Euroopan suurin turkisten tuottajamaa Puola kieltää turkistarhauksen
Puolan presidentti Karol Nawrocki allekirjoitti tänään 2.12. lain, joka kieltää turkistarhauksen siirtymäajan jälkeen vuonna 2033. Puola on Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin turkisten tuottajamaa Kiinan jälkeen.
Päätöksen myötä Euroopassa harjoitetaan turkistarhausta enää vain Suomessa ja Kreikassa sekä pienimuotoisesti muutamassa muussa maassa.
Vaikka turkistarhaus on ollut Puolassa merkittävä ala, turkistarhauskieltoa on valmisteltu siellä jo pitkään ja sen läpimeno on ollut aiemminkin lähellä. Presidentin allekirjoittama kielto saatiin aikaan selkeällä äänienemmistöllä sekä Puolan ala- että ylähuoneissa.
“Suomessa kuten Puolassakin ja muualla Euroopassa valtaosa kansalaisista vastustaa turkistarhausta. Suomen päättäjien piittaamattomuus kansalaismielipiteestä saati eläinten pahoinvoinnista tarkoittaa, että Suomi jää todella yksin kärsimysbisneksensä kanssa”, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo.
Mitä Puolan kielto tarkoittaa Suomelle ja Euroopalle?
Euroopan komissiolla on parhaillaan käsittelyssä turkistarhauksen kieltoa ajava Fur Free Europe -kansalaisaloite, johon se antaa lopullisen vastauksensa ensi keväänä.
“Euroopan komissiolta odotetaan päätöstä EU:n laajuisesta turkistarhauskiellosta. Puolan päätöksen myötä komissio saattaa olla askeleen lähempänä turkistarhauskieltoa koko EU:ssa. Miksi EU sallisi vain muutamassa maassa harjoitettavan elinkeinon, jonka aiheuttama pandemiariski uhkaa koko EU:ta?” Kivekäs kysyy.
Puolassa on jäljellä vajaa 300 turkistarhaa ja siellä kasvatetaan noin 3 miljoonaa turkiseläintä vuosittain. Suomessa tarhoja on jäljellä enää alle 300 ja eläimiä kasvatettiin vuonna 2024 noin 800 000 yksilöä. Eduskunnassa on käsittelyssä myös kansallinen Turkistarhaus historiaan -aloite, jonka äänestysaikataulu on avoinna.
Korvauksia Puolan turkistarhaajille
Puolan valtio tulee maksamaan korvauksia turkistarhaajille ja vuoden palkkaa vastaavan irtisanomiskorvauksen tarhojen työntekijöille.
Lopettavat tarhaajat tulevat saamaan valtiolta korvauksia, jotka perustuvat heidän keskimääräisiin vuosituloihinsa vuosina 2020–2024 sekä toiminnan lopettamispäivään. Mitä aikaisemmin tarha suljetaan, sitä suuremman korvauksen valtio maksaa tarhaajalle.
“Animalia esitti jo vuonna 2022 erilaisia ratkaisumalleja turkistarhauksen kieltämiseksi Suomessa. Onko nyt myöhäistä miettiä turkistarhauksen sosiaalisesti kestävää kieltämistä, kun turkistarhat toisensa jälkeen lopettavat talousvaikeuksien vuoksi ja EU-tasoinen kielto näkyy jo horisontissa?”, Kivekäs sanoo.
Animalia ry
Animalia on vuonna 1961 perustettu eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tuottaa ja julkaisee uutta tietoa eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen sekä vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön.
