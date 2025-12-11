Sammal ja kumppanit tarjoavat lupaavan ratkaisun metallien puhdistamiseen kaivos- ja metsätalousvesistä
Sammaleen salaisuus vedenpuhdistajana avautuu tuoreessa tutkimuksessa. Tulokset tarkentavat miten ja minkä kumppanien kanssa sammaleet voivat poistaa vesistä metalleja. Lupaavat tehosammaleet löydettiin vanhojen kaivosten metallipitoisista vesistä, joissa vain harvat kasvit selviävät. Sammalten tehoa testataan jatkossa myös raudan ruskistamissa metsäojissa.
Pohjoisilla alueilla metallien kertymistä vesistöihin kiihdyttää ilmastonmuutos, ja maaperästä liukenee metalleja metsäojitusten seurauksena. Myös aktiivisen kaivostoiminnan jälkeen jäävät lukuisat vanhat louhokset ja altaat odottavat kestäviä vesienpuhdistusratkaisuja. Kylmissä olosuhteissa monet vesienpuhdistusmenetelmät toimivat huonosti, joten Oulun yliopistossa kehitetään pohjoiseen sopivia keinoja. Biologisten menetelmien, kuten kasvipuhdistusmenetelmien etuihin lukeutuu, että kylmässä ja syrjäisessä ympäristössä toimivat luonnon omat bioreaktorit eivät vaadi energiaa.
Tuore tutkimus sai alkunsa tutkijoiden löydettyä Pyhäsalmen kaivoksen tulvavallin liepeiltä runsaasti vedessä kasvavaa nevasirppisammalta (Warnstorfia fluitans). Tutkijoita yllätti, että kasvi näytti viihtyvän metallipitoisessa ja hyvin happamassa vedessä, jonka alhainen pH lisää metallien liukoisuutta.
”Koko ajan lisääntyvä tutkimustieto vahvistaa käsitystä mikrobien vahvasta roolista kasvien menestymisessä mitä erilaisimmissa olosuhteissa", valottaa professori Anna-Maria Pirttilä. Hänen ryhmänsä on tutkinut esimerkiksi kullan kertymistä kuusenneulasiin ja mustikan mikrobien monimuotoisuuden vaihtelua Etelä- ja Pohjois-Suomessa.
Uudessa tutkimuksessa sammalten puhdistustehon salaisuudeksi paljastui, että sammaleet eivät yksinään poista metallia. Avain on sammaleen ja sen kanssa symbioosissa elävien mikrobien yhteistyö.
Elintärkeitä mikrobeja on kaikissa eliöissä, ja symbioosissa eläviä mikrobeja kutsutaan symbionteiksi. Metallipitoisilla alueilla kasvaneista sammalista löytyi enemmän sellaisia symbiontteja, jotka parantavat metallinsietokykyä. Erityistä mielenkiintoa herättivät metallipitoisissa vesissä runsaasti esiintyvät Phialocephala bamuru ja Hyaloscypha hepaticola -symbiontit, joita onnistuttiin kasvattamaan myös laboratoriossa.
Tulokset viittaavat siihen, että nämä symbiontit osallistuvat sammalen kykyyn saostaa liukoisia metalleja solujensa sisään. ”Sammal on kuin sieni, joka sitoo ja muovaa metallia siedettävämmäksi osaksi omaa rakennettaan”, selittää tutkijatohtori Kaisa Lehosmaa. ”Mikrobit muokkaavat olosuhteita sammalen solukossa sellaiseksi, että haitallinen liukoinen metalli saadaan muutettua hallittavampaan ja kiinteämpään muotoon partikkeleiksi. Ja metallipitoisten sammalten poistaminen on aina mahdollista.” Tutkimuksessa tarkasteltiin raudan lisäksi kadmiumia, kuparia, sinkkiä, nikkeliä ja arseenia.
Kansainvälisten kumppaneiden kanssa tehdyssä tutkimuksessa olivat mukana myös Pyhäsalmen kaivos ja Outokumpu. Nevasirppisammalta kerättiin ja tutkittiin Suomessa Pyhäsalmen kaivokselta ja Saattoporan suljetulta kaivokselta sekä Ruotsista Adakgruvan suljetulta kaivokselta. Metallivesissä kasvaneita sammalia vertailtiin puhtaissa vesissä kasvaneisiin sammaleisiin.
Pirttilän ryhmä tähtää myös tutkimustulosten kaupalliseen hyödyntämiseen. ” Kehitämme mikrobien kaupallisia kantoja ja tuotteita eri aloille”, Pirttilä kertoo.
Aiemmissa testeissä sammalten on osoitettu keräävän vesistä ravinteita kolmen viikon reaktioajalla. Metallien keräämiseen arvioidaan kuluvan joitakin viikkoja, ja tehokkuutta selvitetään jatkotutkimuksella.
