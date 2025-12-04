Pohjois-Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluista järjestetään asukastilaisuus Kihniössä 10.12.
Pihlajalinna aloittaa Pohjois-Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajana ensi keväänä. Alueen asukkaille muutoksesta kerrotaan infotilaisuuksissa, joista ensimmäinen pidetään Kihniön yhtenäiskoululla keskiviikkona 10.12.2025 kello 18–19.30.
Parkanossa, Ruovedellä ja Virroilla vastaavat asukastilaisuudet järjestetään alkuvuodesta.
Virtain ja Ruoveden palvelut siirtyvät Pihlajalinnalle huhtikuun alussa ja Parkanon ja Kihniön palvelut toukokuun alussa. Osa alueen sosiaali- ja terveyspalveluista otetaan hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi vuoden 2026 alussa.
Pihlajalinna tuottaa alueella keväästä alkaen perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanottopalveluja, lasten, nuorten ja perheiden neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, ikäihmisten kotihoitoa ja asumispalveluja sekä sairaala- ja poliklinikkapalveluja. Pihlajalinna vastaa palvelutuotannosta väestövastuuperiaatteella asiakasmääristä tai palvelutarpeen vaihtelusta huolimatta. Aluehallitus päättii hankinnasta 27.10.2025.
Asukkaille julkaistaan tietoa asukastilaisuuksista ja koko muutoksesta sivulla pirha.fi/pohjoispirkanmaa.
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
