Goforen ja Huldin liiketoimintojen yhdistämiseen ja hallinnon päällekkäisyyksien karsimiseen liittyvät muutosneuvottelut päätökseen
Muutosneuvottelut Huldin liiketoimintojen yhdistämiseksi Goforen organisaatioon ja hallinnon päällekkäisyyksien karsimiseksi päättyivät 1.12.2025, ja niiden lopputuloksesta tiedotettiin tänään henkilöstölle. Muutosneuvottelut alkoivat 10.11.2025.
3.12.2025
Osana integraatio-ohjelmaa yhtiöiden hallinnossa tunnistettiin päällekkäisyyksiä, joiden karsimisen suunnittelu ja hallinnon tehostaminen sisältyivät neuvotteluihin. Neuvottelujen lopputuloksena Gofore ryhtyy toimenpiteisiin, jotka johtavat enintään 14 työsuhteen päättymiseen Gofore Oyj:n ja Huld Oy:n hallinnossa Suomessa. Päällekkäisten roolien lakkauttaminen, hallinnon muiden päällekkäisyyksien karsiminen ja hallinnon tehostaminen tuovat arviolta 1,3 miljoonan euron vuotuiset säästöt.
Organisaatiot yhdistyvät toiminnallisesti alkuvuonna 2026, jolloin myös ensimmäisten kustannussynergioiden kaavaillaan toteutuvan.
”Kolme ensimmäistä kuukautta Huldin kanssa ovat osoittaneet, että yhdessä olemme asiakkaillemme erittäin relevantti kokoonpano teollisuuden ja puolustussektorin fyysisen ja digitaalisen ulottuvuuden yhdistämiseen. Yhteistyö asiakkuuksissa ja myynnissä toimii jo nyt yllättävänkin saumattomasti. Odotamme jo kovasti alkuvuotta, jolloin liiketoimintaorganisaatiomme ja tukitoimintomme yhdistyvät. Kustannussynergioiden ripeä toteuttaminen on myös tärkeää kannattavuuden tukemisessa”, Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund sanoo.
