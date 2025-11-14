1KOMMA5° esittelee uuden sukupolven teknologioita, jotka vahvistavat suomalaisten kotitalouksien energiaomavaraisuutta

Helsinki, Suomi 03.joulukuuta 2025 – 1KOMMA5° Suomi, yksi maan johtavista uusiutuvan energian ratkaisuja tarjoavista yrityksistä, on tuonut markkinoille uuden sukupolven kotien energiaratkaisuja, jotka on suunniteltu pienentämään sähkökustannuksia, parantamaan energianhallintaa ja tukemaan siirtymää kohti älykkäämpää ja joustavampaa sähköjärjestelmää. Uudistettu tuotevalikoima sisältää päivitetyn kotiakun, korkean hyötysuhteen aurinkopaneelin sekä yhteensopivuuden Suomessa kehitetyn älykkään energianohjaimen kanssa, jotka yhdessä vastaavat suomalaiskotien tarpeisiin. Lanseeraus vahvistaa myös 1KOMMA5° Suomen One-Stop-Shop -mallia, jossa laitteet, asennukset ja energianhallinta tulevat yhdeltä toimittajalta. Sähköjärjestelmän hajautuessa ja uusiutuvan tuotannon lisääntyessä kotitalouksien kiinnostus energiaomavaraisuuteen kasvaa nopeasti.

1KOMMA5° Suomen toimitusjohtaja Ricardo Pacheco kertoo, että uusi tuotesukupolvi heijastaa Suomen energiamarkkinoilla käynnissä olevaa merkittävää muutosta. ”Suomi siirtyy energiatransition seuraavaan vaiheeseen, jossa kotitaloudet ovat aktiivisia toimijoita sähköjärjestelmässä. Tavoitteenamme on tarjota ratkaisuja, jotka tuottavat aina puhtainta ja edullisinta sähköä ja samalla valmistavat kodeista tulevien energiajärjestelmien vaatimuksiin. Lanseeraus vahvistaa One-Stop-Shop -mallimme, jossa laitteet, asennukset ja energianhallinta tulevat yhdeltä kumppanilta.”

1KOMMA5° jatkaa kasvuaan Espoossa, Tampereella ja Kaarinassa rakentaen yhtenäistä energiaekosysteemiä, jossa laitteet on suunniteltu toimimaan älykkään ohjauksen ja tulevien joustopalvelujen kanssa. Pachecon mukaan älykäs energianhallinta on nousemassa kotien energiaratkaisujen keskeiseksi osaksi: ”Todelliset hyödyt syntyvät, kun akku, paneelit, sähköauton latauspisteet ja energianohjain toimivat yhdessä tekoälyn ohjaamina. Energiajärjestelmämme nopea murros luo uusia vaatimuksia koko arvoketjun laitteistoille. Nykyään laitteiden on sovelluttava verkon vakaustoimiin ja intraday-kauppaan, tarjoten nopeaa reagointia ja tarkkaa dataa.”

Uusi 1KOMMA5° 2.0 -akku tarjoaa 5,2 kWh kapasiteettia, 11 000 lataussykliä ja 15 vuoden takuun, tuoden pidemmän käyttöiän ja korkean luotettavuuden. Älykäs spot-optimointi siirtää kulutusta automaattisesti edullisemmille tunneille, ja nopean reagoinnin sekä tarkan mittausdatan ansiosta akku tukee tulevia joustopalveluja, kuten verkon vakauttamista.

1KOMMA5° Suomen hankintajohtaja Pasi Seppälä kertoo uuden akun asettavan uuden kestävyyden tason: ”Ensimmäistä kertaa Suomessa kotitaloudet saavat käyttöönsä kotiakun, jossa yhdistyvät näin pitkät takuut ja näin korkea syklimäärä – lähes kolminkertaisesti moniin markkinoilla oleviin ratkaisuihin verrattuna. Tämä tuo selkeitä taloudellisia hyötyjä pitkällä aikavälillä.” Seppälän mukaan tekoälypohjainen optimointi tukee myös akuston pitkäikäisyyttä varmistamalla hallitun ja tehokkaan käytön kaikissa olosuhteissa.

Osana kokonaisratkaisua 1KOMMA5° tarjoaa nyt myös integraation älykkään energianohjaimen kanssa tekoälypohjaista optimointia varten, joka on suunniteltu Suomen energiamarkkinoille. Laite ohjaa tuotantoa, kulutusta ja varastointia markkina- ja verkkosignaalien perusteella, valiten aina asiakkaalle edullisimman toimintatavan – oli kyse spot-optimoinnista, omakäytön maksimoinnista, osallistumisesta reservimarkkinoille tai ylimääräisen sähkön myynnistä verkkoon. Ohjain integroituu saumattomasti sekä 1K5°-ekosysteemiin että kotien olemassa oleviin energiajärjestelmiin, muodostaen yhdessä akun ja paneelien kanssa kokonaisuuden, joka on valmis tulevaisuuden joustopalveluihin.

Uusi 1K5° 3.0 -aurinkopaneeli tuottaa 450 W teholla hyödyntäen korkeatehoista kennotekniikkaa. Paneeli tarjoaa 30 vuoden materiaali- ja tuottotakuun ja tukee korkeampaa omakäyttöastetta myös pienemmillä asennuksilla.

Uuden tuotesukupolven myötä kotitaloudet voivat pienentää sähkölaskuaan tekoälypohjaisella optimoinnilla, ansaita tuloja reservimarkkinoilta ja kasvattaa energiaomavaraisuutta hyödyntämällä suuremman osuuden itse tuotetusta sähköstä. Laajemmassa mittakaavassa älykkäät kotien energiajärjestelmät vahvistavat sähköverkon vakautta ja tukevat Suomen siirtymää kohti joustavampaa ja kestävämpää energiajärjestelmää.

Tämä lanseeraus on konkreettinen askel kohti New Energy -mallia Suomessa, jossa tuotanto, kulutus ja markkinasignaalit toimivat yhdessä automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Laajentamalla paikallista energiaekosysteemiään 1KOMMA5° vahvistaa asemaansa integroitujen puhtaan energian ratkaisujen toimittajana Suomen markkinoilla.

Yrityksen nimi, 1KOMMA5°, tarkoittaa saksaksi 1,5° ja viittaa yrityksen missioon tukea valtioita maailmanlaajuisesti pitämään maapallon lämpötilan nousun enintään 1,5 asteessa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.