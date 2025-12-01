Eurojackpotin päävoitto Tanskaan – Suomeen 127 000 euron voitto
Eurojackpotin tiistain arvonnassa (kierros 49/2025) löytyi yksi täysosuma, jolla 23 miljoonan euron potti matkasi Tanskaan. Suomeen osui 127 000 euron porukkavoitto.
Eurojackpotin tiistain arvonnan oikea rivi on 14, 30, 34, 35 ja 40. Tähtinumerot ovat 4 ja 6.
Tanskaan osuneen päävoiton lisäksi arvonnassa löytyi yksi kappale 5+1-tuloksia, jolla voitti noin 1 360 000 euroa. Voitto matkasi Kreikkaan.
5+0-tuloksia löytyi kuusi kappaletta, ja voittosumma kullakin osumalla oli noin 127 858 euroa. Näistä voitoista kaksi matkasi Saksaan, yksi Tanskaan, yksi Norjaan, yksi Sloveniaan ja yksi meille Suomeen. Suomen voitosta riitti jaettua iloa, sillä se osui helsinkiläisen nettipelaajan laatimaan 50 osuuden porukkapeliin.
Tiistai-Jokerin voittorivi on 9 2 1 1 0 1 7. Arvonnassa löytyi yksi tuplattu 6 oikein -tulos, jolla nettipelaaja Kärkölästä nappasi 40 000 euron voiton.
Millin oikea rivi on 2, 12, 23, 26, 29 ja 36. Lisänumeroksi arvottiin 5. Kierroksella ei ollut pelattu täysosumia.
Perjantain Lomatonnin voittorivi on Rooma 20. Lomatonneja voitettiin neljä kappaletta.
