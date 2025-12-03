Metroasemien mainospaikkakilpailutus on ratkennut – JCDecauxilta ennennäkemätön investointi kaupunkimedian tulevaisuuteen!
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) ja Länsimetro Oy ovat valinneet JCDecaux Finlandin metroasemien mainospaikkojen käyttöoikeussopimuksen haltijaksi. Sopimus jatkaa JCDecauxin ja HKLn sekä Länsimetro Oyn monivuotista yhteistyötä. Sopimus kattaa kaikki metrolinjan asemat vuosina 2026–2034, sisältäen option kahden lisävuoden jatkoon.
Päätös avaa uuden luvun metroasemien mainospaikkojen kehityksessä. Pääkaupunkiseudun metroverkosto on kaupungin liikenteellinen selkäranka. Miljoonat matkustajat kulkevat metroasemien kautta joka kuukausi, ja mainosympäristön merkitys kasvaa entisestään kaupunkien rakenteen tiivistyessä sekä raideliikenteen roolin vahvistuessa. Mainosympäristönä metro yhdistää korkean tavoittavuuden, urbaanin rytmin ja jatkuvasti liikkuvan yleisön. Tämä mahdollistaa mainostajalle korkean toiston ja peiton erittäin halutussa kohdeyleisössä.
”Näemme tämän upeana mahdollisuutena rakentaa tulevaisuuden kaupunkimediaa: metroasemien uusi tarjoama tulee olemaan ennennäkemättömän vaikuttavaa. Haluamme tehdä metroasemista entistä näkyvämmän, laadukkaamman sekä vaikuttavamman kanavan niin brändeille kuin kaupunkilaisillekin”, sanoo JCDecaux Finlandin toimitusjohtaja Elina Valtia.
Uusi sopimus mahdollistaa mittavan modernisoinnin. JCDecaux tulee investoimaan kaikilla 30 metroasemilla Helsingissä ja Espoossa merkittävästi mm. näyttäviin digipintoihin, reaaliaikaiseen sisällönhallintaan sekä yleisilmeen visuaaliseen laadukkuuteen.
”Olemme erittäin tyytyväisiä tarjouskilpailutuksen voitosta”, iloitsee City Relations & Operations Director Sampo Haikonen. ”JCDecauxin kansainvälinen kokemus ja vahva paikallinen organisaatio tarjoavat parhaat mahdolliset edellytykset metroasemien mainonnan kehittämiseen. Ratkaisut istuvat tyylikkäästi ympäristöönsä tarjoten ainutlaatuisia mahdollisuuksia kaupungin ikonisimmille ulkomainostoteutuksille”, jatkaa Haikonen.
Faktoja sopimuksesta:
- 8 vuoden sopimus alkaen 1.7.2026, optiona 2 lisävuotta
- Kattaa kaikki metroasemat
- Kaikki mainospaikat ovat digitaalisia ja osa nykyaikaista kaupunkiympäristöä, jossa korostuvat aktiiviset kaupunkilaiset matkalla töihin, opintoihin, ostoksille ja harrastuksiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina Valtia, toimitusjohtaja, JCDecaux Finland
Puh. 040-773 8382
elina.valtia@jcdecaux.com
Kuvat
Linkit
JCDecaux
JCDecaux on ulkomainonnan globaali markkinajohtaja, joka on ollut mukana kehittämässä ulkomainontaa yli 50 vuoden ajan. Elävöitämme kaupunkien keskustoja tarjoamalla kaupunkilaisille valoa, suojaa, palvelua ja keskusteluyhteyden brändien kanssa. Globaalin markkinajohtajan rohkeudella tartumme uusiin haasteisiin hyödyntäen innovatiivista, kestävää designia ja uutta teknologiaa. Luomme asiakkaillemme jatkuvasti kehittyviä ulkomainonnan ratkaisuja ja palveluita. www.jcdecaux.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.