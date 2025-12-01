Ylen hallitukseen uusia jäseniä keväällä 2026

Ylen hallintoneuvosto on valinnut uusia hallituksen jäseniä erovuorossa olevien tilalle. Ensi keväänä hallitustehtävät jättävät Matti Apunen (pj), Stefan Wallin ja Tuomas Harpf, joiden toimikausi päättyy. Ylen hallituksen jäsenen toimikausi kestää enintään viisi vuotta.

Hallituksen puheenjohtajana aloittaa toukokuussa 2026 Kari Kivelä. Kivelä on kokenut media- ja digitaalisten palvelujen johtaja, joka on toiminut mm. Alma Median kuluttajamediat ja -palvelut -liiketoimintajohtajana sekä Iltalehden kustantajana ja vastaavana päätoimittajana. Hänellä on hallituskokemusta mm. media-alaan liittyvistä yrityksistä ja järjestöistä.

Kivelän lisäksi Ylen hallintoneuvosto nimesi hallitukseen Salla Ketolan ja Frank Korsströmin.

Ketola on digitaalisen transformaation ja datan johtamisen asiantuntija, jolla on yli 20 vuoden kokemus palveluyrityksistä ja kuluttajaliiketoiminnasta. Hän on toiminut johtotehtävissä mm. Postilla, VR:llä, Sanomalla ja Nokialla. Ketolalla on monipuolista hallitustyökokemusta ja vahvaa osaamista digitaalisen strategian, tekoälyn, datan hallinnan ja tietosuojan alueilla.

Korsström on puolestaan kokenut strategia- ja johtamiskonsultti. Hän on toiminut Accenturella yli 22 vuotta, joista 13 vuotta Pohjoismaiden johtajana. Korsströmillä on laajaa hallituskokemusta eri toimialoilta ja vahva kansainvälinen verkosto. Hän toimii myös pro bono -tehtävissä akateemisen maailman ja urheilun piirissä.

Yleisradion ammattiyhdistysten yhteistyövaliokunnan (YTV) hallitus on valinnut Ylen hallitukseen henkilöstön edustajaksi Antti Laakson 1.4.2026 alkaen. Laakso korvaa tehtävässä nykyisen henkilöstöedustajan Juha Blombergin, joka jää eläkkeelle.

Ylen hallituksessa jatkavat Hannakaisa Länsisalmi (vpj), Mikko Alatalo, Elina Piispanen ja Kaarina Gould.

Uuden hallituksen toimikausi alkaa yhtiökokouksen päättymisen jälkeen. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 20.5.2026.

Lue tiedote verkossa