Nobia vahvistaa asemaansa Suomessa – yhdistää Novart-keittiöt vahvan pohjoismaisen HTH-brändin alle

”Näemme Suomen markkinassa merkittävää potentiaalia. Yhdistämällä toimintamme HTH-brändin alle voimme hyödyntää yhteistä mittakaavaamme ja luoda entistä vahvemman ja yhtenäisemmän brändi-ilmeen – ja sitä kautta tuottaa enemmän arvoa asiakkaillemme. Muutos mahdollistaa myös entistä vahvemman keskittymisen asiakaspolkuun, jossa poikkeuksellisen hyvän kokemuksen tarjoaminen ja korkean asiakastyytyväisyyden varmistaminen ovat meille keskeisiä”, kertoo Jesper Gylling Olsen, Executive Vice President, HTH.

”HTH on jo ennestään vahva toimija kaikilla Pohjoismaisilla markkinoilla, ja otamme nyt seuraavan askeleen rakentaessamme Suomen houkuttelevinta keittiöketjua”, lisää Suomen myyntijohtaja Ludmila Niemi. ”Keittiömme valmistetaan Tanskan tehtaallamme korkeimpien laatu- ja vastuullisuusstandardien mukaisesti, ja paikallinen myymäläverkostomme sekä keittiöasiantuntijamme jatkavat suomalaisten asiakkaiden palvelemista yhtä omistautuneesti kuin ennenkin.”

Osana tätä strategista linjaa organisaatio aikoo vahvistaa panostustaan jälleenmyyntiverkoston kehittämiseen tulevina vuosina. Tavoitteena on vahvistaa paikallista markkinaläsnäoloa, tarjota parempaa tukea jälleenmyyjille ja edelleen parantaa asiakaskokemusta.

Novart-keittiöiden yhdistäminen HTH-brändin alle Suomessa toteutetaan asteittain seuraavien kuuden kuukauden aikana.