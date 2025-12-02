Salin täydeltä uusia tähtiä, kovia konkareita ja yllättäviä tuttavuuksia: Sellosalin kevätkausi 2026 ohjelma on julkaistu
Sellosalin kevätkauteen mahtuu suurten tunteiden ja musiikkityylien koko kirjo – aina popin ja rockin kirkkaista tähdistä indien tummiin sävyihin ja jazzin juhlavuoden tunnelmista näyttämön lumoon. Leppävaaran oma täyden palvelun musiikki- ja tapahtumatalo tuo tulevaan kevätkauteen poikkeuksellisen tasokkaan ja monipuolisen elämysten valikoiman. Keikka- ja konserttikattausta täydentää runsas esittävien taiteiden ja lavahuumorin, lastenkulttuurin sekä senioreille suunnatun maksuttoman ohjelmiston kattaus.
Kevätkaudella nautitaan sekä kotimaisen popin kärjessä jo paikkansa vakiinnuttaneiden että uusien, nousevien nimien musiikista: ohjelmaa tähdittävät Goldielocks, costee, Senya, Isaac Sene ja Asla Jo sekä Ursus Factory, Steve‘n’Seagulls ja Younghearted. Robin Packalénin maaliskuisen tuplakonserttipäivän liput myytiin loppuun alle vuorokaudessa. Indien ystäviä hemmotellaan eturivin esiintyjillä: lavalle nousevat muun muassa Antti Autio, Ylva Haru, Maustetytöt ja Lyyti. Yksi odotetuimmista kärkinimistä on tyylilajien rajoja suvereenisti ylittävä Johanna Kurkela & Eye of Melian.
Suomalaisen rockin, viihteen ja iskelmän legendojen kaarti on kevään 2026 ohjelmistossa poikkeuksellisen vahva: esittelyjä eivät kaipaa sen paremmin Ismo Alanko, Dave Lindholm, Virve Rostin ja Freemanin kipparoima Menneisyyden vangit, Absoluuttinen Nollapiste kuin paluun tekevä ikoninen Tabula Rasakaan. Iskelmän kestotähdistä konsertoivat mm. Marion Rung, Laura Voutilainen ja Anna Eriksson, ja keväällä päästään kuulemaan myös Susanna Haaviston toivottuja ikivihreitä lauluja.
2026 on jazzkentän juhlavuosi, sillä tämän musiikinlajin katsotaan saapuneen Suomen kamaralle tarkalleen sata vuotta sitten. Tämän kunniaksi Sellosaliin saapuu suomalaisen jazzin yksi kansainvälisesti tunnetuimmista nimistä, paluun tehnyt legendaarinen The Five Corners Quintet. Keväässä ilahduttavat myös mm. huippumonipuolinen pianisti-säveltäjätaituri Iiro Rantala ja hänen uusi kokoonpanonsa Trinity sekä palkittu ja tunnustettu Iro Haarla Ouranos Ensemble, jota ennen illan avaa nuoren polven trio Josefiina Vannesluoma & Mortal Lease. Mielenkiintoisia jazzin ja improvisoidun musiikin nimiä saadaan kuulla kevään mittaan myös lämpiöklubilla, johon saapuu muun muassa Kritiikin kannukset -palkinnon ja Emma-ehdokkuuden pokanneen saksofonitaiteilijan Heli Hartikaisen uniikki tilallinen konserttielämys ”Chronovariations”. Muita tunnelmallisten lämpiöklubien nimiä ovat kevätkaudella mm. Tinyhawk & Bizzarro, Quartet Ajaton ja Kaiunsäde.
Kansainväliset mausteet ja monet eri musiikkiperinteet ovat tärkeä osa Sellosalin ohjelmistoa myös tulevana keväänä. Jo tammikuussa selätetään kaamosta pelimannivirtuoosi Esko Järvelän ja hänen pohjoismaisten muusikkotoveriensa yhteisen Purppuri-yhtyeen tanssillisessa illassa. Kotimaisista folkin, perinnemusiikin ja etnon eturivin nimistä luvassa on muun muassa Ne Lintuizet, Maria Kalaniemen ja Elina Leskelän Hoivapelimannit sekä Jaakko Laitinen & Väärä Raha, kun taas kansainvälistä väriä saadaan taloon JuuriJuhla-festivaalille saapuvan ruotsalaisen kampiliira-harmonikka-duon Symbion konsertin myötä. Saamelaisten kansallispäivää juhlistetaan helmikuussa palkitun Ánnámáret-yhtyeen visuaalisesti vaikuttavalla konsertilla.
Esittävät taiteet, sanataide, huumori ja stand-up ovat jokaisella kaudella tärkeä ja odotettu osa Sellosalin ohjelmistoa. Rakastetun sanataiteilijan Heli Laaksosen Ilonhilaaja! -illassa luvassa on pulinaa maailmanmenosta, ihmissuhteista, luonnonihmeistä ja elämän väreistä. Red Nose Companyn Kuolematon Punahilkka on ihastuttavan klovnikaksikon aikuisille tehty tulkinta tästä klassikosta. Mikko ”Tökä” Töyssy ja Mikael ”Micke” Konttinen tuovat lavalle Let´s Vits Again -viihdekonserttinsa, joka uljaiden klassikkolaulelmien lisäksi lupaa myös vitsinkerrontaa, tilannekomiikkaa ja naurunpyrskähdyksiä. Stand upin ja lavaviihteen suosituimmista nimistä keväällä nähdään Sami Hedberg, Christoffer Strandberg ja Ilari Johansson.
Lapset ja perheet ovat Sellosalille yksi tärkeimmistä kohderyhmistä, ollaanhan nyt Suomen lasten ja nuorten pääkaupungissa Espoossa. Kansanmusiikin maailmasta ammentava Mimmit-yhtye juhlii uuden levynsä julkaisua, ja ruotsalainen Kompani Giraff tuo lavalle huikean sirkusseikkailun osana lasten ja nuorten kansainvälisen Bravo!-festivaalin ohjelmistoa. Vanhoista suosikeista keväässä nähdään mm. iki-ihana Satu Sopanen & Tuttiorkesteri sekä Ti-Ti Nallen ja ystävien Lumiukon salaisuus -konsertti.
Kevään ohjelmisto on julkaistu ja tapahtumatiedot löytyvät osoitteesta www.sellosali.fi. Liput Sellosalin tapahtumiin myy Lippupiste: http://www.lippu.fi
Lisätiedot:
Henna Salo, tuotantopäällikkö, puh. +358 40 7318 018
Sellosali | Sellosalen | Sello Hall
Soittoniekanaukio 1 A, 02600 Espoo
PL 3161, 02070 Espoon kaupunki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henna SalotuotantopäällikköSellosalihenna.salo@espoo.fi
Linkit
Espoon kaupungin kulttuuritaloihin ja -palveluihin kuuluu Sellosali, Espoon kulttuurikeskus, Kannusali, Lasten kulttuurikeskus Aurora sekä Näyttelykeskus WeeGee. Kulttuuritalot ja -palvelut on osa kulttuurin tulosyksikköä, joka vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista.
www.kulttuuriespoo.fi | www.espoo.fi/kulttuuri
#KulttuuriEspoo @kulttuuriespoo
