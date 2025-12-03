Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 5.12.2025
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 18.12.2025
Matti Miinalainen
viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 31520
matti.miinalainen@hel.fi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
