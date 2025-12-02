Ilmastopolitiikan tietoperusta on puutteellinen
Ilmastopolitiikan suunnitelmien tietoperusta ei ole ollut riittävä kustannustehokkaaseen ilmastotoimien valintaan ja suunnitelmien valmistelu ei tue riittävästi hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.
Eri päästösektoreiden tavoitteita ei ole riittävästi yhteensovitettu ilmastopolitiikan suunnitelmia valmisteltaessa pääministeri Orpon kaudella. Näin ne eivät tue riittävästi ilmastolain tavoitetta, että Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035, Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksessa todetaan.
Ministeriöiden yhteisesti tuottama vaihtoehtoisten päästövähennystoimien kartoitus sisälsi riittämättömästi päästö- ja kustannusarvioita suunnitelmien valmistelun kannalta ratkaisevassa vaiheessa, jotta toimia olisi voitu valita kustannustehokkuutta painottaen.
Päästöjen kokonaiskehitystä kuvataan skenaariomallinnuksella, jonka jäykkyys ja hitaus heikentää sen hyödynnettävyyttä päätöksenteon tukena. Päästökehityksen nykytilaa kuvaavan WEM-skenaarion lähtötietojen määrittelyssä on myös noudatettu eriäviä periaatteita maankäyttösektorin ja muiden sektoreiden välillä.
Potentiaalisten päästövähennystoimien virkamieskartoitus ja päästökehityksen nykytilaa kuvaavan WEM-skenaarion tuottaminen valmisteltiin vasta hallituskauden alussa. Tämä hidasti ilmastopolitiikan suunnitelmien valmistumista ja suunniteltuja toimia voi siksi jäädä toimeenpanematta hallituskauden aikana.
”WEM-mallinnusten ja toimikartoitusten valmistelu ennen hallituskauden alkua myös mahdollistaisi ajantasaisen tietopohjan hyödyntämisen jo hallitusohjelmaneuvotteluissa”, sanoo johtava finanssipolitiikan tarkastaja Ville Seppälä.
VTV:n tarkastuksessa pyrittiin tuottamaan tietoa ilmastolain mukaisen ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmän tietoperustasta ja varmistamaan sen tarkoituksenmukaisuus. Tarkastus perustuu ilmastopolitiikan suunnitelmien lausuntokierroksen luonnoksiin heinäkuulta 2025 ja sitä edeltävään valmisteluun.
Tutustu julkaisuun: Ilmastopolitiikan tietoperusta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville SeppäläJohtava finanssipolitiikan tarkastajaPuh:050 438 4261etunimi.sukunimi@vtv.fi
Linkit
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti lakeja ja sääntöjä noudattaen. Lisäksi VTV tukee toiminnallaan läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa.
VTV tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valvoo finanssipolitiikkaa, puolue- ja vaalirahoitusta ja avoimuusrekisterin käyttöä. VTV on ylin riippumaton tarkastusviranomainen. Se toimii eduskunnan yhteydessä, ja sen asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa.
Statens revisionsverk säkerställer att statens tillgångar används i enlighet med riksdagens beslut, effektivt och med efterlevnad av lagar och regler. Med sin verksamhet stödjer revisionsverket dessutom ett transparent be-slutsfattande och demokrati.
Revisionsverket granskar lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspo-litiken och användningen av öppenhetsregistret samt utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Revis-ionsverket är den högsta oberoende revisionsmyndigheten. Revisionsverket fungerar i anslutning till riksdagen och dess ställning och uppgifter föreskrivs i grundlagen.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Polisens tillståndsförvaltning fungerar men kräver en flexiblare resursallokering2.12.2025 06:55:00 EET | Pressmeddelande
Inga kundservice- eller kvalitetsmål har ställts upp för polisens tillståndsförvaltning. Med ett mer centraliserat nätverk och en flexiblare resursallokering kunde tjänsterna inom tillståndsförvaltningen produceras effektivare.
Poliisin lupahallinto toimii, mutta kaipaa joustavampaa resurssien kohdentamista2.12.2025 06:55:00 EET | Tiedote
Poliisin lupahallinnolle ei ole asetettu asiakaspalvelu- tai laatutavoitteita. Nykyistä keskitetymmällä verkostolla ja kohdentamalla resursseja joustavammin lupahallinnon palvelut voitaisiin tuottaa tehokkaammin.
Utgifterna i statsbudgeten ökades permanent med hänvisning till coronapandemin19.11.2025 09:30:00 EET | Pressmeddelande
Under åren efter coronakrisen lyckades man inte återgå till den normala finanspolitiken.
Valtion budjetin menoja kasvatettiin pysyvästi koronan varjolla19.11.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Koronakriisin jälkeisinä vuosina ei onnistuttu palaamaan normaaliin talouspolitiikkaan.
Försvarsmakten utvecklar sina prestationsförmågor systematiskt, men uppbyggandet av dem är inte alltid tillräckligt heltäckande11.11.2025 06:45:00 EET | Pressmeddelande
Försvarsförvaltningens beställningsfullmakter och anslag kommer att öka betydligt under de kommande åren. Alla faktorer som stöder prestationsförmågan bör beaktas på ett övergripande sätt. Försvarsmakten bör också säkerställa att materielanskaffningarna genomförs smidigt.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme