Podimo

Miitta Sorvalin ja Sanna Stellanin Sattuu ja tapahtuu -podcastissa kuullaan tarinoita arjesta ja elämän syvyyksistä

4.12.2025 06:00:00 EET | Podimo | Tiedote

Jaa

Podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa alkoi tänään Sattuu ja tapahtuu -podcast, jossa komiikan pioneerit Miitta Sorvali ja Sanna Stellan jakavat tarinoita elämiensä varrelta välillä syvälle sukeltaen.

Sattuu ja tapahtuu -kansikuva
Vuokko Salo / Ili Marttinen

Sattuu ja tapahtuu -podcastissa kuullaan Miitta Sorvalin ja Sanna Stellanin tarinoita arjen kommelluksista. Heille sattuu ja tapahtuu. Miten voi olla, että taas kävi näin? Jaksoissa jaetaan tarinoita Miitan ja Sannan elämien varrelta ja välillä sukelletaan syvälle. Nämä koko kansan hauskuuttajat avaavat nyt sanaisen arkkunsa uuden äärellä. 

“Minullahan ei ole minkäänlaista suuntavaistoa, ja päädyn usein tästä syystä yllättäviin paikkoihin. Olen ylpeä tästä taidosta ja tällä tavoin navigoin myös tässä podcastissa”, Sorvali kommentoi. 

“Me olemme samanlaisia ja todella erilaisia. Minä synnytän lapset ilman kivunlievitystä, mutta hammaslääkärissä otan kaikki puudutukset. Miitta taas joudutaan nukuttamaan hammaslääkärissä, ja se on kuulemma kaiken rahan arvoista”, Stellan kuvailee. 

Sanna Stellan on näyttelijä ja kirjailija, joka syö joka aamu lusikallisen nokkosen siemeniä, rakastaa kun ihmiset ovat myöhässä ja on muuttanut aikuisiällä yli 30 kertaa. Hän on myös Vuoden Pyöräilijä 2017. 

Miitta Sorvali on monilla pysteillä palkittu näyttelijä, jonka me kaikki tunnemme. Hän rakastaa elämää ja tykkää eksyä. Makkara on Miitan intohimo. Hän myös tykkää istua autossa, mutta ei ajaa sitä. Molempien mielestä laiskottelu on aliarvostettua. 

Sattuu ja tapahtuu -jaksot julkaistaan aina torstaisin Podimossa. Tiistaisin ilmestyy Kommenttikymppi, jossa Sanna ja Miitta vastaavat kuulijoiden kysymyksiin eri aiheiden ääreltä.

Podcast Podimossa: https://podimo.com/shows/sattuu-ja-tapahtuu 

Avainsanat

podcastpodimomiitta sorvalisanna stellan

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Sattuu ja tapahtuu -kansikuva
Vuokko Salo / Ili Marttinen
Lataa
Sattuu ja tapahtuu -podcast: kansikuva, pysty
Vuokko Salo / Ili Marttinen
Lataa
Sattuu ja tapahtuu -podcast -pressikuva1
Vuokko Salo
Lataa
Sattuu ja tapahtuu -podcast -pressikuva2
Vuokko Salo
Lataa
Sattuu ja tapahtuu -podcast -pressikuva3
Vuokko Salo
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Podimo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye