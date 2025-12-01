Pohteen talousarvioesitys: Palveluja kehitetään tiukasta taloustilanteesta huolimatta

Pohteella on jo toteutettu mittavat sopeutusohjelmat – alijäämät katetaan vuoden 2028 loppuun mennessä

Pohteella on toteutettu vuosina 2023–2025 kolme talouden tasapainotusohjelmaa. Kuluvana vuonna Pohteen tulos kääntyi ylijäämäiseksi ja on vuoden 2025 muutetussa talousarviossa 37 miljoonaa euroa. Alijäämää arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 89 miljoonaa. Kansallisesti tarkasteltuna Pohteen asukaskohtainen alijäämä on maan matalimpia.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan Pohteen on katettava alijäämät vuoden 2026 loppuun mennessä. Lainsäädäntöön on kuitenkin valmisteilla muutos, jonka mukaan hyvinvointialueille voidaan myöntää 1–2 vuotta lisäaikaa alijäämien kattamiseen.

Pohde tavoittelee lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Arvio on, että tehdyistä toimenpiteistä huolimatta alijäämiä ei pystytä kattamaan vuoden 2026 loppuun mennessä siten, että lakisääteiset palvelut eivät vaarannu.

Talousarvio ja -​suunnitelma vuosille 2026–2028 on laadittu siten, että kertyneet alijäämät ovat katettuna viimeistään vuonna 2028.

Pidemmästä alijäämien kattamisajasta huolimatta vuoden 2026 taloustilanteesta ennakoidaan silti erittäin tiukkaa. Talouden tasapainottamista on tarpeen jatkaa.

Palvelujen kehittäminen jatkuu

Sopeutustoimien rinnalla Pohde on jatkanut suunnitelmallista palvelujen kehittämistyötä. Ensi vuonna panostetaan muun muassa hoidon jatkuvuuteen laajentamalla nykyistä omahoitaja- ja omalääkärimallia sekä pilotoimalla uudenlaista omalääkärimallia.

Ympärivuorokautisessa asumisessa ja kotihoidossa hoitopaikkojen määrä pysyy ennallaan. Prosentuaalisesti peittävyys kuitenkin laskee, sillä 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa. Kotiin annettavia palveluja kehitetään edelleen. Esimerkiksi kotisairaalatoimintaa yhtenäistetään ja vahvistetaan.

Yhteisöllistä asumista lisätään ja perhehoitoa vahvistetaan kaikissa ikäryhmissä. Lastensuojelun sijaishuoltoon perustetaan kaksi uutta yksikköä. Lisäksi perustetaan mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö. Palveluja tuotetaan aiempaa enemmän oman henkilöstön voimin.

Kiireettömän erikoissairaanhoidon hoitojonoja puretaan erillismäärärahalla. Raahen sairaalan ja Oulaskankaan sairaalan leikkaustoiminnan jatkoa selvitetään.

Uudet pelastustoiminnan toimintavalmiuteen liittyvät perusteet tulevat voimaan vaiheittain ensi vuodesta alkaen. Tämä voi aiheuttaa tarpeita muokata paloasemaverkkoa tai paloasemien valmiutta.

Epävakaa kansainvälinen tilanne painottaa varautumiseen, valmiussuunnitteluun ja väestönsuojeluun liittyviä tehtäviä.

Talousarvioon liittyvät ennakolliset yhteistoimintaneuvottelut on käyty

Jos talousarvioehdotus sisältää toimenpiteitä, joilla voi toteutuessaan olla vaikutuksia henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin, on hyvinvointialueella lain mukaan käytävä yhteistoimintaneuvottelu. Tämän ennakollisen yhteistoimintaneuvottelun tavoitteena on muodostaa käsitys siitä, millaisia henkilöstövaikutuksia talousarviolla voi olla. Yhteistoimintaneuvotteluissa olivat mukana kaikki Pohteen toimialueet sekä henkilöstöjärjestöjen edustajat. Neuvottelut päättyivät 27.11.2025.

Ennakollisessa yhteistoimintaneuvottelussa ei otettu kantaa siihen, kuinka montaa henkilöä muutokset koskevat. Henkilöstövaikutukset tarkentuvat toimialuekohtaisesti vuoden 2026 aikana. Jos toimialueen talousarvioon kirjatut toimenpiteet aiheuttavat toteutuessaan muutoksia henkilöstön palvelussuhteissa tai niiden ehdoissa, niistä neuvotellaan yhteistoiminnallisesti. Koko Pohteen kattavia yhteistoimintaneuvotteluja ei ole suunnitteilla.

Aluevaltuusto päättää talousarviosta 15.12.

Aluehallitus käsitteli talousarvioesitystä ja teki siihen joitain tarkennuksia, jotka hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi aluehallitus äänesti useasta muutosesityksestä. Muutosesitykset koskivat ensihoidon palvelutasopäätöstä, vahvasti tuetun perhehoidon pilotointia, maksuttoman ehkäisyn laajentamista, Tytti-työvuorosuunnittelujärjestelmää, työttömien terveystarkastuksia, kotona asuvien osuutta 75 vuotta täyttäneistä sekä uusien lastensuojeluyksiköiden ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön perustamista. Tytti-työvuorosuunnittelujärjestelmään liittyvä muutosesitys hyväksyttiin.

Aluehallitus päätti lähettää talousarvioesityksen aluevaltuustolle. Aluevaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 15.12.2025. Kokousta voi seurata suorana lähetyksenä Pohteen verkkosivuilta: Aluevaltuusto - Pohde

Muita päätöksiä

Aluehallitus hyväksyi tulevaisuuslautakunnan esityksen ja esittää aluevaltuustolle ensihoidon palvelutasopäätöksen hyväksymistä vuosille 2026–2029.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy muutokset hallintosääntöön. Muutos tehtiin muun muassa valtuustoryhmien toimintatukeen, jota esitetään leikattavaksi 60 000 eurolla. Tuen kokonaismäärää laskisi 347 003,55 eurosta 287 003,55 euroon, leikkaus on noin 17,3 prosenttia. Lisäksi huomioidaan hyvinvointialuelakiin tulevat muutokset.

Pohteen eri toimialueilla on lukuisa määrä asukaskohtaisia huoneistojen vuokrasopimuksia. Niiden vuokrien korottamisesta on sopimuksissa erilaisia määrityksiä, mutta osassa todetaan vain, että vuokraa voidaan korottaa vuosittain. Aluehallitus linjasi, että asukaskohtaisten vuokrasopimusten vuokria ei koroteta 1.1.2026 alkaen, ellei sopimuksissa ole erikseen määritelty vuokrankorotusta.

Aluehallitus hyväksyi logistiikka- ja tukipalvelukeskuksen tarveselvityksen osana OYS 2030 -uudistamisohjelmaa ja käynnistää hankesuunnittelun. Suunnitteluvaiheen tavoitehinta-arvioksi hyväksyttiin kaksi miljoonaa euroa.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi tekonivelkeskuksen tilajärjestelyt ja lastenpsykiatrian ja sairaalakoulun tilajärjestelyjä koskevan aiesopimuksen Oulun kaupungin kanssa.

