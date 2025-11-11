Taaleri Kiinteistöt kuuluu kokonaisuuteen
Taaleri Oyj
Eden Asunnot sijoittaa asuntokohteeseen Espoon Niittykummussa
TAALERI KIINTEISTÖT | LEHDISTÖTIEDOTE | 3.12.2025 KLO 11.00
Eden Asunnot investoi Espoon Niittykumpuun rakennettavaan asuinkohteeseen.
Eden Asunnot rakennuttaa asuinkerrostalon, johon tulee 48 laadukasta vuokra-asuntoa. Kohde rakentuu pientalovaltaisen ja rauhallisen Tontunmäen alueen kylkeen. Alue sijaitsee lähellä palveluita hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Kauppakeskus Niittyyn ja Niittykummun metroasemalle on matkaa noin 600 metriä.
Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä neljän huoneen perheasuntoihin. Suurimmassa osassa asunnoista on joko lasitettu parveke tai oma terassi. Asunnoissa on myös asumismukavuutta lisäävä huoneistokohtainen viilennys. Taloyhtiön sauna löytyy ensimmäisestä kerroksesta, ja saunan yhteydessä on myös terassi.
Kyseessä on EU-taksonomian mukainen A-energialuokan energiatehokas kohde, joka lämpiää maalämmöllä. Kohteelle haetaan BREEAM In Use -ympäristösertifikaattia.
Kohteen rakentaminen aloitetaan heti, ja sen rakentaa Hartela Oy.
”Uusi asuinkerrostalo sijaitsee pääkaupunkiseudulla erinomaisella sijainnilla. Tontunmäen ympäristö on suosittua aluetta, joka tarjoaa erinomaiset puitteet asukkaille. Julkiset liikenneyhteydet ja palvelut ovat kävelymatkan päässä. Tässä kohteessa yhdistyvät erinomainen sijainti ja laadukkaiden palveluiden läheisyys”, sanoo Taaleri Kiinteistöjen sijoitusjohtaja Jan Hellman.
Lisätietoja:
Jan Hellman, sijoitusjohtaja, Taaleri Kiinteistöt, 044 544 4445, jan.hellman@taaleri.com
Tuomas Ahonen, Head of Investments, Taaleri Kiinteistöt, 050 303 5009, tuomas.ahonen@taaleri.com
Mikko Krootila, johtaja, Taaleri Kiinteistöt, 040 770 8958, mikko.krootila@taaleri.com
Eden Asunnot lyhyesti
Eden Asunnot on Suomen suurimman eläkevakuuttajan Kevan ja Taaleri Kiinteistöjen perustama yhteisyritys. Se sijoittaa Suomen kasvukeskuksiin rakennutettaviin laadukkaisiin vuokra-asuntokohteisiin. Taaleri Kiinteistöt vastaa kaikista Eden Asuntojen toiminnoista.
Taaleri Kiinteistöt lyhyesti
Taaleri Kiinteistöt on kiinteistösijoittaja, joka luo vakaata tuottoa yli markkinasyklien paikallisen asiantuntemuksen ja laajan markkinaymmärryksen avulla. Toimimme sijoittajien kumppanina luodaksemme pitkäjänteistä arvoa ja vaikuttavuutta tulevaisuuden rakennettuun ympäristöön.
Taaleri Kiinteistöt on osa Taaleri-konsernia. Taaleri on sijoittamisen, pääomarahastojen ja vahinkovakuuttamisen asiantuntija, joka mahdollistaa muutoksen pääoman avulla. Taalerilla on pääomarahastoissaan, kanssasijoituksissaan ja yksittäisiin kohteisiin sijoittavissa yhtiöissään hallinnoitavia varoja 2,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 130 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
