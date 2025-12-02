VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Ilmastopolitiikan tietoperusta on puutteellinen

4.12.2025 06:45:00 EET | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto | Tiedote

Ilmastopolitiikan suunnitelmien tietoperusta ei ole ollut riittävä kustannustehokkaaseen ilmastotoimien valintaan ja suunnitelmien valmistelu ei tue riittävästi hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.

Eri päästösektoreiden tavoitteita ei ole riittävästi yhteensovitettu ilmastopolitiikan suunnitelmia valmisteltaessa pääministeri Orpon kaudella. Näin ne eivät tue riittävästi ilmastolain tavoitetta, että Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035, Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksessa todetaan.

Ministeriöiden yhteisesti tuottama vaihtoehtoisten päästövähennystoimien kartoitus sisälsi riittämättömästi päästö- ja kustannusarvioita suunnitelmien valmistelun kannalta ratkaisevassa vaiheessa, jotta toimia olisi voitu valita kustannustehokkuutta painottaen.

Päästöjen kokonaiskehitystä kuvataan skenaariomallinnuksella, jonka jäykkyys ja hitaus heikentää sen hyödynnettävyyttä päätöksenteon tukena. Päästökehityksen nykytilaa kuvaavan WEM-skenaarion lähtötietojen määrittelyssä on myös noudatettu eriäviä periaatteita maankäyttösektorin ja muiden sektoreiden välillä.

Potentiaalisten päästövähennystoimien virkamieskartoitus ja päästökehityksen nykytilaa kuvaavan WEM-skenaarion tuottaminen valmisteltiin vasta hallituskauden alussa. Tämä hidasti ilmastopolitiikan suunnitelmien valmistumista ja suunniteltuja toimia voi siksi jäädä toimeenpanematta hallituskauden aikana.

”WEM-mallinnusten ja toimikartoitusten valmistelu ennen hallituskauden alkua myös mahdollistaisi ajantasaisen tietopohjan hyödyntämisen jo hallitusohjelmaneuvotteluissa”, sanoo johtava finanssipolitiikan tarkastaja Ville Seppälä.

VTV:n tarkastuksessa pyrittiin tuottamaan tietoa ilmastolain mukaisen ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmän tietoperustasta ja varmistamaan sen tarkoituksenmukaisuus. Tarkastus perustuu ilmastopolitiikan suunnitelmien lausuntokierroksen luonnoksiin heinäkuulta 2025 ja sitä edeltävään valmisteluun.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti lakeja ja sääntöjä noudattaen. Lisäksi VTV tukee toiminnallaan läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa.

VTV tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valvoo finanssipolitiikkaa, puolue- ja vaalirahoitusta ja avoimuusrekisterin käyttöä. VTV on ylin riippumaton tarkastusviranomainen. Se toimii eduskunnan yhteydessä, ja sen asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa.

VTV.fi

Statens revisionsverk säkerställer att statens tillgångar används i enlighet med riksdagens beslut, effektivt och med efterlevnad av lagar och regler. Med sin verksamhet stödjer revisionsverket dessutom ett transparent be-slutsfattande och demokrati.

Revisionsverket granskar lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspo-litiken och användningen av öppenhetsregistret samt utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Revis-ionsverket är den högsta oberoende revisionsmyndigheten. Revisionsverket fungerar i anslutning till riksdagen och dess ställning och uppgifter föreskrivs i grundlagen.

VTV.fi/sv

Muut kielet

