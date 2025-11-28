Vihreiltä täystyrmäys kaivosveron heikennyksille: ”On hätkähdyttävää, kuinka halvalla valtaosa puolueista on valmis myymään kansallisomaisuuttamme”

Valtiovarainvaliokunta sai tänään tiistaina valmiiksi mietintönsä kaivosmineraaliveron muutoksista. Vihreät esitti ainoana puolueena pykälämuutoksia, joilla kaivosveron tasoa olisi nostettu lähemmäs kansainvälisiä verrokkeja, säilytetty verotuoton jako-osuus hallituksen alkuperäisen esityksen mukaisena ja pidetty louhinnan sivuvirrat veron piirissä.

– Kaivosveron tarkoituksena on varmistaa, että ainutlaatuisista ja arvokkaista luonnonvaroistamme saadaan kohtuullinen korvaus. Kyse on kansallisomaisuudestamme ja on hätkähdyttävää, kuinka halvalla valtaosa puolueista on valmis sen myymään, Hyrkkö sanoo.

Valiokunnan mietintöön kirjattiin valtioneuvostolle kehotus valmistella niin sanottu hybridimalli jo ensi syksyksi. Hyrkön mukaan on huolestuttavaa, että kehotusta vastustivat vain Vihreät ja Vasemmistoliitto. Hänestä malli altistaisi kaivostoiminnan aggressiiviselle verosuunnittelulle ja sitä kautta vaarantaisi verosta saatavat taloudelliset sekä ympäristöhyödyt.

– Hybridimallia pidän käsittämättömänä osoituksena lobbareiden ylivallasta kokoomusjohtoiseen hallitukseen sekä ilmeisesti myös moneen oppositiopuolueeseen. Suomen maaperästä kaivetuista mineraaleista kuuluu maksaa suomalaisille asiallinen korvaus, Hyrkkö toteaa.

Vihreiden vastalauseessa puolustetaan hallituksen alkuperäistä esitystä kaivosmineraaliveron tuoton jako-osuudesta kuntien ja valtion välillä. Valtiovarainvaliokunnassa jako-osuutta muutettiin kuntien hyväksi eli valtion taloutta heikentävällä tavalla.

— Oli hallitukselta alun perin viisasta muuttaa kuntien ja valtion välistä jako-osuutta julkista taloutta vahvistavalla tavalla huomioiden, että kuntien euromääräiset tuotot eivät hallituksen alkuperäisessä esityksessä olisi pudonneet. Harmi, että hallitus taipui tässäkin asiassa. Kaivosveron tuotosta hyötyy vain kourallinen kuntia Suomessa ja nämä kunnat tekevät nyt hyvän tilin kaivosveron korotuksella, Hyrkkö sanoo.

Vihreät kritisoi lakimuutosta sivuvirtojen rajaamisesta kaivosveron ulkopuolelle.

— Suomalaiset käyttävät jo nyt eniten luonnonvaroja koko Euroopassa. Jos sivuvirrat rajataan veron ulkopuolelle, lisää se kaivosyhtiöiden kynnystä hyödyntää kaikkia louhittavia mineraaleja. Meidän tulisi pyrkiä hyödyntämään täysmääräisesti louhittava maa-aines sekä tehostaa mineraalien uudelleenkäyttöä ja kiertotaloutta, Hyrkkö painottaa.

Lisäksi Vihreät esittää jäteveron laajentamista koskemaan myös kaivosjätteitä.

– Kaivokset tuottavat 76% kaikesta Suomen jätteestä ja vaarallisesta jätteestä osuus on vielä suurempi. Asettamalla maltillinen kaivosten jätevero voisimme paitsi vahvistaa julkista taloutta myös vähentää ympäristöhaittoja, Hyrkkö kuvailee.