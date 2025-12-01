Mediainfo: Naisten salibandyn MM-kisat käynnistyvät lauantaina Tshekissä
Salibandyn naisten MM-kisat alkavat lauantaina 6.12. Brnossa. Uusi maailmanmestari ratkeaa sunnuntaina 14.12. Ostravassa pelattavassa MM-finaalissa. Suomi hakee turnauksessa paluuta kultakantaan sitten vuoden 2001.
MM-turnauksesta lyhyesti
MM-lopputurnaukseen osallistuu 16 maata, jotka on jaettu neljään neljän joukkueen lohkoon. Suomi pelaa B-lohkossa Ruotsin, Slovakian ja Puolan kanssa. Alkusarja pelataan Brnon Vodova Arenassa, ja jatkopelit Ostravan Ostravar Arenassa.
Lohkovaiheessa jokainen joukkue kohtaa lohkonsa muut joukkueet kerran. A- ja B-lohkojen kaksi parasta etenevät suoraan puolivälieriin. Näiden lohkojen 3.–4. sijoittuneet sekä C- ja D-lohkojen kaksi parasta pelaavat pudotuspelikierroksen (PO1–PO4) paikoista puolivälieriin. Loput joukkueet jatkavat sijoitusotteluihin.
Puolivälierät pelataan 11.–12.12., välierät lauantaina 13.12. ja mitalipelit sunnuntaina 14.12.
Naisten MM-kisat on järjestetty joka toinen vuosi vuodesta 1997. Maailmanmestaruuden ovat voittaneet Ruotsi (11 kertaa), Suomi (1999, 2001) ja Sveitsi (2005).
Salibandyliitto palvelee mediaa
Salibandyliiton viestintätiimi kulkee Suomen maajoukkueen mukana ja palvelee median edustajia sekä paikan päällä että Suomesta käsin.
Yhteys Suomen maajoukkueeseen
Alkusarja
Joukkueenjohtaja Jari Oksanen
puh./WhatsApp: +358 400 529 002
jari.oksanen@salibandy.fi
Jatkopelit
Viestintäjohtaja Jussi Ojala
puh./WhatsApp: +358 40 777 4831
jussi.ojala@salibandy.fi
– Rohkaisen median edustajia olemaan yhteydessä aina kun tarvetta on. Yhtään juttua ei saa jäädä tekemättä sen vuoksi, ettei pelaajia tai valmennusta ole saatavilla. Pystymme toteuttamaan monipuolisesti median toiveita, Ojala lupaa.
Suomen ottelut Ylen kanavilla
Yle näyttää kaikki Suomen ottelut TV2:ssa ja Yle Areenassa. Paikan päällä Tshekissä ovat toimittaja Henri Pitkänen ja asiantuntija Toni Lötjönen. Suomesta käsin ottelut selostaa Matti Härkönen, ja kommentaattorina toimii Inka Lampinen.
Kaikki MM-ottelut IFF-sovelluksessa
Kaikki turnauksen ottelut striimataan englanniksi selostettuina IFF Media App -sovellukseen.
Yhden ottelun hinta: 6,99 €
Koko turnauspaketti: 24,99 €
Lisätietoa IFF:n lähetyksistä täällä.
Valokuvia median käyttöön
Turnauksen aikana valokuvia Suomen joukkueesta ladataan Salibandyliiton kuvat.fi-palveluun. Tällä hetkellä sieltä löytyy MM-joukkueen pelaajien kasvokuvat.
MM2025-kisojen kuvat: https://salibandyliitto.kuvat.fi/kuvat/Maajoukkueet/Naiset/MM-kisat+2025/
Kuvia käyttäessä pyydämme kreditoimaan kuvaajan, jonka nimi löytyy kansion tiedoista. Salibandyliittoa avustavina kuvaajina turnauksessa ovat Jesse Peltola ja Henri Keränen.
Kisajärjestäjän (IFF) valokuvat: https://www.flickr.com/photos/iff_floorball/albums/
Salibandyliiton kisasisällöt
Suomen joukkueen ympäriltä on luvassa kiinnostavaa materiaalia niin salibandy.fi-verkkosivuillamme kuin somealustoilla Instagram, TikTok, X, Facebook, YouTube.
Tulokset ja tilastot
Tilastot löytyvät kätevimmin IFF-sovelluksesta.
IFF App -lataus
iOS: Apple Store, Android: Google Play, Desktop: https://app.floorball.sport/
Rekisteröityminen
1. Asenna sovellus (ks. yllä)
2. Rekisteröidy käyttämällä matkapuhelinnumeroasi ja koodia, jonka saat tekstiviestillä
MM-kisasivut: https://ms.ceskyflorbal.cz/?locale=en
MM-lohkot
A-lohko: Sveitsi, Tshekki, Latvia, Tanska
B-lohko: Suomi, Ruotsi, Puola, Slovakia
C-lohko: Japani, Norja, Alankomaat, Australia
D-lohko: Singapore, Saksa, Viro, Yhdysvallat
Suomen ottelut alkusarjassa (Vodova Arena, Brno)
La 6.12. klo 14: Ruotsi – Suomi
Su 7.12. klo 14: Suomi – Slovakia
Ma 8.12. klo 14.45: Puola – Suomi
Pudotuspelit (Ostravar Arena, Ostrava)
Puolivälierät
To 11.12. klo 17.30: A1 – voittaja PO4 (pve 1)
To 11.12. klo 20.30: A2 – voittaja PO2 (pve 3)
Pe 12.12. klo 17.00: B1 – voittaja PO3 (pve 2)
Pe 12.12. klo 20.00: B2 – voittaja PO1 (pve 4)
Välierät
La 13.12. klo 17.00: voittaja pve 1 – voittaja pve 4
La 13.12. klo 20.00: voittaja pve 2 – voittaja pve 3
Mitalipelit
Su 14.12. klo 13.45: pronssiottelu
Su 14.12. klo 17.00: MM-finaali
Suomen MM-joukkue
Suomen kahdestakymmenestä pelaajasta kahdeksan on MM-kisojen ensikertalaisia. He ovat maalivahtikaksikko Miia Maaranen (SaiPa) – Julia Saarinen (Classic), ja kenttäpelaajat Jasmiina Järvinen (Warberg IC), Sofia Mittentag (Warberg IC), Yamou Njai (Malmö FBC), Olivia Pietilä (TPS), Natalia Pitkäkangas (Classic) ja Veera Vilenius (Classic).
Kuudensiin MM-kisoihinsa lähtevät Ruotsin pääsarjassa, Thorengruppenin riveissä loistavat hyökkääjä Veera Kauppi ja puolustaja My Kippilä. Kokeneeseen kaartiin lukeutuvat niin ikään Thorengruppenia edustava Oona Kauppi ja TPS:n Jenna Saario, joille alkamassa on viides MM-turnaus. Joukkueen keski-ikä on 24,9 vuotta. Puolustaja Yamou Njai, 31, on joukkueen vanhin ja kuopus vasta 20-vuotias maalivahti Julia Saarinen.
MM-kulta on kiertänyt Suomen salibandynaisia jo tuskallisen kauan. Viimeisin maailmanmestaruus on keväältä 2001. Hävittyjä MM-finaaleja sen jälkeen Suomen naisille on kertynyt peräti kahdeksan.
Nyt Suomi yrittää paluuta kultakantaan ruotsalaisen päävalmentajan johdolla. Andreas Harnesk, 39, aloitti tehtävässään reilu vuosi sitten huhtikuussa. Tulosta tuli The World Games -turnauksessa elokuussa, kun Suomi kukisti Ruotsin turnauksen loppuottelussa. Se oli salibandynaisille paitsi ensimmäinen arvokisavoitto yli 20 vuoteen, myös tärkeä itseluottamuksen kannalta. Harnesk haluaa siirtää saman MM-kisoihin.
– Meillä on asenne, että voimme voittaa kenet tahansa, milloin tahansa, kun pelaamme omaa parastamme. Meillä on upeita persoonia ja pelaajia, jotka tekevät toisistaan parempia. Maalivahdit Miia Maaranen ja Julia Saarinen ovat loistava esimerkki siitä. Lisäksi meillä on maailman ehdotonta kärkeä edustavat Veera ja Oona Kauppi, ja monia, jotka ovat läpimurtonsa kynnyksellä.
Elokuussa saavutettua TWG-voittoa päävalmentaja kuvaa nousuksi vuoren huipulle. MM-kisoissa on uuden haasteen aika. Tavoite on selkeä.
– Haluamme yhdessä kiivetä vielä korkeammalle huipulle, Andreas Harnesk sanoo.
Suomen maajoukkue MM2025-kisoissa
(tiedot: nro, nimi, ikä, seura, maaottelut ja pisteet niissä, pelatut MM-kisat)
# Maalivahdit
98 Miia Maaranen 25, SaiPa, 16 0+1=1, 0
71 Julia Saarinen 20, Classic, 11 0+0=0
Kenttäpelaajat
10 Suvi Hämäläinen 22, Classic, 30 20+17=37, 1
13 Meri-Helmi Höynälä 24, Warberg IC (SWE), 54 17+14=31, 3
36 Jasmiina Järvinen 24, Warberg IC (SWE), 12 5+6=11
27 Oona Kauppi 28, Thorengruppen (SWE), 86 120+90=210, 4
28 Veera Kauppi 28, Thorengruppen (SWE), 104 169+116=285, 5
80 My Kippilä 29, Thorengruppen (SWE), 102 33+94=127, 5
8 Alma Laitila 21, Classic, 33 6+14=20, 1
17 Sofia Mittentag 23, Warberg IC (SWE), 26 24+9=33, 0
7 Yamou Njai 31, Malmö FBC (SWE) 13 5+3=8, 0
44 Milla Nordlund 27, Endre IF (SWE) 52 33+23=56, 1
61 Emilia Pietilä 21, TPS, 34 9+19=28, 1
66 Olivia Pietilä 21, TPS, 15 5+5=10, 0
3 Sara Piispa 29, Kloten-Dietlikon Jets (SUI), 66 36+32=68, 3
64 Natalia Pitkäkangas 22, Classic, 16 4+4=8, 0
89 Jenna Saario 27, TPS, 94 45+45=90, 4
16 Ulla Valtola 23, Täby FBC (SWE), 41 25+25=50, 1
21 Veera Vilenius 26, Classic, 5 1+1=2, 0
9 Daniela Westerlund 27, Warberg IC (SWE), 69 17+25=42, 2
Päävalmentaja: Andreas Harnesk
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Salibandyliitto ry
Salibandyn maine yhä Suomen paras – neljättä kertaa putkeen1.12.2025 16:28:16 EET | Tiedote
Salibandyliitto on neljännen kerran putkeen kärkipaikalla, kun Reputation and Trust Analytics Oy (entinen T-Media) julkaisi jo perinteisen Luottamus & Maine -tutkimuksen.
Hallitustiedote: Pelipassimäärä hieman kasvussa, digissä tapahtuu ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin1.12.2025 09:26:07 EET | Tiedote
Salibandyliiton hallitus kokoontui keskiviikkona 12.11.2025 hybridikokoukseen. Kokous oli ensimmäinen, johon Ville-Mikko Korkka osallistui liiton toiminnanjohtajana.
Nike, Stadium ja salibandy – salibandymaajoukkueille uudet varustekumppanit27.11.2025 11:12:40 EET | Tiedote
Nike ja Stadium ovat salibandyn uusia yhteistyökumppaneita. Monivuotinen kolmikantayhteistyö ulottuu 2028 asti.
Salibandyn MM-kisat pelataan ensi vuonna Tampereella – finaaliviikonlopun lippupaketit tulevat myyntiin tiistaina 18.11. klo 16.0718.11.2025 09:32:40 EET | Tiedote
Reilun vuoden päästä Tampereella kisataan salibandyn maailmanmestaruudesta, kun hallitseva maailmanmestari Suomi kohtaa salibandyn kärkimaat kotikentällä 5.–13.12.2026. Kisapaikkoina toimii alkusarjan otteluiden osalta Hakametsän jäähalli, sekä Kauppi Sports Center. Kisojen huipentuma nähdään Nokia Arenalla, jossa kisataan puolivälieristä finaaliotteluun asti! Finaaliviikonlopun lippupaketit tulevat myyntiin tiistaina 18.11.2025 klo 16.07 ja Nokia Arenalle odotetaan täysiä katsomoita. Salibandyn MM-kotikisat tavoittelevat ennätysyleisöä, kun Tampereelle odotetaan 130 000 kisakävijää. Taloudellisen vaikutuksen alueelle arvioidaan olevan noin 8 milj. euroa.
Naisten salibandymaajoukkue Tshekin MM-kisoihin valittu – mukana kahdeksan ensikertalaista11.11.2025 11:37:26 EET | Tiedote
Suomen naisten salibandymaajoukkue on valittu 6.–14. joulukuuta Brnossa ja Ostravassa pelattaviin 15. maailmanmestaruuskisoihin. MM-joukkueessa on 20 pelaajaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme