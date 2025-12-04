Pohjois-Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluista järjestetään asukastilaisuus Kihniössä 10.12.

Parkanossa, Ruovedellä ja Virroilla vastaavat asukastilaisuudet järjestetään alkuvuodesta.



Virtain ja Ruoveden palvelut siirtyvät Pihlajalinnalle huhtikuun alussa ja Parkanon ja Kihniön palvelut toukokuun alussa. Osa alueen sosiaali- ja terveyspalveluista otetaan hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi vuoden 2026 alussa.

Pihlajalinna tuottaa alueella keväästä alkaen perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanottopalveluja, lasten, nuorten ja perheiden neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, ikäihmisten kotihoitoa ja asumispalveluja sekä sairaala- ja poliklinikkapalveluja. Pihlajalinna vastaa palvelutuotannosta väestövastuuperiaatteella asiakasmääristä tai palvelutarpeen vaihtelusta huolimatta. Aluehallitus päättii hankinnasta 27.10.2025.

Asukkaille julkaistaan tietoa asukastilaisuuksista ja koko muutoksesta sivulla pirha.fi/pohjoispirkanmaa.