkisesta DC-latauspisteestä joka kymmenes , noin 3 000, on Kempowerin laitteita. Menestyksen avaintekijä markkinalla on ollut Kempowerin dynaaminen hajautettu latausteknologia. Se varmistaa, että jokainen laturi tasaa virranjaon ajoneuvojen välillä tarjoten nopeamman ja tehokkaamman latauksen useammalle ajoneuvolle.
Kempower sai alkunsa Lahdessa vuonna 2017. Latauslaitteistoja ja -ohjelmistoratkaisuja kehittävä yritys on sittemmin kasvanut globaalisti. Sen latureita löytyy kaikilta mantereilta, ja Iso-Britannia on yksi menestyneimmistä markkinoista.
Ensimmäiset latausratkaisut lanseerattiin Isossa-Britanniassa aluksi Wolverhamptonissa ja Banburyssa sijaitsevilla latausasemilla yhteistyössä sähköautojen latausoperaattori Ospreyn kanssa, ennen kuin Ospreyn latausasemaverkosto laajeni koko maahan.
Kempowerin suurimpiin hankkeisiin Isossa-Britanniassa ovat kuuluneet muun muassa yhteistyö Sainsbury'sin kanssa, joka maan ensimmäisenä vähittäiskauppaketjuna otti käyttöön oman latausverkostonsa, sähköbussien latauspalvelut suurille joukkoliikenneoperaattoreille sekä pikalatausasemien toimittaminen DP World London Gatewayn uraauurtavaan satamatoimintojen sähköistämishankkeeseen.
Kempowerin 4 000. latauspiste Isossa-Britanniassa asennettiin Southportin ostoskeskukseen yhteistyössä uuden brittiläisen latausoperaattorin EVCP Solutionsin kanssa. Kew Retail Parkin neljä latauspistettä ovat ensimmäinen askel yhteistyössä, jonka odotetaan kehittyvän EVCP Solutionsin rakentaessa omaa julkista EVCPs Charge & Go! -latausverkostoaan kaupunkeihin ja haja-asutusalueille.
”Olen erittäin ylpeä Kempowerin kasvusta pohjoismaisesta startupista ja uudesta markkinatoimijasta johtavaksi latausinfrastruktuurin toimittajaksi Isossa-Britanniassa. Olemme jo toteuttaneet projekteja kattavasti eri segmenteissä ja jatkamme työtä niin innovatiivisilla tuotteilla kuin tarjoamalla ratkaisuja kaikkein haastavimpienkin segmenttien sähköistämiseksi yhdessä asiakkaidemme kanssa”, sanoo Kempowerin Iso-Britannian ja Irlannin myyntijohtaja Rolle Nieminen, joka on johtanut Ison-Britannian tytäryhtiötä sen perustamisesta lähtien.
Kempower media
Sari Hörkkö, viestintäpäällikkö
sari.horkko@kempower.com
+358 29 002 1900
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssa. kempower.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