”Metsätalouden kunnostusojituksessa sammalia ei siis kannata nähdä virtaaman esteenä tai roskana, joka pitää poistaa”, Lehosmaa tiivistää. Sammalten ja kumppaneiden tehoa metallinpoistajina aiotaan testata rautasakan ruskistamassa Kalimenjoen valuma-alueella, johon sijoittuu myös Jäälinjärvi Oulun lähellä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tutkijatohtori Kaisa Lehosmaa, +358 40 8468 665, kaisa.lehosmaa@oulu.fi, Oulun yliopisto, ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö kaisa.lehosmaa@oulu.fi
Kaisu KoivumäkiViestintäasiantuntija, FT
Tiedeviestintä: luonnontieteet, vety-, teräs- ja vesitutkimus
Kuvat
Linkit
- Lue tuore tutkimus Aquatic moss precipitates metals in the presence of a specific endophytic microbiome
- Kultakuuset: Kulta piiloutuu kuusenneulasiin – bakteerit johdattavat sen jäljille
- Ilmastonmuutos ja metsien talouskäyttö voivat heikentää mustikan marjan mikrobeja – eroja pohjoisen ja etelän mustikoissa
- Vesistöihin päätyvän rautakuormituksen ehkäisy tärkeintä – myöhemmin rautasakkaa on vaikea poistaa vesistä
- Tehokkaampaa jätevedenpuhdistusta teknologialla ja luonnon omilla konsteilla
- Luontopohjaisilla vesienpuhdistusratkaisuilla voidaan poistaa metalleja ja typpeä myös kylmässä ilmastossa
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Oulun yliopiston kiertotaloustutkimus edesauttoi 13 miljoonan euron teollisen investoinnin syntyä11.12.2025 07:27:00 EET | Tiedote
Oulun yliopiston tutkimus on auttanut merkittävää teollista investointia, kun Saint-Gobain avasi uuden laitoksen Raaheen. Kokonaisinvestoinnin arvo on 13 miljoonaa euroa. Laitos hyödyntää raaka-aineenaan SSAB:n terästehtaalla prosessissa muodostuvaa senkkakuonaa.
Oulun yliopisto ja OYS kehittävät uusia ultraäänisovelluksia – myös tekoäly mukana11.12.2025 06:45:00 EET | Tiedote
Oulun yliopistossa ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) käynnistyy tutkimus, jonka tavoitteena on tuoda modernit ultraäänimenetelmät nykyistä laajemmin tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien diagnostiikkaan.
Väitös: Yritykset selviävät kriiseistä paremmin, kun johtaminen ja yhteistyö toimivat10.12.2025 10:10:00 EET | Tiedote
Teollisuuden toimitusketjut joutuvat nykyään kohtaamaan yhä useammin äkillisiä kriisejä ja muutoksia esimerkiksi raaka-ainepulasta globaaleihin häiriöihin ja geopoliittisiin jännitteisiin. Oulun yliopistossa väittelevän Suvi Leinosen tulokset osoittavat, että yritysten kyky selviytyä tällaisista myllerryksistä ei riipu vain yksittäisistä prosesseista, vaan ennen kaikkea johtamisen laadusta, yhteistyösuhteista ja kyvystä oppia sekä mukautua nopeasti.
Millog ja Oulun yliopiston 6G-testikeskus aloittavat yhteistyön kaksikäyttöteknologiakehityksen tukemiseksi10.12.2025 07:07:00 EET | Tiedote
Millog ja Oulun yliopiston 6G-testikeskus aloittavat yhteistyön, joka luo Euroopan kattavimman testiekosysteemin kaksikäyttöteknologioiden kehitykselle. Yhteistyö tarjoaa yrityksille mahdollisuuden testata innovaatioitaan laboratorio- ja kenttäolosuhteissa Naton innovaatiotoiminnan ja nopean käyttöönoton periaatteiden mukaisesti.
Oululainen 6G-tutkimus on ällistyttävän laajaa: kaksoiskäyttöteknologioita, palkittuja tutkimuksia, terveysinnovaatioita, tuhansia julkaisuja ja satoja kumppanuuksia9.12.2025 07:07:00 EET | Tiedote
Maailman ensimmäisenä 6G-tutkimuskokonaisuutena jo vuonna 2018 aloittanut Oulun yliopiston 6G-lippulaiva julkaisee uusimpia tuloksiaan ja yhteistyökumppanuuksiaan jo yhdennessätoista 6G Waves -lehdessään. Kyseessä on yleistajuisesti kirjoitettu julkaisu langattoman tietoliikenteen tutkimuksesta ja uuden teknologian sovellusmahdollisuuksista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme