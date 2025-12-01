Raportti tarjoaa työkaluja maisema-arvojen huomiointiin kaavoituksessa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja ympäristöministeriö tiedottavat:
Alueiden kehittäminen ja uusiutuvan energian tuotanto muuttavat maisemia. Toistaiseksi on hankala osoittaa, millaisia muutoksia maisemat sietävät menettämättä keskeisiä arvojaan. Tuore selvitys on käynyt läpi, miten maisema huomioidaan kaavoitushankkeissa. Raportti tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja ja tarkastuslistoja, jotka monipuolistavat maisema-arvojen käsittelyä.
Selvitys perustuu hankkeeseen, jossa on käyty läpi noin 50 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alueelle sijoittuvaa yleis- ja asemakaavaa 2020-luvulta. Tarkastelussa on kiinnitetty huomioita erityisesti tuulivoimaosayleiskaavoihin ja maisemavaikutusten arviointiin niissä. Kaavatarkasteluja on täydennetty maastokäynneillä, joilla selvitettiin, kuinka maisemavaikutusten arviointi vastaa toteutunutta tilannetta kohteissa, joissa tuulivoimaa on rakennettu. Paikan päällä maisemakokemusta verrattiin suunnitteluvaiheessa tehtyyn havainnekuvaan samasta kohdasta sekä suunnitteluvaiheen maisemavaikutusten arviointiin.
Hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti hyödynnettäviksi
Kaavoja tarkastelemalla selvisi, että valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet tunnetaan yleisesti ja ne on pääsääntöisesti hyvin noteerattu kuntakaavoituksen lähtötietoina.
Maisema-alueiden tarkemmassa huomioinnissa on enemmän haasteita. Melko yleisiä kompastuskiviä ovat maisema-arvojen tunnistaminen, ja se miten ne voidaan huomioida kaavaratkaisussa. Maisema-arvojen tarkempi erittely sekä kyseisen kaavan kannalta oleellisten arvojen tunnistaminen selkeyttävät maisema-alueiden huomiointia. Samalla avautuu myös, millaisia toimenpiteitä arvojen säilyttäminen tai kehittäminen vaatii.
Esitetyt huomiot on tehty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alueella, joten esimerkeissä esiintyy monia juuri kyseiselle alueelle ominaisia maiseman erityispiirteitä. Tehdyt havainnot ja esimerkit ovat kuitenkin hyvin sovellettavissa laajemmin kunkin alueen omat erityispiirteet huomioiden, ja palvelevat samoja asioita pohtivia koko maassa.
Entistä tarkempi maisemavaikutusten arviointi sujuvoittaa hankkeita
Selvitys listaa hyviä havainnollistamisen keinoja, joilla voidaan vahvistaa hankkeen vuorovaikutusta. Maiseman muutokset ovat erityisesti asukkaille merkittävä huolenaihe, joka nousee usein esiin asukaskyselyissä, mielipiteissä ja muistutuksissa. Muutoksen koetaan vaikuttavan ympäristön viihtyisyyteen, virkistysmahdollisuuksiin ja kiinteistöjen arvoon.
Myös asiantuntijat pitävät aihetta tärkeänä, mutta siitä huolimatta maisemavaikutukset jäävät usein alueidenkäytössä muiden huomioitavien vaikutusten jalkoihin. Tämä johtuu osin maisemavaikutusten arvioinnin epätäsmällisyydestä. Täsmällisemmät mittarit, tarkempi vaikutusten arviointi ja maisemavaikutuksen lieventämiskeinot parantaisivat muutosten hyväksyttävyyttä.
Raportti on laadittu osana Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ohjauksen kehittämishanketta ”Maisema-alueet alueidenkäytössä”. Ympäristöministeriön rahoittama hanke ajoittui joulukuusta 2024 marraskuuhun 2025.
Selvityksen havainnot ja esimerkit on suunnattu tueksi kaavatyön valvontaan ja ohjaukseen erityisesti kuntiin sekä ELY-keskuksiin ja niiden työtä vuoden 2026 alusta jatkaviin Lupa- ja valvontavirastoon ja elinvoimakeskuksiin. Raportti on hyödyllinen apu myös asukkaille ja muille, jotka tarvitsevat tietoa maisemasta, maisema-alueista, maiseman arvoista ja maisemavaikutuksista.
Raportti on saatavilla verkossa: Maisema-alueet alueidenkäytössä Suuntaviivoja maiseman huomiointiin (doria.fi)
Lisätietoja:
Juha Katajisto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 825
Sanna Jylhä, Ympäristöministeriö, puh. 0295 250 233
Annukka Lyra, Ympäristöministeriö. puh.0295 250 326
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna
