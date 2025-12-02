Tuore hankeraportti edesauttaa rakennuslain valtakunnallisesti yhdenmukaista soveltamista (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Rakentamislain toimeenpanon tukeminen EPOELY:n toimialueella -hankkeessa koottiin pohjatietoa viranomaistoiminnalle ja yhtenäisille rakennuslupakäytännöille 40 kunnan pilottialueelle, mutta myös valtakunnallisesti. Tavoitteena oli varmistaa rakentamislain yhdenmukainen soveltaminen koko maassa. Pääpaino oli uusien rakennusjärjestysten sisältöjen linjaamisessa ja lupakynnysten periaatteiden selvittämisessä. Raportin sisältö on laadittu tukemaan koko rakentamisen toimialaa ja se toimii keskustelun käynnistäjänä siirryttäessä kohti osaavaa, palvelevaa ja valtakunnallisesti yhdenmukaista rakennusvalvontaa.

Pilottialueen pohjalta valtakunnallisesti jaettavaksi tiedoksi

Raportin sisältö on laadittu vuoden 2025 johtavien asiantuntijoiden juridisten valmennusten pohjalta. Valmentajana toimi mm. varatuomari Lauri Jääskeläinen koko projektin ajan. Raportti on tarkoitettu alustavaksi lähtökohdaksi rakennusvalvonnoille ja tukemaan viranomaistyötä vuosina 2025–2026.

Projektin tärkein anti oli avoin keskustelu ja verkostoituminen. Palautteen perusteella erityisesti pienryhmämalli aktivoi kuntien välistä yhteistyötä, parhaiden käytäntöjen jakamista ja uusien tulkintojen oppimista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella sekä myös valtakunnallisestikin.

Nykyisen rakennusvalvontatoimen kehitys ja rakennusjärjestysten uusiminen jatkuvat aktiivisesti lähivuosina. Rakentamislaissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle merkityt tehtävät siirtyvät vuoden 2026 alussa toimintansa aloittavaan Lupa- ja valvontavirastoon. Lupa- ja valvontaviraston lakisääteinen tehtävä on edistää rakennustoimen järjestämistä kunnissa.

Raportti on julkaistu verkossa: Rakentamislaki 2025 - Avauksia rakennusvalvontaviranomaisille (doria.fi)