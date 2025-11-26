Mehiläinen

Urheilu Mehiläisen tutkimus: Joka neljäs urheilija käyttää päihteitä rentoutumiseen – valmentajat ja urheilijat eri todellisuudessa päihteiden käytön suhteen?

2.12.2025 14:22:56 EET | Mehiläinen | Tiedote

Urheilu Mehiläisen tekemän tutkimuksen mukaan* suomalaisurheilijat käyttävät päihteitä rentoutuakseen ja stressin hallintaan. Tutkimuksen valossa näyttää, että urheiluseurojen ja valmentajien kyky tunnistaa ja puuttua päihteiden käyttöön on riittämätön. Yli puolelta seuroista puuttuu selkeä päihdeohjeistus, ja valmentajien ja urheilijoiden näkemykset päihteiden käytön yleisyydestä eroavat merkittävästi. Urheilu Mehiläisen tutkimukseen vastasi 110 urheilijaa ja 50 valmentajaa.

Kuva: Mehiläinen

Tuoreen Urheilu Mehiläisen tutkimuksen mukaan päihteiden käyttö on osa arkea myös urheilijoille. Vaikka yleisin syy päihteiden käyttöön on hauskanpito ja juhliminen (81 %), hakee osa urheilijoista päihteistä apua myös stressin hallintaan (16 %) ja rentoutumiseen (24 %).   

"Meillä on vielä paljon tekemistä siinä, miten tuemme etenkin nuoria urheilijoita käsittelemään oman kasvuun sekä urheilemiseen ja kilpailemiseen liittyviä tunteita kestävällä tavalla. Päihteet heikentävät palautumista, suorituskykyä ja yleistä terveyttä, ja vaikuttavat suoraan urheilijan kehitykseen", Urheilu Mehiläisen lääkäri Riina Komonen kiteyttää. 

Nikotiinipussien ja kannabiksen käyttö yleistyy  

Viime vuosina erityisesti nikotiinipussien suosio on kasvanut voimakkaasti myös urheilijoiden parissa. Lähes yhdeksän kymmenestä urheilijasta on käyttänyt mietoja alkoholijuomia. Myös kannabiksen käyttö on yleistymässä nuorten aikuisten keskuudessa huolimatta siitä, että kannabis on laiton huumausaine. 

"Suomessakin kannabiksen kokeilu ja käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Yleisintä se on 15–34- vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten ryhmissä. Siten voimme olettaa vähintäänkin kokeilun olevan varsin yleistä myös urheilijoilla. Nopea muutos on ollut myös nikotiinipussien käytön yleistymisessä tuoreimman koululaiskyselyn mukaan 13–17 -vuotiaiden keskuudessa", Mehiläisen päihdepalveluista vastaava lääkäri Kaarlo Simojoki kertoo.  

Päivittäistä päihteiden käyttöä Urheilu Mehiläisen tutkimuksessa raportoi 13 prosenttia urheilijoista, ja 50 prosenttia kertoi käyttävänsä päihteitä satunnaisesti. Vain 12 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei käytä mitään päihteitä. Urheilijat itse eivät kuitenkaan ole huolissaan omasta käytöstään. 

Valmentajilla ja urheilijoilla eri käsitykset päihteiden käytöstä  

Kun urheilijoista lähes 90 prosenttia on nähnyt päihteiden käyttöä joukkueessaan tai seurassaan, valmentajista vain 14 prosenttia on havainnut urheilijoiden päihteiden käyttöä. 

Urheilijat tunnistavat yleisimmin nikotiinipussien (74 %) ja mietojen alkoholijuomien (64 %) käytön. 

Mehiläisen asiantuntijat korostavat tarvetta varhaiselle puuttumiselle ja avoimelle keskustelukulttuurille seuroissa. Jopa 57 prosenttia urheilijoista, kertoi, ettei heidän seurassaan tai joukkueessaan ole päihteiden käyttöä koskevaa ohjeistusta, tai he eivät tällaisesta ohjeistuksesta tiedä. 

"Seuroissa olisi tärkeää laatia selkeät ohjeet, jotka luovat raamit päihteiden käytölle urheilutoiminnassa ja tukisivat varhaista puheeksi ottamista. Päihteiden käytön malli opitaan nuorena. Kun käyttö jatkuu aktiiviuran aikana, nostaa se entisestään kynnystä hakea apua."

"Meidän tulisi muistaa, että valmentaja on roolimalli, ja esimerkin näyttäminen etenkin nuorille urheilijoille on erityisen tärkeää. Meillä kaikilla urheilussa toimivilla on yhteinen vastuu tarjota nuorille mahdollisuus urheilla tervehenkisessä ilmapiirissä", Simojoki päättää. 

*) Urheilu Mehiläisen kyselytutkimus toteutettiin sähköisesti 15.9.–24.10.2025. Tutkimuksen toteutti Mehiläinen perustuen asiantuntijoiden tunnistamiin urheilijoiden haasteisiin. Kysely lähetettiin 260:lle Urheilu Mehiläisen kumppaniseuralle ja siihen vastasi yhteensä 110 urheilijaa ja 50 valmentajaa. Urheilijoista 52 % oli naisia ja 47 % miehiä. Ikäjakauma oli nuori: 76 % vastaajista oli alle 25-vuotiaitaja 24 % yli 25-vuotiaita. Valmentajista 28 % oli naisia ja 70 % miehiä. Ikäjakauma: 32 % 18–34- vuotiaita, 34 % 35–44- vuotiaita ja 24 % yli 45-vuotiaita. Otos ei ole valtakunnallisesti painotettu. 

