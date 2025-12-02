Roihupellon kampus on Suomen suurin elinkaarihanke – toiminta käynnistyy tammikuussa

45 000 bruttoneliömetriä ja 97 maalämpökaivoa kertonevat rakennuksen laajuudesta. Stadin ammattiopiston uusi kampus Roihupellossa on Suomen suurin ammattikoulu. Rakennuksen laajuus on noin puolet kauppakeskus Redistä, ja sinne mahtuisi lähes kolme keskuskirjasto Oodia. Kampukseen mahtuu 3 000 opiskelijaa, ja tilat on suunniteltu muunneltaviksi eri tarkoituksiin tulevaisuuden koulutustarpeiden mukaan.

Ammattikoulun rakentaminen alkoi lähes neljä vuotta sitten ja se on toteutettu elinkaarimallilla, jossa rakentaja Lujatalo Oy vastaa myös kiinteistön ylläpidosta seuraavan 20 vuoden ajan. Kampus on Suomen suurin elinkaarihanke, jonka toteuttaminen vaati tarkkaa suunnittelua sekä kaupungin että Lujatalon puolelta.

”Tämän mittaluokan hankkeessa on ehdottomasti iso etu siinä, että rakennuksen peruskiven muurauksesta alkaen hyvin tunteva rakentaja jatkaa myös ylläpitäjänä”, sanoo projektinjohtaja Kari Pehkonen Helsingin kaupungilta.

Ammattiopiston tarpeet huomioitiin jo varhaisessa vaiheessa

Lujatalon työpäällikkö Tomi Varonen korostaa hyvää yhteistyötä tilaajan, käyttäjän, suunnittelijoiden ja rakentajien välillä.

”Avoin vuoropuhelu tilaajan ja käyttäjien tarpeista sekä niiden sovittamisesta toteutukseen takasi nykyaikaisen, viihtyisän ja elinkaariviisaan oppilaitoksen. Hyvin organisoitu käyttäjäyhteistyö ja panostus ennakkosuunnitteluun kannatti, sillä hanke pystyttiin viemään läpi asetettujen tavoitteiden mukaisesti”, Varonen toteaa.

Myös Lujatalon toimialajohtaja Lauri Porokka näkee yhteistyön onnistumisen avaintekijänä: ”Olemme ylpeitä megaluokan hankkeen toteutuksesta, jossa toimiva yhteistyö näkyy hienossa lopputuloksessa.”

Laaja koulutustarjonta – haku auki ympäri vuoden

Roihupellon kampuksella opiskellaan 12 perustutkintoa kone- ja tuotantotekniikasta sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin. Eri alojen yhteistyö näkyy koulun arjessa, ja osa opiskelijoista on päässyt työharjoitteluun myös uuden koulunsa työmaalle.

”Uusi kampus parantaa koulutuksen laatua ja vetovoimaisuutta sekä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet taitojen kartuttamiseen ja jatkokouluttautumiseen. Kampuksen tilat ovat suunniteltu niin, että voimme yhdessä yritysten kanssa ennakoida ja suunnitella tulevaisuuden koulutustarpeita. Stadin AO:n opintoihin voi hakeutua joustavasti läpi vuoden”, kertoo Stadin AO:n johtava rehtori ja Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen päällikkö Maria Sarkkinen.

Ammatillisten perustutkintojen lisäksi kampus tarjoaa lyhyt- ja lisäkoulutuksia, nuorten työpajatoimintaa sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa ja oppimisvalmiuksia tukevaa koulutusta.

Roihupellon kampus sijaitsee hyvien julkisten yhteyksien varrella osoitteessa Holkkitie 5. Pikaratikka 15 kulkee kampuksen ohi, ja alueelle tulee myös kaupunkipyöräparkki. Autopaikkoja on rajallisesti, joten kampukselle suositellaan saapumista joukkoliikenteellä tai pyörällä.