Nobia vahvistaa asemaansa Suomessa – yhdistää Novart-keittiöt vahvan pohjoismaisen HTH-brändin alle
Nobia on päättänyt yhdistää Suomen keittiöliiketoimintansa hyvin vakiintuneen HTH-brändinsä alle. HTH on yksi Pohjoismaiden tunnetuimmista ja luotetuimmista keittiöbrändeistä, joka tunnetaan laadusta, käsityötaidosta ja asiakaslähtöisyydestä. Brändimuutoksen tavoitteena on vahvistaa kestävää kannattavuutta ja tarjota alan paras asiakaskokemus.
”Näemme Suomen markkinassa merkittävää potentiaalia. Yhdistämällä toimintamme HTH-brändin alle voimme hyödyntää yhteistä mittakaavaamme ja luoda entistä vahvemman ja yhtenäisemmän brändi-ilmeen – ja sitä kautta tuottaa enemmän arvoa asiakkaillemme. Muutos mahdollistaa myös entistä vahvemman keskittymisen asiakaspolkuun, jossa poikkeuksellisen hyvän kokemuksen tarjoaminen ja korkean asiakastyytyväisyyden varmistaminen ovat meille keskeisiä”, kertoo Jesper Gylling Olsen, Executive Vice President, HTH.
”HTH on jo ennestään vahva toimija kaikilla Pohjoismaisilla markkinoilla, ja otamme nyt seuraavan askeleen rakentaessamme Suomen houkuttelevinta keittiöketjua”, lisää Suomen myyntijohtaja Ludmila Niemi. ”Keittiömme valmistetaan Tanskan tehtaallamme korkeimpien laatu- ja vastuullisuusstandardien mukaisesti, ja paikallinen myymäläverkostomme sekä keittiöasiantuntijamme jatkavat suomalaisten asiakkaiden palvelemista yhtä omistautuneesti kuin ennenkin.”
Osana tätä strategista linjaa organisaatio aikoo vahvistaa panostustaan jälleenmyyntiverkoston kehittämiseen tulevina vuosina. Tavoitteena on vahvistaa paikallista markkinaläsnäoloa, tarjota parempaa tukea jälleenmyyjille ja edelleen parantaa asiakaskokemusta.
Novart-keittiöiden yhdistäminen HTH-brändin alle Suomessa toteutetaan asteittain seuraavien kuuden kuukauden aikana.
Tietoja Nobiasta
HTH
Vuonna 1966 perustetusta HTH:sta on vuosikymmenten aikana kasvanut laadun tunnus: poikkeuksellista käsityötä, tanskalaista muotoiluosaamista ja tinkimätön palveluasenne. Nykyään HTH on Pohjoismaiden johtava keittiöbrändi, jolla on yli 100 myymälää eri puolilla Pohjoismaita.
Nobia
Nobia on yksi Euroopan johtavista keittiöasiantuntijoista, ja sillä on useita brändejä eri puolilla Pohjois-Eurooppaa. Nobia toimii koko arvoketjussa ja sitä ohjaa yhteinen tavoite olla toimialan edelläkävijä muotoilussa ja vastuullisuudessa. Lisätietoja: www.nobia.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Novart
Nobia Finland Oy siirtää tuotantonsa Tanskaan9.4.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Nobia Finland Oy on päättänyt siirtää tuotantonsa Nastolasta Nobia-konsernin Tanskan tehtaalle Ølgodiin. Hyödyntämällä tehokkaammin Nobia-konsernin pohjoismaista tehdasverkostoa, yhtiö turvaa pitkän aikavälin läsnäolonsa ja kilpailukykynsä Suomessa. Nobia Finland Oy jatkaa toimintaansa Suomessa kaupallisena organisaationa ja yhtiö tulee vahvistamaan Novart-brändin asemaa markkinoilla sekä laajentamaan franchising-myymäläverkostoaan.
Nobia Finland relocates its local production to Denmark9.4.2025 13:00:00 EEST | Press release
Nobia Finland has decided to transfer its local production of Novart-kitchens from Nastola to the Nobia Group’s manufacturing facility in Ølgod, Denmark. While sustaining a Nordic production, Nobia Finland will secure its long-term presence and competitiveness by utilising benefits from the Nobia Groups’ supply chain network.
Nobia Finland Oy käynnistää muutosneuvottelut20.2.2025 10:15:00 EET | Tiedote
Varmistaakseen yhtiön kilpailukyvyn ja pitkän aikavälin kannattavuuden, Nobia Finland Oy on tänään käynnistänyt muutosneuvottelut toimintansa sopeuttamiseksi. Osana prosessia yhtiö arvioi erilaisia sopeutustoimia, joista yhtenä mahdollisena toimenpiteenä on Nastolan tehtaan tuotannon siirto toiseen konsernin Pohjoismaiseen tuotantolaitokseen.
Nobia Finland Oy Initiates change negotiations20.2.2025 10:15:00 EET | Press release
To enhance competitiveness and long-term profitability of the Finnish kitchen brand Novart, Nobia Finland Oy has today initiated change negotiations with local employees. As part of this process, the company is evaluating various options, including the potential transfer of local production from Nastola to another Nordic manufacturing facility.
Nobia Finland Oy sopeuttaa toimintaansa30.9.2024 15:00:00 EEST | Tiedote
Pitkään jatkuneen haastavan markkinatilanteen seurauksena, Nobia Finland Oy joutuu sopeuttamaan toimintaansa. Yhtiössä päättyneiden muutosneuvotteluiden tuloksena tavoiteltuihin säästöihin päästään vähentämällä 35 henkilöä yhtiön eri toiminnoista. Nobia Finland tunnetaan Suomessa Novart-keittiöbrändistään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme