Tanssiva karhu -runopalkinto myönnettiin Vesa Haapalalle
Vuoden 2025 Tanssiva karhu -runopalkinto jaettiin Helsingissä Tekstin talossa torstaina 4.12. Palkinnon sai Vesa Haapala kirjastaan Maallisten ilojen puutarha (Otava). Palkinnon jakoi Runousyhdistys Karhu.
Vesa Haapala on kirjallisuudentutkija ja palkittu kirjailija, jonka taidokkaat ja omaääniset runoteokset ovat nykyrunoutemme keskeistä luettavaa. Hänen uusin runokirjansa Maallisten ilojen puutarha on Haapalan kahdeksas kaunokirjallinen teos. Runokirja on voittanut vuoden 2025 Tanssiva karhu -runopalkinnon, ja palkintoraati perusteleee voittajan valintaa seuraavasti:
Maallisten ilojen puutarha on saanut innoituksensa hollantilaisen taidemaalarin Hieronymus Boschin samannimisestä triptyykistä. Ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun maalaustaiteen klassikko on inspiroinut runoilijaa kirjoittamaan kokemastaan. Haapalan ekfrasis on yhtä lailla värikylläinen runoelma kuin mitä Boschin alkuperäinen maalauskin.
Kun runoelma ammentaa itseensä vielä neljästä muustakin maalarin taideteoksesta, voi vain todeta, että tätä on lyriikka parhaimmillaan. Tanssivan karhun raati haltioitui mykistävästä tekstistä, joka kuljettaa lukijansa menneeseen sitoen sen samanaikaisesti tähän päivään ja yhteiskunnassa vallitseviin ongelmiin, sotiin ja teknologian hämmästyttävään, mutta ei välttämättä aina niin riemastuttavaan voittokulkuun.
Haapala herättää Boschin hahmot eloon tuoden ne näkyviksi ikään kuin kolmiulotteiseksi maailmaksi. Runoelma laajenee kokonaisuutta suuremmaksi koko elämänkirjoa käsitteleväksi spektaakkeliksi ollen runsaudensarvi, joka ei tyhjene kertalukemalla. Siinä missä helvetti pääsee irti, paratiisi hehkuu pehmeää rakkautta. Runoilijan kieli on monivivahteisuudessaan ja rikkaudessaan armotonta ja samalla lohduttavaa.
Tanssiva karhu -palkinto on suuruudeltaan 4000 €. Palkintosumman lahjoittavat tänä vuonna WSOY, Otavan kirjasäätiö, Teos/Siltala ja Gummerus sekä Tanssivan karhun pääyhteistyökumppani Rosebud Books Oy.
Jo yli 30 vuotta jaetun Tanssiva karhu -runopalkinnon sekä samaan aikaan jaettavan Kääntäjäkarhu-runopalkinnon perinne alkoi Ylen kulttuuritoimittaja Juha Virkkusen ideasta vuonna 1994. Nykyään palkinnot jakaa vuonna 2023 tätä tarkoitusta varten perustettu Runousyhdistys Karhu. Yle on edelleen palkintojen mediakumppanina.
Lisätietoja:
Raadin työskentely: Jaana Nikula, 044 530 6346
Runousyhdistys Karhu: hallituksen pj Markus Leikola, 050 563 0211
