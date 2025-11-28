Suomen ja Ruotsin pääministerit paljastivat taidelahjat Hanaholmenissa
Pääministerit Petteri Orpo ja Ulf Kristersson paljastivat Ruotsin ja Suomen taidelahjat Hanaholmenin taidepuistossa. Tilaisuus järjestettiin Hanaholmenin 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
Suomen pääministeri Petteri Orpo ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson vierailivat tänään Hanaholmenissa paljastamassa taideteokset, jotka Ruotsi ja Suomi ovat lahjoittaneet Hanaholmenille ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi.
Avajaisseremoniassa pääministeri Petteri Orpo kiitti lämpimästi Ruotsia taideteoksesta, jonka hän katsoi ilmentävän positiivisia tunteita ja symboloivan Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä. Orpo onnitteli myös Hanaholmenia.
”Hanaholmen on viidenkymmenen toimintavuotensa aikana työskennellyt verkostojen luomiseksi Ruotsin ja Suomen välille. Hanaholmen on monin tavoin auttanut maidemme hallituksia tuomalla ministerit ja monet muut toimijat yhteen etsimään yhteisiä ratkaisuja. Viime vuosien tapahtumat ovat osoittaneet, että Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyö on tarpeellisempaa kuin koskaan. Se tarkoittaa myös, että Hanaholmen on tarpeellisempi kuin koskaan”, totesi pääministeri Petteri Orpo.
Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson oli samaa mieltä.
”Hanaholmen ei ole vain pieni linkki, vaan kokonainen monumentti maidemme vahvoista siteistä. Monumentti ystävyydestä ja yhteisöllisyydestä, tärkeistä asioista käytävistä keskusteluista ja fyysisestä muistutuksesta kaikesta siitä, mitä meillä on yhteistä”, sanoi pääministeri Kristersson.
Ruotsin ja Suomen taidelahjat
Ruotsin taidelahja Valon jäljittäjä, pohjoissaameksi Čuovgga guorri, on omistettu koko Suomelle, mutta sijoitettu Hanaholmeniin sen 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Valtion taideneuvoston tilaama ja taiteilija Olof Marsjan luoma veistos esittää suksilla seisovaa, horisonttiin katsovaa kukkaisolentoa. Olof Marsja käsittelee taiteessaan usein kysymyksiä ja tunteita, jotka liittyvät hänen identiteettiinsä sekä saamelaisena että ruotsalaisena.
”Hanaholmenin veistospuistoon nyt sijoitettu hiihtävä kukkaisveistos on olento, joka on elänyt mukanani muutaman vuoden. Kun tein ensimmäiset kipsimallit, ne edustivat ajatusta arkaaisesta aikakaudesta, vanhasta ajasta ennen valtioiden rajoja, jolloin yhteistyö, ystävyys ja vieraanvaraisuus olivat elämän perusedellytyksiä meidän leveysasteillamme. On hienoa nähdä, että malleista jalostunut pronssiveistos löysi kotinsa Hanaholmenista. Tuntuu aivan kuin hahmo olisi aina ollut täällä ja on turvallista tietää, että hän seisoo ystävien joukossa. Sen lisäksi, että veistos luo itselleen paikan ympäristöön, jossa se seisoo, myös ympäröivä tila vahvistaa sen olemusta”, Olof Marsja sanoo.
Suomen lahja on suomalaisen taiteilijan Marjatta Weckströmin vanhempi teos, veistos nimeltään Maan laulu, joka on peräisin vuodelta 1979 ja siirretty Hanaholmeniin Helsingin Kalliosta. Veistoksen abstraktin muodon voi tulkita esittävän joko ihmisfiguuria tai eläimen tai kasvin hahmoa. Veistosta hallitsee sen taivaalle avautuva, ylöspäin pyrkivä kasvimainen muoto ja sen keskellä kulkee neljä pystysuuntaista putkea.
Marjatta Weckströmin teos on nähtävillä Hanaholmenin alueen sisäänkäynnin vieressä. Ruotsin lahja on puolestaan sijoitettu peremmälle taidepuistoon.
”Hanaholmenin taidepuisto on viime vuosina kehittynyt yhdeksi Suomen parhaista lajissaan. Ruotsin ja Suomen mielikuvitukselliset ja kauniit taidelahjat sulautuvat erinomaisesti kokonaisuuteen ja tuottavat vierailijoillemme paljon iloa vuosiksi eteenpäin. Olemme erittäin kiitollisia näistä anteliaista lahjoista ja meille oli suuri kunnia, että pääministerit tulivat henkilökohtaisesti Hanaholmeniin paljastamaan teokset”, sanoo Hanaholmenin toimitusjohtaja Gunvor Kronman.
Liitteenä olevat valokuvat ovat vapaasti median käytettävissä. Hanaholmen ja valokuvaaja Karl Vilhjalmsson on mainittava kuvien yhteydessä.
Lisätietoja: Håkan Forsgård, puh. +358 40 767 7373, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi
Håkan ForsgårdViestintäjohtaja/KommunikationsdirektörPuh:+358 40 767 7373hakan.forsgard@hanaholmen.fi
Tietoja julkaisijasta
Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
