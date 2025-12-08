Rovaniemen virastotaloon rakentuu valtion yhteinen työympäristö ja Suomi-piste

Virastotalokorttelin keskiosaan osoitteeseen Hallituskatu 3 rakennetaan Suomi-piste nykyisen ravintolan tilalle. Virastotalon Hallituskadun länsipäähän osoitteeseen Hallituskatu 5 toteutetaan valtion toimijoiden yhteinen työympäristö ja kokouskeskus. Tilat on peruskorjattu monitilaympäristöksi vuonna 2018, joten niihin tehdään vain välttämättömät muutokset. Rakentamisen on tarkoitus alkaa keväällä 2026. Suomi-piste avautuu arviolta joulukuussa 2026, ja muut tilat valmistuvat vaiheittain kevääseen 2027 mennessä.

”Virastotalon yhteinen työympäristö täydentää Rovaniemen nykyaikaisia toimitiloja ja vahvistaa yhteisten työympäristöjen verkostoa, sillä Pilke-kiinteistöön valmistui vastaavanlainen yhteinen työympäristö jo kesällä 2024. Suomi-pisteen tilat uudistetaan täysin, ja hajallaan olleet asiointipalvelut kootaan yhteen paikkaan helpottamaan meidän kaikkien asiointia arjessa. Toiveena on saada vielä muitakin viranomaispalveluita Suomi-pisteeseen tulevaisuudessa”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen projektipäällikkö Saku Pantsar.

Uudistus parantaa valtion tilankäytön tehokkuutta, vähentää hiilijalanjälkeä ja tarjoaa työntekijöille nykyaikaiset, yhteistyötä tukevat työtilat. Samalla kansalaiset saavat useiden viranomaisten palvelut helposti yhdestä osoitteesta.

Suomi-pisteessä palvelua tarjoavat Maanmittauslaitos, Lapin ELY-keskus (tuleva Lapin Elinvoimakeskus), Verohallinto, Digi- ja väestötietovirasto sekä tuleva Lupa- ja valvontavirasto. Virastotaloon rakennettava yhteinen työympäristö tarjoaa nykyaikaiset työtilat kuudelle valtion toimijalle ja noin 370 työntekijälle. Muita toimijoita yhteisessä työympäristössä edellä mainittujen lisäksi on KEHA-keskus ja Senaatti-kiinteistöt.

Virastotalon ravintolatoiminta päättyy viimeistään kesällä 2026, mutta uusi lounasravintola avautuu tien toiselle puolelle kaupungintalon peruskorjauksen yhteydessä alkuvuodesta 2027.

Yhteinen työympäristö vähentää valtion tilatarvetta ja tuo arviolta 400 000 euron vuotuiset säästöt virastojen toimitilakustannuksissa. Samalla hiilijalanjälki pienenee, kun olemassa olevia tiloja ja kalusteita hyödynnetään mahdollisimman laajasti. Noin 90 % aiemmista kalusteista otetaan uudelleen käyttöön. Hankkeessa noudatetaan Senaatti-kiinteistöjen ohjeita hiilijalanjäljen pienentämiseksi, ja tavoitteena on vähentää hiilijalanjälkeä noin 15 % tavanomaiseen tasoon verrattuna.

Hankkeen kustannusarvio on 6 miljoonaa euroa, ja urakkamuotona käytetään kokonaisurakkaa. Urakoitsija valitaan alkuvuodesta 2026.

Osa laajempaa virastokorttelin kehitystä

Rovaniemen virastotalokortteli koostuu useista eri aikakausina rakennetuista osista. Uusi yhteinen työympäristö sijoittuu Hallituskadun länsipään suojeltuihin rakennuksiin ja Suomi-piste virastotalokorttelin keskiosaan. Valtakadun puoleisiin rakennusosiin valmistuu Rovaniemen oikeustalo joulukuussa 2027. Yhteinen työympäristö tukee koko virastokorttelin tulevaisuuden kehittämistä.

Osa 1980-luvun suojelemattomista rakennusosista on tarkoitus purkaa tulevaisuudessa tarpeettomina, sillä valtiolla ei ole niille enää käyttöä ja ne ovat peruskorjauksen tarpeessa. Alueelle suunnitellaan pysäköinti- ja viheraluetta virastokorttelin tarpeisiin. Purkutyöt voidaan toteuttaa vasta, kun uusi pääpoliisiasema Jääskeläisen alueella valmistuu arviolta syksyllä 2028.