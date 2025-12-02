SDP:n Perholehto: Asuntorahaston lakkauttaminen heikentää kasvun mahdollisuuksia
– Asuntorahaston lakkauttaminen vaarantaa valtion tukemien kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisen. Yhdellä nuijankopautuksella voidaan sinetöidä päätös, jolla hallitus katkaisee asuntopolitiikan jatkuvuuden ja vaikeuttaa talouskasvua, työvoiman liikkuvuutta sekä myös tavallisten työssäkäyvien asumista, toteaa ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.).
– Kohtuuhintaisten asuntojen puute voi kasvun kannalta pahimmillaan myös estää teollisuuden sijoittumista alueelle. Suomessa on vireillä tällä hetkellä useita pitkäaikaisia puolustusteollisuuden hankkeita ja tulossa runsaasti työllistävä jäänmurtajatilaus, jotka kaikki tarvitsevat työntekijöitä, jotka puolestaan tarvitsevat asuntoja.
– Rovaniemellä vakava asuntopula on johtanut tilanteeseen, jossa kasvavan matkailualan on vaikea saada työvoimaa. Korkeakoulut ovat joutuneet siirtämään opetusta opiskelijoiden asuntojen heikon saatavuuden takia talvisesonkina. Asuntojen vähyydestä kärsivät kaikki muut paitsi kovaa tiliä tekevät asuntosijoittajat.
– Seuraukset tuntuvat myös väestöltään vähenevillä alueilla, jossa palvelut heikentyvät keskustojen ulkopuolella ja yhdyskuntarakenne tiivistyy. Jos näillä alueilla ei pystytä vastaamaan uudisrakentamisen tarpeisiin, kiihtyy väestön väheneminen näillä alueilla entisestään.
– Suomen asuntopolitiikkaa voi kutsua kansainvälisesti katsoen onnistuneeksi. Tästä on suuresti kiittäminen valtion asuntorahastoa, joka on varmistanut rahoituksen riittävyyden, mahdollistanut pitkäjänteisen suunnittelun ja toiminut suhdannepoliittisena välineenä. Nyt asuntorahasto aiotaan lakkauttaa, mutta korvaavaa suunnitelmaa ei ole.
– Euroopassa vallitsee kohtuuhintaisen asumisen kriisi. EU-komissio on tällä kaudella korostanut kohtuuhintaisen asumisen merkitystä ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja koko Euroopan tulevaisuuden kannalta. On käsittämätöntä, miksi samaan aikaan Orpon hallitus haluaa kulkea tätä huonoksi todettua tietä, jolla huolehditaan vain kaikkein haavoittuvimpien ryhmien asumisesta.
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
