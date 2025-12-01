Raportti tarjoaa työkaluja maisema-arvojen huomiointiin kaavoituksessa

Selvitys perustuu hankkeeseen, jossa on käyty läpi noin 50 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alueelle sijoittuvaa yleis- ja asemakaavaa 2020-luvulta. Tarkastelussa on kiinnitetty huomioita erityisesti tuulivoimaosayleiskaavoihin ja maisemavaikutusten arviointiin niissä. Kaavatarkasteluja on täydennetty maastokäynneillä, joilla selvitettiin, kuinka maisemavaikutusten arviointi vastaa toteutunutta tilannetta kohteissa, joissa tuulivoimaa on rakennettu. Paikan päällä maisemakokemusta verrattiin suunnitteluvaiheessa tehtyyn havainnekuvaan samasta kohdasta sekä suunnitteluvaiheen maisemavaikutusten arviointiin.

Hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti hyödynnettäviksi

Kaavoja tarkastelemalla selvisi, että valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet tunnetaan yleisesti ja ne on pääsääntöisesti hyvin noteerattu kuntakaavoituksen lähtötietoina.

Maisema-alueiden tarkemmassa huomioinnissa on enemmän haasteita. Melko yleisiä kompastuskiviä ovat maisema-arvojen tunnistaminen, ja se miten ne voidaan huomioida kaavaratkaisussa. Maisema-arvojen tarkempi erittely sekä kyseisen kaavan kannalta oleellisten arvojen tunnistaminen selkeyttävät maisema-alueiden huomiointia. Samalla avautuu myös, millaisia toimenpiteitä arvojen säilyttäminen tai kehittäminen vaatii.

Esitetyt huomiot on tehty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alueella, joten esimerkeissä esiintyy monia juuri kyseiselle alueelle ominaisia maiseman erityispiirteitä. Tehdyt havainnot ja esimerkit ovat kuitenkin hyvin sovellettavissa laajemmin kunkin alueen omat erityispiirteet huomioiden, ja palvelevat samoja asioita pohtivia koko maassa.

Entistä tarkempi maisemavaikutusten arviointi sujuvoittaa hankkeita

Selvitys listaa hyviä havainnollistamisen keinoja, joilla voidaan vahvistaa hankkeen vuorovaikutusta. Maiseman muutokset ovat erityisesti asukkaille merkittävä huolenaihe, joka nousee usein esiin asukaskyselyissä, mielipiteissä ja muistutuksissa. Muutoksen koetaan vaikuttavan ympäristön viihtyisyyteen, virkistysmahdollisuuksiin ja kiinteistöjen arvoon.

Myös asiantuntijat pitävät aihetta tärkeänä, mutta siitä huolimatta maisemavaikutukset jäävät usein alueidenkäytössä muiden huomioitavien vaikutusten jalkoihin. Tämä johtuu osin maisemavaikutusten arvioinnin epätäsmällisyydestä. Täsmällisemmät mittarit, tarkempi vaikutusten arviointi ja maisemavaikutuksen lieventämiskeinot parantaisivat muutosten hyväksyttävyyttä.

Raportti on laadittu osana Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ohjauksen kehittämishanketta ”Maisema-alueet alueidenkäytössä”. Ympäristöministeriön rahoittama hanke ajoittui joulukuusta 2024 marraskuuhun 2025.

Selvityksen havainnot ja esimerkit on suunnattu tueksi kaavatyön valvontaan ja ohjaukseen erityisesti kuntiin sekä ELY-keskuksiin ja niiden työtä vuoden 2026 alusta jatkaviin Lupa- ja valvontavirastoon ja elinvoimakeskuksiin. Raportti on hyödyllinen apu myös asukkaille ja muille, jotka tarvitsevat tietoa maisemasta, maisema-alueista, maiseman arvoista ja maisemavaikutuksista.

Raportti on saatavilla verkossa: Maisema-alueet alueidenkäytössä Suuntaviivoja maiseman huomiointiin (doria.fi)