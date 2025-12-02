Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Roihupellon kampus on Suomen suurin elinkaarihanke – toiminta käynnistyy tammikuussa

2.12.2025 15:01:05 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Loppuvuodesta valmistuva Stadin AO:n Roihupellon kampus hyödyntää käyttäjien toiveita, muunneltavia tiloja, eri alojen yhteistyötä ja uusiutuvaa energiaa.

Rakennuksen on suunnitellut Verstas Arkkitehdit Oy. Helsingin kaupunki

45 000 bruttoneliömetriä ja 97 maalämpökaivoa kertonevat rakennuksen laajuudesta. Stadin ammattiopiston uusi kampus Roihupellossa on Suomen suurin ammattikoulu. Rakennuksen laajuus on noin puolet kauppakeskus Redistä, ja sinne mahtuisi lähes kolme keskuskirjasto Oodia. Kampukseen mahtuu 3 000 opiskelijaa, ja tilat on suunniteltu muunneltaviksi eri tarkoituksiin tulevaisuuden koulutustarpeiden mukaan.

Ammattikoulun rakentaminen alkoi lähes neljä vuotta sitten ja se on toteutettu elinkaarimallilla, jossa rakentaja Lujatalo Oy vastaa myös kiinteistön ylläpidosta seuraavan 20 vuoden ajan. Kampus on Suomen suurin elinkaarihanke, jonka toteuttaminen vaati tarkkaa suunnittelua sekä kaupungin että Lujatalon puolelta.

”Tämän mittaluokan hankkeessa on ehdottomasti iso etu siinä, että rakennuksen peruskiven muurauksesta alkaen hyvin tunteva rakentaja jatkaa myös ylläpitäjänä”, sanoo projektinjohtaja Kari Pehkonen Helsingin kaupungilta.

Ammattiopiston tarpeet huomioitiin jo varhaisessa vaiheessa

Lujatalon työpäällikkö Tomi Varonen korostaa hyvää yhteistyötä tilaajan, käyttäjän, suunnittelijoiden ja rakentajien välillä.

”Avoin vuoropuhelu tilaajan ja käyttäjien tarpeista sekä niiden sovittamisesta toteutukseen takasi nykyaikaisen, viihtyisän ja elinkaariviisaan oppilaitoksen. Hyvin organisoitu käyttäjäyhteistyö ja panostus ennakkosuunnitteluun kannatti, sillä hanke pystyttiin viemään läpi asetettujen tavoitteiden mukaisesti”, Varonen toteaa.

Myös Lujatalon toimialajohtaja Lauri Porokka näkee yhteistyön onnistumisen avaintekijänä: ”Olemme ylpeitä megaluokan hankkeen toteutuksesta, jossa toimiva yhteistyö näkyy hienossa lopputuloksessa.”

Laaja koulutustarjonta – haku auki ympäri vuoden

Roihupellon kampuksella opiskellaan 12 perustutkintoa kone- ja tuotantotekniikasta sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin. Eri alojen yhteistyö näkyy koulun arjessa, ja osa opiskelijoista on päässyt työharjoitteluun myös uuden koulunsa työmaalle.

”Uusi kampus parantaa koulutuksen laatua ja vetovoimaisuutta sekä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet taitojen kartuttamiseen ja jatkokouluttautumiseen. Kampuksen tilat ovat suunniteltu niin, että voimme yhdessä yritysten kanssa ennakoida ja suunnitella tulevaisuuden koulutustarpeita. Stadin AO:n opintoihin voi hakeutua joustavasti läpi vuoden”, kertoo Stadin AO:n johtava rehtori ja Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen päällikkö Maria Sarkkinen.

Ammatillisten perustutkintojen lisäksi kampus tarjoaa lyhyt- ja lisäkoulutuksia, nuorten työpajatoimintaa sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa ja oppimisvalmiuksia tukevaa koulutusta.

Roihupellon kampus sijaitsee hyvien julkisten yhteyksien varrella osoitteessa Holkkitie 5. Pikaratikka 15 kulkee kampuksen ohi, ja alueelle tulee myös kaupunkipyöräparkki. Autopaikkoja on rajallisesti, joten kampukselle suositellaan saapumista joukkoliikenteellä tai pyörällä.

Avainsanat

helsinkistadin aoroihupeltoelinkaarihankelujataloammattiopisto

Yhteyshenkilöt

tilaaja:
projektinjohtaja Kari Pehkonen, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, puh. 09 310 31813, kari.pehkonen@hel.fi

toteuttaja:
työpäällikkö Tomi Varonen, Lujatalo Oy, tomi.varonen@luja.fi, puh. 044 585 2943

ammattiopiston toiminta:
Stadin AO:n johtava rehtori ja Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen päällikkö Maria Sarkkinen, Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, maria.sarkkinen@hel.fi; puh. 09 310 23149

rakennuksen omistaja:
toimitusjohtaja Jaakko Pöykkö, Kiinteistö Oy Helsingin toimitilat, puh. 050 564 9570, jaakko.poykko@hel.fi

Kuvat

Sisätilat on suunniteltu muunneltavaksi tulevaisuuden opetustarpeiden mukaan. Arkkitehtuurissa näkyy kauniita puisia yksityiskohtia.
Sisätilat on suunniteltu muunneltavaksi tulevaisuuden opetustarpeiden mukaan. Arkkitehtuurissa näkyy kauniita puisia yksityiskohtia. Helsingin kaupunki
Lataa
Rakennuksen on suunnitellut Verstas Arkkitehdit Oy. Helsingin kaupunki
Lataa
Rakennuksen katoilla ja seinillä sijaitsevia aurinkopaneeleja ja maalämpöä on pystytty hyödyntämään jo rakennusvaiheessa. Kampuksen rakentamisen hiilijalanjälki onkin noin 10 prosenttia vastaavien rakennusten vertailulaskelmia pienempi. Pihalla vasemmalla näkyy toiminta-alueita, joilla voi harrastaa muun muassa skeittausta, koripalloa ja ulkopöytätennistä. Lujatalo Oy
Lataa

Linkit

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye