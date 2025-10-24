Nasima Razmyar YK-liiton puheenjohtajaksi
“YK tuo Suomelle turvaa, vakautta ja vaikutusvaltaa. Pienenä valtiona tarvitsemme yhteisiä sääntöjä ja kansainvälistä yhteistyötä – juuri sitä YK vahvistaa. Siksi YK:n työ maailmalla on myös suomalaisten arjen turvallisuutta ja tulevaisuutta”, sanoo YK-liiton uusi puheenjohtaja Nasima Razmyar.
Nasima Razmyar on helsinkiläinen toisen kauden kansanedustaja sekä kaupunginvaltuutettu, joka toimii myös SDP:n ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Razmyar valittiin eduskuntaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, jolloin hänestä tuli Suomen ensimmäinen pakolaistaustainen kansanedustaja.
Nasima on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja muuttanut Suomeen 8-vuotiaana. Ennen paluutaan eduskuntaan Razmyar työskenteli vuosina 2017-2021 Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarina ja vuosina 2021-2023 kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina.
Razmyar korostaa, että YK merkitsee hänelle itsekkyyden vastakohtaa: ”Yhteiskunnassa kaivataan enemmän huolenpitoa toisista ja vähemmän vastakkainasettelua. Nykymaailmassa, jossa valta, varallisuus ja hyvinvointi keskittyvät harvoille, tarvitaan tahoa ja yhteisöä, joka huolehtii kaikista ja jokaisen ihmisen ihmisoikeuksista.”
Uutena puheenjohtajana Razmyar asettaa tavoitteekseen tuoda YK:n lähelle jokaista suomalaista sekä vahvistaa kansalaisten osallistumista Suomen YK-politiikan tavoitteiden ja toimenpiteiden laatimiseen. Hän haluaa myös lisätä päättäjien sitoutumista sääntöpohjaiseen maailmanjärjestykseen. Suomi tavoittelee paikkaa YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvana jäsenenä kaudella 2029–2030. Nasima Razmyar on täysin sitoutunut edistämään tätä tärkeää tavoitetta ja korostaa, että kaikkien puolueiden tulee työskennellä tämän tavoitteen edistämiseksi.
Syyskokous valitsi YK-liitolle uuden hallituksen vuodeksi 2026
Hallituksen puheenjohtajana toimii Nasima Razmyar (Työväen Sivistysliitto). Varapuheenjohtajat ovat Anton Sahinoha (Maaseudun Sivistysliitto) ja Henriina Rantala (Kansallinen Sivistysliitto).
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi YK-liiton syyskokous valitsi seuraavat henkilöt: Samuli Leppämäki (Tuhatkunta), Katja Järvinen (AKAVA/OAJ), Maija Kosunen (Suomen YK-nuoret), Sallamaari Muhonen (Naisjärjestöjen keskusliitto NJKL), Riikka Keskitalo (Sosialidemokraattiset naiset), Pentti Lemmetyinen (Lastensuojelun keskusliitto) ja Virpi Dufva (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI).
Varajäseniksi valittiin: Emma Mäenpää (Kokoomusnuoret), Pia Björkbacka (SAK), Milla Skogslind (Suomen partiolaiset), Laura Sviili (Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS), Ilona Untamala (Sosialidemokraattiset nuoret), Juha-Erkki Mäntyniemi (Setlementtiliitto) ja Tuomas Tuure (Abilis).
Valinnat tehtiin YK-liiton syyskokouksessa 3.12.2025.
Yhteyshenkilöt
Helena Laukko
helena.laukko@ykliitto.fi
044 781 0303
Nasima Razmyar
nasima.razmyar@eduskunta.fi
Suomen YK-liitto on YK-teemoihin keskittyvä kansalaisjärjestö. Liitto edistää laaja-alaisen vaikuttajaverkostonsa avulla kansainvälistä yhteistyötä, jossa ketään ei jätetä. Visiomme on saavuttaa yhteistyöllä vahva YK ja kestävä tulevaisuus. Suomen YK-liitto - https://www.ykliitto.fi/
